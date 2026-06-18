Tasarım değişti, performans arttı: İşte 2027 Maserati GranTurismo ve GranCabrio modelleri

İtalyan üretici Maserati, spor segmentteki güçlü temsilcileri GranTurismo ve GranCabrio modellerini 2027 yılı için tazeledi. Şirket, hem tasarımdaki rötuşlar hem de teknik güncellemeler sayesinde son dönemde düşüş gösteren satış grafiklerini tekrar yukarı taşımayı amaçlıyor.
1 Dış tasarımda yeni dokunuşlar
Maserati mühendisleri, yeni araçları eskilerinden ayırmayı kolaylaştıracak net görsel değişikliklere imza atmış. Yenilenen gövde panelleri ve ön tampon tasarımı tüm seride standart olarak değişiyor. Marka bu kez karşımıza üç farklı donanım paketiyle çıkıyor.
2 Sert hatlar
Görünümde en sert ve hırçın hatları isteyenler için Trofeo modeli öne çıkıyor. Bu versiyonda daha geniş tamponlar, özel üretim Pegaso jantlar ve bolca karbon fiber detay yer alıyor. Ön tamponun büyümesi sadece kozmetik bir tercih değil; motorun daha rahat nefes almasını ve aracın havayı daha iyi yararak ilerlemesini sağlıyor.
3 Far grupları, stop lambaları ve ön ızgara
Tasarım ekibi far gruplarını, arka stop lambalarını ve ikonik ön ızgarayı da elden geçirmiş. Pek çok kişinin aksini düşünmesine rağmen, tamamen elektrikli Folgore modelleri de 2027 serisinde yerini koruyor. Elektrikli versiyonlar; kendilerine özel jantları, bakır detaylı logoları ve ışıklı yan hava kanalları sayesinde benzinli kardeşlerinden hemen ayrılıyor.
4 Motor seçenekleri ve hız limitleri
Giriş seviyesindeki Maserati modelleri, kalbinde yine MC20'den bildiğimiz 3.0 litrelik çift turbolu V6 Nettuno motoru taşıyor. 483 beygir güç üreten bu ünite, üstü açık modelde saatte 300 kilometre, kapalı modelde ise saatte 302 kilometre hıza imkan tanıyor.
5 582 beygir güç
Performans çıtasını yukarı taşımak isteyenlerin adresi ise Trofeo sürümü olacak. Aynı motorun modifiye edilmiş halini kullanan bu seçenek, sürücüye tam 582 beygir güç sunuyor. Bu güç sayesinde üstü açık versiyon saatte 316 kilometre, sabit tavanlı versiyon ise saatte 320 kilometre son hıza ulaşıyor.
Elektrik cephesinde yani Folgore'da ise üç adet elektrik motoru görev yapıyor. Sistem toplamda 751 beygir gibi oldukça yüksek bir güç üretiyor ve bu gücü 92.5 kWh kapasiteli bir batarya besliyor. Elektrikli model, üstü açık gövdede saatte 290 kilometre, kapalı gövdede ise saatte 325 kilometre hız sınırına sahip.
7 Batarya performansı ve kokpit yenilikleri
Yeni bir Maserati ile uzun mesafeli seyahatler planlıyorsanız, benzinli motorlar sizin için hala daha doğru bir tercih olabilir. Çünkü elektrikli Folgore’un menzili 401 kilometre ile sınırlandırılmış durumda. Yine de bu menzil değerinin bir önceki versiyona göre yaklaşık 32 kilometre daha uzun olduğunu ekleyelim.
Maserati, 2027 model araçlarında renk paletini de genişleterek menüye yeşil, denim mavisi ve bronz gibi yedi farklı yeni renk eklemiş. İç mekanda ise köşeli hatlara sahip, yarış otomobili hissi veren yeni bir direksiyon simidi ve güncellenmiş dijital saat dikkat çekiyor. Son olarak, konsoldaki üç farklı ekranın yazılım grafikleri de tamamen yenilenmiş.