Çiçek sektöründe ihracat ivmesi: Yıl sonunda rekor bekleniyor

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, yılın 10 ayında 137 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade etti. En fazla ihracat önceki yıllarda olduğu gibi Hollanda'ya yapılırken; onu İngiltere, Almanya, Bulgaristan ve Romanya takip etti.
1 Kesme çiçek, dış mekan bitkileri, çiçek soğanları ihraç ediliyor
Türkiye'den özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında büyük miktarda ihracat yapılıyor.
2 Florasında 3 bin 500'den fazla bitki türü bulunuyor
Türkiye'nin florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türü bulunduğu biliniyor.
3 Üretim yıl boyunca sürüyor
Sektör temsilcileri, yıl boyunca sera ve yaylalarda üretimi sürdürüyor.
5 "Sektör olarak güzel bir yıl geçirdik"
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, sektör olarak ihracatta güzel bir yıl geçirdiklerini kaydetti.
6 "2025, bugüne kadar en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz yıl olacak"
Yılın ilk 10 ayında 117 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu yıl 10 aylık rakamlar sevindirici. Sektörde ihracatta yaklaşık yüzde 15'lik artış var. 137 milyon dolar seviyesindeyiz. 2025, yıl sonu itibarıyla bugüne kadar en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz sene olacak." dedi.
7 "Çiçek sektörü yılı artıyla kapatacak"
İsmail Yılmaz, dünyada ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde bu büyümenin önemli bir başarı olduğunun altını çizerek, çiçek sektörünün yılı artıyla kapatacağını belirtti.
8 En fazla ihracat Hollanda'ya yapıldı
Bu dönemde en fazla ihracatın Hollanda'ya yapıldığını da söyleyen Yılmaz, bu ülkeyi İngiltere, Almanya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerin takip ettiğini kaydetti.
9 "Bu sene rekora imza atmaya hazırlanıyoruz"
Yılmaz, "80'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Var olan pazarlardaki payımızı artırdık. Hollanda, çiçeğin toplanma merkezi, oradan tüm dünyaya yayılıyor. Hollanda pazarında artışımız daha yüksek oranda gerçekleşti. Yılı 155 milyon dolara yakın bir rakamla kapatacağız, şu anki siparişler bunu gösteriyor." dedi.
Yılmaz ayrıca, geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu sene ise rekora imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti.