TOKİ sonuçları e-Devlete ne zaman düşer? TOKİ İstanbul çekilişi sorgulama

İstanbul TOKİ kura maratonunda bugün final günü! 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek olan 3 günlük sürecin son etabında, en yoğun katılımın olduğu "Diğer" (Genel Kontenjan) kategorisi çekiliyor.
TOKİ sonuçları e-Devlet'e Ne Zaman Düşer?
İstanbul gibi başvuru sayısının milyonları bulduğu dev projelerde, isimlerin dijital sistemlere yansıması kura anından biraz daha sonra gerçekleşmektedir.
Kura çekimleri gün boyu devam etmektedir. Kesinleşen isim listelerinin noter onayından geçerek e-Devlet sistemine yüklenmesi genellikle bu akşam (27 Nisan) saat 20:00 ile gece yarısı arasında tamamlanmaktadır.
Anlık durumu öğrenmek için TOKİ'nin resmi YouTube kanalındaki canlı yayını takip edebilir, kura sıra numaranıza göre isminizin okunup okunmadığını kontrol edebilirsiniz.
TOKİ Adım Adım Sonuç Sorgulama Yolu
Hak sahibi olup olmadığınızı teyit etmek için şu kanalları kullanabilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yapın. Arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazın. T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu anlık olarak görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Sitesi: talep.toki.gov.tr adresinden İstanbul ilini ve projenizi seçerek gün sonunda yayımlanacak olan PDF isim listelerini inceleyebilirsiniz.
Kura Sıra Numarası: Kura çekimi, başvurusu kabul edilenlere verilen "kura sıra numarası" üzerinden yapılmaktadır. Sıranızı biliyorsanız canlı yayında takip etmeniz çok daha kolay olacaktır.
TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, genellikle ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan sonraki 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde başlıyor. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Konutlar Hangi İlçelerde?
İstanbul'daki 100 bin konut; Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri; Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik ve Maltepe bölgelerinde inşa edilecektir. Özellikle Arnavutköy ve Tuzla, projenin en büyük etaplarını oluşturuyor.
Hak Sahibi Olanlar İçin Ödeme Planı (2026)
Kurada isminiz çıktıysa, sizi bekleyen güncel ödeme şartları şöyledir:
|Konut Tipi
|Net Alan
|Peşinat (%10)
|Aylık Taksit (Başlangıç)
|1+1
|55 m²
|195.000 TL
|7.313 TL
|2+1
|65 m²
|245.000 TL
|9.188 TL
|2+1 (Geniş)
|80 m²
|295.000 TL
|11.063 TL
Taksit ödemeleri 240 ay (20 yıl) vadeyle yapılacak olup, taksit tutarları her 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenecektir.