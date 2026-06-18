Türkiye'nin kısa vadeli borç stoku arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayına ait Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak Nisan ayı itibarıyla 171,6 milyar ABD doları oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 242,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 4,1 oranında artarak 8,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 6,7 oranında artışla 18,6 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 oranında artışla 22,2 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 9,2 oranında artarak 26 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri arttı

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,3 oranında artarak 64,4 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 19,6 oranında artarak 7,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

KVDB stoku içerisinde dolar ve euronun payı azaldı

KVDB stoku içerisinde ABD doları ve euronun payı azalırken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payında artış oldu. Buna göre, stokun yüzde 34,8’ini ABD doları, yüzde 26,7’sini euro, yüzde 24,5’ini Türk lirası ve yüzde 14'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 66,8 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,9 milyar dolara yükseldi.