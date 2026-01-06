İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacak. Konutların aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olarak hesaplandı.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Söz konusu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.