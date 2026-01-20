TOKİ Trabzon kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Trabzon TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

TOKİ tarafından yürütülen dev sosyal konut projesinde, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği anahtar teslim süreci ve özel kontenjan detayları netleşti. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek olan kura çekimlerinin ardından, hak sahipleri için yeni bir dönem başlayacak.

Anahtar Teslim ve İnşaat Süreci

Teslimat Tarihi: Proje kapsamında inşa edilecek konutların ilk teslimatları Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

Mimari Yapı: Konutlar, depreme dayanıklı, yatay mimari esaslı, geleneksel dokuya uygun ve 2+1 ile 1+1 planında tasarlanacak.