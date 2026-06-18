Ayak sağlığının doğal sırrı: Sıcak havaların kurtarıcısı oldu! İşte terletmeyen, koku yapmayan 700 yıllık Gaziantep Yemenisi

Yemeninin ayakta terleme ve koku yapmadığını, son derece rahat bir kullanım sunduğunu belirten Serkan Usta, "Az önce imalat sürecini anlattık. Şu anda ise ürünleri perakende olarak sattığımız mağazamızdayız. Yemeni, ayakkabının bir benzeridir ve yaklaşık 600-700 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ayakkabıdan farklı olarak tabanı manda derisinden yapılır. Üst kısmında ise dana ve keçi derisi kullanılır. İç kısmında da isteğe bağlı olarak koyun, dana veya keçi derisi tercih ediyoruz. Bu ürün ayakta terleme ve koku yapmaz. Vücudun şeker oranını dengelediği söylenir. Son derece rahat bir üründür. Ayak sağlığını düşünen vatandaşlarımız için önemli avantajlar sunar. Bir kez giyenlerin tekrar tercih ettiği bir üründür. Gaziantep halkı ve yöre insanı yemeniyi çok iyi bilir. İlk kez görenler ‘Bu giyilir mi?' diye sorar ancak kullananlar memnun kalır ve daha sonra kendileri, eşleri ya da dostları için yeniden satın almak ister. Biz de onlara yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.