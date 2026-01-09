TOKİ Ardahan kura sonuçları açıklandı mı? Ardahan TOKİ kura sonucu sorgulama

Ardahanlı vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kura çekilişi bugün (9 Ocak 2026 Cuma) tamamlandı. Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde saat 10:00'da başlayan ve Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, il genelinde inşa edilecek toplam 619 konut için hak sahipleri belirlendi. Muş ile eş zamanlı olarak yürütülen süreçte Ardahanlı vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmak için büyük bir heyecan yaşadı.