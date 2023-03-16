TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu. İlk Evim projesi kapsamında Türkiye genelinde yapılan sosyal konutların kurasında merakla beklenen İstanbul kuraları açıklandı. İstanbul için ilk kura Tuzla ile bugün başladı.

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesinin tamamı henüz açıklanmadı. Kura çekilişi saat 10.00 da başladı ve devam ediyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?



TOKİ İstanbul Tuzla için kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşecek.

TOKİ kura çekimini TOKİ Youtube sayfası üzerinden de canlı olarak takip edebileceksiniz.

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başlayacak.

İşte ilçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut