TOKİ Trabzon kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Trabzon TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde Trabzon için kura çekimi vakti geldi.
Trabzon merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 734 konutun hak sahipleri, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü
saat 11.00'da Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleşecek. Kura noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.
Vatandaşlar, büyük bir heyecanla beklenen kura sürecini TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla anlık olarak takip edebilecekler. Çekiliş sonrasında isim listeleri netleştiğinde, sonuçlar aynı zamanda e-Devlet kapısı üzerindeki "Konut Noter Kura Sonucu Sorgulama" ekranından da erişime açılacak.
Bu projeyle birlikte Trabzon'da binlerce aile, devlet güvencesiyle uygun şartlarda ev sahibi olma imkanına kavuşacak.
Trabzon TOKİ kura çekimi sonuçları için geri sayım devam ederken, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (yarın) yapılacak çekilişin ardından hak sahipleri listesine erişim yöntemleri netleşti.
Adaylar, kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçları şu iki yöntemle sorgulayabilecekler:
TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak asil veya yedek olma durumlarını öğrenebilirler.
e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] üzerinden "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetleri altında yer alan "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesini kullanarak listelere erişebilirler.
TOKİ Trabzon kurası sonucunda merkez ve ilçelerde toplam 3 bin 734 sosyal konut yapılacak. Bu doğrultuda planlanan ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Trabzon Merkez: 2.000 Konut
Akçaabat: 500 Konut
Yomra: 300 Konut
Araklı: 130 Konut
Beşikdüzü: 50 Konut
Dernekpazarı: 32 Konut
Düzköy: 79 Konut
Köprübaşı: 24 Konut
Maçka: 150 Konut
Sürmene: 50 Konut
Şalpazarı: 100 Konut
Tonya: 69 Konut
Of: 50 Konut
Arsin: 50 Konut
Vakfıkebir: 150 Konut
TOKİ tarafından yürütülen dev sosyal konut projesinde, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği anahtar teslim süreci ve özel kontenjan detayları netleşti. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek olan kura çekimlerinin ardından, hak sahipleri için yeni bir dönem başlayacak.
Anahtar Teslim ve İnşaat Süreci
Teslimat Tarihi: Proje kapsamında inşa edilecek konutların ilk teslimatları Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Mimari Yapı: Konutlar, depreme dayanıklı, yatay mimari esaslı, geleneksel dokuya uygun ve 2+1 ile 1+1 planında tasarlanacak.