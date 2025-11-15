Farkındalık sonuç verdi: O tür nesli tükenme kategorisinden çıkarıldı

Araştırma ve koruma çalışmalarında herkesin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Ayşe Oruç, "2006'dan bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ve WWF-Türkiye işbirliğiyle Adana Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda yeşil deniz kaplumbağası izleme ve koruma çalışmaları yürütüyoruz. Bu yıl 20. yılımızı tamamladık. Bu iş birliği, Akdeniz havzasında tür koruma alanında en uzun soluklu ve başarılı örneklerden biri. Yeşil deniz kaplumbağaları, Doğu Akdeniz kıyılarında yoğun şekilde yuvalanıyor. 15 Mayıs-15 Eylül'de Mersin, Adana ve Hatay sahillerinde yerel yönetimlerin, kıyı sakinlerinin, işletme sahiplerinin ve tüm paydaşların izleme çalışmalarına destek olması çok önemli.

Vatandaş bilimi yaklaşımıyla bugün dünyada binlerce gönüllü, türlerin ve yaşam alanlarının korunması için uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyor. Benzer bir iş birliği kültürünü ülkemizde de güçlendirmeliyiz." dedi.