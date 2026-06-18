ARA
DOLAR
46,44
0,18%
DOLAR
EURO
53,27
-0,42%
EURO
ALTIN
6515,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: İki gemiyle 2 binden fazla turist geldi

Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: İki gemiyle 2 binden fazla turist geldi

Muğla'nın önemli kruvaziyer destinasyonlarından Bodrum, "Mein Schiff 5" ve "Le Bougainville" gemileriyle gelen toplam 2 bin 583 yolcuyu ağırladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: İki gemiyle 2 binden fazla turist geldi

Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan Bodrum'a gelen Malta bayraklı "Mein Schiff 5" kruvaziyeri, Bodrum Limanı'na yanaştı.

1 2 binden fazla yolcuyla geldi

2 binden fazla yolcuyla geldi

Gemide ağırlıklı olarak Alman uyruklu 2 bin 450 yolcu ve 906 personel bulunduğu öğrenildi.

Patmos Limanı'ndan gelen Fransa bayraklı, 131 metre boyundaki "Le Bougainville" de sabah saatlerinde limana demirledi. Lüks gemide, çoğunluğu ABD'li 133 yolcu ile 119 personel bulunuyor.

2 Turistler Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti

Turistler Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti

Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

3 Akşam saatlerinde limandan ayrılacaklar

Akşam saatlerinde limandan ayrılacaklar

"Mein Schiff 5"in akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na, "Le Bougainville"nin ise yine akşam saatlerinde İstanköy (Kos) Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtildi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL