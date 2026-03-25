Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu'daki kriz nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun bulunmadığının altını çizen Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin de açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar, "Gelişmeleri göz önünde bulundurarak nisan ayın içerisinde hem doğalgaz hem elektrikte bir değerlendirme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin akaryakıtta tarz sorunu yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Doğu'daki jeopolitik krizin sürmesi halinde küresel ekonomiyi etkileyebilecek boyuta dönüşebileceğini bildirdi. Bayraktar, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir sorun bulunmadığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışına bağımlılığının yüzde 10 ile yönetilebilir seviyede olduğunu bildirdi. Bayraktar, Türkiye'nin akaryakıtta talep kısıtlaması olmadığını ve arz sorunu bulunmadığını söyledi.

Bakan Bayraktar, küresel çapta yaşanan enerji krizinin maliyetinin vatandaşa yansıtılmadığını da ekledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Gerek doğal gaz, gerekse petrol açısından depolarımızda şu anda bir sıkıntı gözükmüyor." dedi.