TOKİ Trabzon kura sonuçları açıklandı mı? Trabzon TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama

Hak Sahiplerini Bekleyen Süreç

Kura çekiminde "Asil" veya "Yedek" olarak ismi çıkan vatandaşlar için süreç bitmiş değil. Bundan sonraki adımlar şu şekilde ilerleyecek:

Sözleşme Daveti: TOKİ, hak sahiplerini sözleşme imzalamak üzere belirli bir takvim dahilinde bankalara (Halkbank veya Ziraat Bankası) davet edecektir.

Peşinat Ödemesi: Sözleşme aşamasında konut bedelinin belirli bir oranı peşinat olarak yatırılacak.

Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalandıktan sonra veya konut teslimini takip eden ay itibarıyla başlar (Proje şartlarına göre değişiklik gösterebilir).