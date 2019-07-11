186 milyon dolar net kâr elde ettik
Erdemir olarak ilk çeyrek dönemde 7 milyar 144 milyon TL satış geliri elde ettik. Brüt kârımız 1 milyar 631 milyon TL, vergi öncesi kârımız 1 milyar 702 milyon TL, FVAÖK 1 milyar 732 milyon TL oldu. Dolar bazlı olarak FVAÖK yüzde 26 azalarak 323 milyon dolara geriledi. FVAÖK marjımız yüzde 24,3 olarak gerçekleşti.
Üç ayda ana ortaklığa ait dönem kârımız 996,7 milyon TL oldu. Dolar bazlı dönem kârımız ise 2018’in ilk çeyreğinin yüzde 33 altında 186 milyon dolara geriledi. Net kâr marjımızın ise yüzde 14 olarak gerçekleştiği görülüyor.
2019 yılı ilk çeyrekte Ereğli tesislerimiz 2018 yılının ilk çeyreğinin yüzde 5 altında 403 bin tonu soğuk ve 672 bin tonu sıcak mamul olmak üzere 1 milyon 75 bin ton yassı mamul üretti. İskenderun tesislerimiz ise 315 bin tonu uzun ve 752 bin tonu sıcak mamul olmak üzere toplam 1 milyon 67 bin ton nihai mamul üretimi gerçekleştirdi.
Ereğli tesislerimizin ilk çeyrekte nihai mamul satışı 1 milyon 127 bin ton seviyesinde gerçekleşti. İskenderun tesislerimizin toplam nihai satış miktarı ise 1 milyon 97 bin ton oldu.
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