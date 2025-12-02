Doğalgaz faturası nasıl azaltılır? İşte yöntemi...

Kayapınar, çok soğuk havalarda kombiyi kapatmak yerine en düşük dereceye ayarlamanın sonradan ısıtma yaparken gerekli doğal gaz sarfiyatında kontrollü kullanım sağladığını sözlerine ekledi.

Doğal gaz kullanım miktarı, oda sıcaklığı gibi unsurların tasarruf ve konforda önemli rol oynadığını ancak tesisatın da verimli doğal gaz kullanımında kritik bir unsur olduğunu vurgulayan Kayapınar, "Standart gereği müstakil olarak cihaza uygun çelik baca tercih edilmesi isteniyor. Eğer ortak ve alüminyum baca kullanılıyorsa, karbonmonoksit oluşması durumunda zehirlenmelere yol açabiliyor. Bunun önüne geçmek için müstakil çelik baca kullanılması gerekiyor. Hermetik cihaz kullanılıyorsa yoğuşmalı hermetik cihaz seçilmesi verimlilik açısından daha uygun." değerlendirmesinde bulundu.