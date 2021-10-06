Akkuş Gayrimenkul, devam eden beş projesine ek olarak Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm, Bahçeşehir’de ise villa projesi yapmaya hazırlanıyor.

İki yeni yatırımın toplam büyüklüğü 2,5 milyar TL’yi bulacak. Şirket yatırımlarla cirosunu da artıracak.

Tekstil, akaryakıt, eğitim, kimya ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Akkuş Group, 2017 yılında Lübnanlı El Khatib Group ortaklığıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul ile İstanbul’da konut projeleri üretiyor.

Akkuş Grup ve BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Bahçeşehir’de ve Zeytinburnu’nda hayata geçirmeyi planladıkları yeni projelerinin arsa bedelleri de dahil olmak üzere toplamda 2,5 milyar TL’lik bir yatırım değerine sahip olacağını söylüyor.

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