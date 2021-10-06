Birçok şirket pandemiyle evden çalışma modelini benimserken, hibrit modeller de yayılıyor. JLL’nin Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı üç büyük kentteki ofis araştırmasına göre, talep azaldı ancak ofis bölgelerinde kiralık ve satılık fiyatları yükseldi.

Büyük kentlerde yaşayan insanların en büyük sorunları trafikte geçen ve yaşam kalitesini düşüren zamanlar olarak gösteriliyor. Ancak pandemi ile birlikte işlerin evlere taşınması gelecek yıllar için planlanan hibrit çalışma modellerini erkene çekti.

Pandemi birçok çalışanın hayal ettiği uzaktan çalışma modelinin hayat bulmasını, insanların esnek çalışmasını da sağladı. Uzaktan çalışma modelinden memnun kalan Koç Holding’ten Sabancı Holding’e, Google’dan Spotify’a kadar yerli ve yabancı büyük şirketler bu modeli kalıcı hale getirdi.

Bu durum birçok ofis plazasının boş kalmasına neden olurken, yeni çalışma modellerinin yarattığı ihtiyaçlar da yeni tarz ofis alanlarını ve bu alanlarda hizmet veren yeni markaları ortaya çıkardı.

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