Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci: İstanbul ve Ankara'da kura çekimleri ne zaman yapılacak?

81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura aşamasına geçildi. İlk kura çekimi Adıyaman'da gerçekleşirken, Şırnak, Hakkari'de de kura çekimleri gerçekleşti. İlk kura çekimi Adıyaman’da yapılırken, Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’de de kura çekimleri gerçekleştirildi.
Peki, İstanbul ve Ankara'da TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak? Diğer illerin kura çekim takvimleri belli oldu mu? İşte Yüzyılın Konut Projesi kura çekimlerine dair tüm merak edilenler...
1 İstanbul'da kura çekimleri ne zaman yapılacak?
Açıklanan takvime göre, İstanbul için kura çekimleri 9–12 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
2 Ankara'da kura çekim takvimi belli oldu
Başkent Ankara'da 5 Şubat 2026 tarihinde kura çekimi gerçekleştirilecek.
3 Antalya, Ardahan, Artvin'de kura çekimleri ne zaman gerçekleşecek?
Kura çekimleri 7 Ocak 2026 tarihinde Batman ve Iğdır'da gerçekleşecek.
8 Ocak 2026 tarihinde Bitlis ve Kars'ta, 9 Ocak 2026'da Muş ve Ardahan'da, 10 Ocak 2026 tarihinde Antalya ve Bingöl'de ve 11 Ocak 2026'da Artvin ve Tunceli'de yapılacak.
4 Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Konya kura çekim takvimi
11 Şubat tarihinde Çankırı ve Bursa'da, 12 Şubat'ta Bolu'da, 13 Şubat'ta Eskişehir ve Balıkesir'de, 15 Şubat 2026 tarihinde Konya ve Çanakkale'de ve 16 Şubat'ta Edirne'de kura çekimleri devam edecek.
5 Adana, Mersin, Kocaeli, Tekirdağ'da kura çekimleri ne zaman gerçekleştirilecek?
17 Şubat tarihinde Karaman ve Tekirdağ'da, 18 Şubat'ta Mersin ve Kırklareli'nde, 20 Şubat'ta Adana ve Kocaeli'nde, 22 Şubat 2026 tarihinde Afyonkarahisar'da ve 24 Şubat tarihinde ise Uşak'ta kura çekimleri gerçekleştirilecek.
6 Isparta, Denizli, Burdur ve Muğla kura çekim takvimi
25 Şubat 2026 tarihinde Isparta'da, 26 Şubat'ta Burdur'da, 27 Şubat'ta Denizli'de ve 3 Mart'ta ise Muğla'da kura çekimleri yapılacak.
7 Aydın, Manisa ve İzmir'de kura çekimleri ne zaman yapılacak?
Kura çekimleri 4 Mart'ta Aydın, 5 Mart Manisa ve 6 Mart'ta İzmir'de devam edecek.
8 Başvuru sonuçları nereden öğrenilecek?
Vatandaşlar, başvuru sonuçlarını TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.