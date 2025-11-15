Elektriğinin yüzde 60'ını güneşten üretiyor

Kentin 6 Şubat 2023'te "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan bir deprem yaşadığını hatırlatan Atalar, bir yandan kenti yeniden ayağa kaldırmak için mücadele ederken, bir yandan şehrin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için çalıştıklarını dile getirdi. Güneş enerjisinin çevre dostu ve sürdürülebilir bir kaynak olduğunu ifade eden Atalar, söz konusu yatırımla uzun vadede enerji maliyetlerini düşürerek belediyenin bütçesine önemli katkı sağladığına dikkati çekti.