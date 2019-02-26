Biyokütle enerjisinde YEKDEM bereketi!
Geçtiğimiz yıl yüzde 33 büyüyen biyokütle enerjisi sektöründe kurulu güç 569 MW’a ulaştı.
Türkiye’nin yıllık 200 milyon tonluk atığı bulunuyor.
Bunun yarısının bile enerji olarak değerlendirilmesi halinde 5 milyar dolarlık katma değer elde edilmesi mümkün.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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