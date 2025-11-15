Çiçek sektöründe ihracat ivmesi: Yıl sonunda rekor bekleniyor

Yılmaz, "80'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Var olan pazarlardaki payımızı artırdık. Hollanda, çiçeğin toplanma merkezi, oradan tüm dünyaya yayılıyor. Hollanda pazarında artışımız daha yüksek oranda gerçekleşti. Yılı 155 milyon dolara yakın bir rakamla kapatacağız, şu anki siparişler bunu gösteriyor." dedi.

Yılmaz ayrıca, geçen yıl 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu sene ise rekora imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti.