TOKİ Ardahan kura sonuçları açıklandı mı? Ardahan TOKİ kura sonucu sorgulama

Ardahanlı vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kura çekilişi bugün (9 Ocak 2026 Cuma) tamamlandı. Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde saat 10:00'da başlayan ve Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, il genelinde inşa edilecek toplam 619 konut için hak sahipleri belirlendi. Muş ile eş zamanlı olarak yürütülen süreçte Ardahanlı vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmak için büyük bir heyecan yaşadı.
Ardahan Kura Sonuçları Sorgulama
e-Devlet Üzerinden: En hızlı yöntem olan e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" (TOKİ) sayfasından adınıza bir konut çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.
TOKİ Resmi Sitesi: Kura sonuçları aynı zamanda TOKİ'nin resmi web sitesindeki Kura Sonuç Sorgulama ekranına ve evsahibiturkiye.gov.tr adresine il bazlı liste olarak yüklenmektedir.
İlçe Bazlı Konut Dağılımı
Ardahan genelinde 1+1 ve 2+1 formatında inşa edilecek konutların ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:
Merkez: 167 Konut
Çıldır: 94 Konut
Göle, Damal, Hanak ve Posof: Proje dahilindeki diğer kontenjanlar.
Bundan Sonraki Süreçte Ne Olacak?
İsim Listelerinin İlanı: Asil ve yedek hak sahibi listeleri gün içerisinde TOKİ'nin sosyal medya hesapları ve web sitesinde tam liste olarak paylaşılacak.
Sözleşme Aşaması: Hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ tarafından belirlenecek tarihlerde ilgili banka şubelerine (Halkbank/Ziraat Bankası) davet edilerek sözleşme imzalayacaklar.
Teslimatlar: Konutların ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.