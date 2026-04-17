Avant-Garde tasarım, kusursuz konfor: Yeni DS N°4 Türkiye yollarında

Fransız zarafetini fütüristik çizgiler ve teknolojik mükemmeliyetle birleştiren DS Automobiles, premium segmentteki iddialı yeni modeli DS N°4’ü Türkiye’de satışa sundu. Estetik ve konforu "Fransız seyahat sanatıyla" harmanlayan model, rafine detayları ve dinamik karakteriyle üst düzey bir mobilite deneyimi vaat ediyor.

Lüks otellere verilen prestijli "Palace" ödülünden ilham alan PALLAS donanım seviyesi ve BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle gelen yeni DS N°4, 3 milyon 70 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Marka, lansman ayına özel olarak 500 bin TL’ye 12 ay %0,49 faiz avantajı da sunuyor. DS Automobiles Marka Direktörü Selim Eskinazi, modelin zanaatkâr işçiliği ve avant-garde malzeme seçimleriyle fark yaratmak isteyen kullanıcılar için tasarlandığını vurguluyor.

Avant-Garde Tasarım ve Güçlü Duruş



Yeni DS N°4, 4,40 metre uzunluğu, 1,87 metre genişliği ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle atletik bir silüet sergiliyor. Tasarımda akıcı yüzeyler keskin hatlarla birleşirken, standart olarak sunulan 19 inç jantlar otomobilin güçlü duruşunu pekiştiriyor. Tamamen yenilenen ön yüzde; siyah ön ızgara, aydınlatmalı DS logosu ve tampon uçlarından logoya uzanan LED ışık çizgileri dikkat çekiyor.

Arka bölümde ise lazer işleme teknolojisiyle üretilen balık pulu desenli karartılmış LED stop lambaları, etkileyici bir görsel imza oluşturuyor. Gizli kapı kolları ve heykelsi yan yüzeyler tasarımın saflığını korurken, krom cam çıtaları akıcı dinamizmi tamamlıyor.

Rafine ve Teknolojik İç Mekân



Yeni DS N°4’ün kabini, ergonomi ve üst düzey zanaatkârlığı bir araya getiriyor. PALLAS donanımıyla gelen Siyah DS CANVAS ve Diamond Tungsten kumaş kombinasyonlu koltuklar, bazalt siyah kaplamalar ve Belem Bronz detaylarla zenginleştiriliyor. Görünmez kanatçıklara sahip ultra ince havalandırma kanalları hem şık bir görünüm sağlıyor hem de hava akışını homojen bir şekilde dağıtıyor.

Teknoloji tarafında ise sürücüyü 10,25 inçlik yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli ve 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı karşılıyor. Kişiselleştirilebilir widget mimarisine sahip DS IRIS SYSTEM bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefon kullanım kolaylığı sunuyor. Ayrıca sekiz renkli ambiyans aydınlatması kabindeki huzur atmosferini destekliyor.