Türkiye'de Mart ayında en çok konut hangi illerde satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2026’da Türkiye genelinde konut satışları 113 bin 367 olarak gerçekleşti. Bu satışların 35 bin 725’i ilk elden, 77 bin 642’si ise ikinci elden yapıldı. Verilerle birlikte en fazla konut satışının yapıldığı iller de netleşti. İşte Mart ayında konut satışında öne çıkan 10 il…
1 İstanbul listenin zirvesinde
İstanbul'da 2026 mart ayında ilk el 6 bin 62, ikinci el 15 bin 603 olmak üzere toplam 21 bin 665 adet konut satışı yapıldı.
2 Ankara ikinci sırada kendine yer buldu
Başkent Ankara'da ilk el 2 bin 792, ikinci el 7 bin 444 olmak üzere toplam 10 bin 236 adet konut satışı gerçekleşti.
3 İzmir üçüncü sırada
İzmir'de aynı dönemde 2 bin 46 adet ilk el ve 5 bin 232 adet ikinci el satışla toplam 7 bin 278 konut satışı gerçekleşti.
4 Antalya 4. sırada yer aldı
Akdeniz'in incisi Antalya'da ilk el 1.885 ve 3 bin 766 ikinci el olmak üzere toplam 5 bin 651 adet konut satışı yapıldı.
5 Mersin listenin 5. sırasında yer aldı
Mersin'de ilk el 1.239 ve ikinci el 2 bin 695 olmak üzere toplam 3 bin 934 adet konut satışı gerçekleşti.
6 Bursa 6. sırada
Bursa'da ilk el 974 ve ikinci el 2 bin 867 olmak üzere toplam 3 bin 841 adet konut satışı yapıldı.
7 Kocaeli listenin 7. sırasında
Kocaeli'de ilk el 1.195 ve ikinci el 2 bin 49 olmak üzere toplam 3 bin 244 adet konut satışı yapıldı.
8 Tekirdağ 8. sırada
Tekirdağ'da ilk el 1.133 ve ikinci el 1.727 olmak üzere toplam 2 bin 860 konut satışı yapıldı.
9 Gaziantep listenin 9. sırasında yer aldı
Gaziantep'te ilk el 758 ve ikinci el 2 bin 67 olmak üzere toplam 2 bin 825 adet konut satışı yapıldı.