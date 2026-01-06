81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura aşamasına geçildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığını ifade etti.
1 Projeye milyonlar başvurdu
Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 242 bin kişinin başvurusunun geçerli sayıldığını kaydetti.
2 En çok başvuru İstanbul'dan
Bakan Kurum projeye en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığını kaydedip, "Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı." ifadelerini kullandı.
3 Kura çekimleri 29 Aralık tarihinde başladı
Kurum ayrıca, başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıkları tamamladıklarını, sosyal konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgesinden başladıklarını hatırlattı.
Kurum, ilk olarak Adıyaman'da kuraları çektiklerini, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da tören yaptıklarını söyledi.
4 "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik"
18 binden fazla hak sahibinin belirlendiğini kaydeden Bakan Murat Kurum, "Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız." dedi.
5 Kura çekimi ne zamana kadar devam edecek?
29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura çekimlerinin 2026 yılı Mart ayı ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.
6 Konutlar ne zaman teslim edilecek?
İnşa edilecek konutların 2027 yılının Mart ayında teslim edileceği duyurulmuştu. Ancak Bakan Murat Kurum, ilk teslimatların 2026 yılı içerisinde de gerçekleşebileceğini kaydetmişti.
7 Ödeme planları açıklandı mı?
İnşa edilen konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacağı kaydedildi. Ayrıca, Anadolu ve İstanbul için iki farklı ödeme planı oluşturuldu.
8 Anadolu için ödeme planı açıklandı mı?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olacak. Söz konusu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL tutarında olacak.
9 İstanbul için ödeme planı belli oldu
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacak. Konutların aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olarak hesaplandı.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Söz konusu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
10 Özel kontenjanlar belirlendi
Öte yandan proje için özel kontenjanlar da ayrıldı. Buna göre, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor.