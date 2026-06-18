Tasarım değişti, performans arttı: İşte 2027 Maserati GranTurismo ve GranCabrio modelleri

Yeni bir Maserati ile uzun mesafeli seyahatler planlıyorsanız, benzinli motorlar sizin için hala daha doğru bir tercih olabilir. Çünkü elektrikli Folgore’un menzili 401 kilometre ile sınırlandırılmış durumda. Yine de bu menzil değerinin bir önceki versiyona göre yaklaşık 32 kilometre daha uzun olduğunu ekleyelim.