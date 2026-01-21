ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Trabzon kura sonuçları açıklandı mı? Trabzon TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama

TOKİ Trabzon kura sonuçları açıklandı mı? Trabzon TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama

Trabzon'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın heyecanla beklediği TOKİ Trabzon kura çekimi süreci tamamlandı. Peki TOKİ Trabzon kura sonuçları açıklandı mı? Trabzon TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama


TOKİ Trabzon kura sonuçları açıklandı mı? Trabzon TOKİ asil ve yedek isim listesi sorgulama

"500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Trabzon genelindeki toplam 3 bin 754 konut için yapılan kura çekimlerinin ardından, asil ve yedek hak sahipleri noter onayıyla belirlendi. 

Trabzon'da bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba) gerçekleştirilen büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı yaşandı. KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda çekilen kuralar, toplamda 3 bin 734 aile için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Canlı yayınlanan kura çekiminin ardından, sonuçların sisteme yüklenme süreci başladı.

TOKİ Trabzon Sonuç Sorgulama Kanalları

Kura çekimi tamamlandığı için isim listeleri veri tabanına aktarılmaktadır. Hak sahibi olup olmadığınızı şu iki ana kanal üzerinden kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: TOKİ Kura Sonucu Sorgulama hizmetini kullanarak T.C. kimlik numaranızla doğrudan sonucunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Trabzon projelerini seçerek PDF listelerine ulaşabilirsiniz. 

İlçe Bazlı Konut Dağılım Tablosu

İlçeKonut SayısıİlçeKonut Sayısı
Merkez2.000Maçka150
Akçaabat500Şalpazarı100
Yomra300Düzköy79
Vakfıkebir150Tonya69
Araklı130Diğer İlçeler156

 

Hak Sahiplerini Bekleyen Süreç

Kura çekiminde "Asil" veya "Yedek" olarak ismi çıkan vatandaşlar için süreç bitmiş değil. Bundan sonraki adımlar şu şekilde ilerleyecek:

Sözleşme Daveti: TOKİ, hak sahiplerini sözleşme imzalamak üzere belirli bir takvim dahilinde bankalara (Halkbank veya Ziraat Bankası) davet edecektir.

Peşinat Ödemesi: Sözleşme aşamasında konut bedelinin belirli bir oranı peşinat olarak yatırılacak.

Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalandıktan sonra veya konut teslimini takip eden ay itibarıyla başlar (Proje şartlarına göre değişiklik gösterebilir).
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL