Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: İki gemiyle 2 binden fazla turist geldi

Gemide ağırlıklı olarak Alman uyruklu 2 bin 450 yolcu ve 906 personel bulunduğu öğrenildi.

Patmos Limanı'ndan gelen Fransa bayraklı, 131 metre boyundaki "Le Bougainville" de sabah saatlerinde limana demirledi. Lüks gemide, çoğunluğu ABD'li 133 yolcu ile 119 personel bulunuyor.