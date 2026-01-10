ARA
  Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı: Antalya TOKİ kura çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı: Antalya TOKİ kura çekilişi sonuçları belli oldu mu?

81 ilde 500 bin konutun inşa edilmesini hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci devam ederken, ilk çekiliş 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da yapılmıştı. Bugün Antalya’da kura çekimi gerçekleştirilirken, TOKİ Antalya sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve sonuçların nasıl öğrenileceği merak konusu oldu.


Son Güncellenme:
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı: Antalya TOKİ kura çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen kura çekimleri farklı illerde sürüyor. Adıyaman’la başlayan süreç Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van’ın ardından bugün Antalya’yla devam ediyor. Çekiliş, YouTube üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.

Peki, Antalya TOKİ kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek?

1 Antalya'da kaç konut yapılacak?

Antalya'da kaç konut yapılacak?

TOKİ 500 bin konut Antalya kurası 10 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 12.00'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Antalya'da proje kapsamında 13 bin 213 konutun kurasının çekileceği duyurulmuştu.

2 Başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?

Başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, adaylar TOKİ ve e-devlet üzerinden sonuçları öğrenebilecek.

Vatandaşlar, TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr) veya e-Devlet Kapısı'na (www.turkiye.gov.tr) T.C. kimlik numaraları ile sonucu görebilecek.

3 Antalya TOKİ kura çekimi nereden takip edilir?

Antalya TOKİ kura çekimi nereden takip edilir?

Antalya TOKİ kura çekilişi canlı yayınla yapılacak olup, çekiliş TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.
