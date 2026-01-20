ARA
  • TOKİ Trabzon kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Trabzon TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Trabzon için beklenen an geldi. Toplam 3.734 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Peki TOKİ Trabzon kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Trabzon TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?


Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde Trabzon için kura çekimi vakti geldi. 

Trabzon merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 734 konutun hak sahipleri, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü 
saat 11.00'da Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleşecek. Kura noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.

Vatandaşlar, büyük bir heyecanla beklenen kura sürecini TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla anlık olarak takip edebilecekler. Çekiliş sonrasında isim listeleri netleştiğinde, sonuçlar aynı zamanda e-Devlet kapısı üzerindeki "Konut Noter Kura Sonucu Sorgulama" ekranından da erişime açılacak.

Bu projeyle birlikte Trabzon'da binlerce aile, devlet güvencesiyle uygun şartlarda ev sahibi olma imkanına kavuşacak.

Trabzon TOKİ kura çekimi sonuçları için geri sayım devam ederken, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (yarın) yapılacak çekilişin ardından hak sahipleri listesine erişim yöntemleri netleşti.

Adaylar, kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçları şu iki yöntemle sorgulayabilecekler:

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak asil veya yedek olma durumlarını öğrenebilirler.

e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] üzerinden "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetleri altında yer alan "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesini kullanarak listelere erişebilirler.

TOKİ Trabzon kurası sonucunda merkez ve ilçelerde toplam 3 bin 734 sosyal konut yapılacak. Bu doğrultuda planlanan ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

Trabzon Merkez: 2.000 Konut

Akçaabat: 500 Konut

Yomra: 300 Konut

Araklı: 130 Konut

Beşikdüzü: 50 Konut

Dernekpazarı: 32 Konut

Düzköy: 79 Konut

Köprübaşı: 24 Konut

Maçka: 150 Konut

Sürmene: 50 Konut

Şalpazarı: 100 Konut

Tonya: 69 Konut

Of: 50 Konut

Arsin: 50 Konut

Vakfıkebir: 150 Konut

TOKİ tarafından yürütülen dev sosyal konut projesinde, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği anahtar teslim süreci ve özel kontenjan detayları netleşti. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek olan kura çekimlerinin ardından, hak sahipleri için yeni bir dönem başlayacak.

Anahtar Teslim ve İnşaat Süreci

Teslimat Tarihi: Proje kapsamında inşa edilecek konutların ilk teslimatları Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

Mimari Yapı: Konutlar, depreme dayanıklı, yatay mimari esaslı, geleneksel dokuya uygun ve 2+1 ile 1+1 planında tasarlanacak.

Özel Kontenjan Dağılımı

Projede toplumun farklı kesimlerine yönelik şu kontenjan oranları belirlendi:

Emekliler ve Gençler (18-30 Yaş): %20

3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler: %10

Şehit Yakınları, Gaziler ve Engelliler: %5
