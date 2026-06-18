Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: İki gemiyle 2 binden fazla turist geldi

Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan Bodrum'a gelen Malta bayraklı "Mein Schiff 5" kruvaziyeri, Bodrum Limanı'na yanaştı.
1 2 binden fazla yolcuyla geldi
Gemide ağırlıklı olarak Alman uyruklu 2 bin 450 yolcu ve 906 personel bulunduğu öğrenildi.
Patmos Limanı'ndan gelen Fransa bayraklı, 131 metre boyundaki "Le Bougainville" de sabah saatlerinde limana demirledi. Lüks gemide, çoğunluğu ABD'li 133 yolcu ile 119 personel bulunuyor.
2 Turistler Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti
Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.