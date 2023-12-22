ARA
Bist 100
7585,52
-2,31%
Bist 100
Dolar/TL
29,217
0,2157%
Dolar/TL
Euro/TL
32,251
0,1904%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1039
0,3226%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1943,76
1,44%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Enerjide 11,2 milyar dolarlık satın alma

İngiliz Harbour Energy, Alman petrol ve gaz üreticisi Wintershall Dea'nın üretim varlıklarını 11,2 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

22 Aralık 2023 | 09:26
Son Güncellenme: 22 Aralık 2023 | 10:17
0
Enerjide 11,2 milyar dolarlık satın alma

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya tabi olan portföy, Wintershall'ın Norveç, Almanya, Danimarka, Arjantin, Meksika, Mısır, Libya ve Cezayir'deki tüm üretim varlıklarının yanı sıra Avrupa'daki karbon yakalama ve depolama lisanslarını içerirken Rusya'daki varlıkları kapsamıyor.

Düzenleyici kurumlar ve hissedarların onayının gerekli olduğu 11,2 milyar dolarlık satın alma işleminin 2024'ün 4. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harbour Energy Üst Yöneticisi Linda Z Cook, söz konusu anlaşmanın Harbour'ın 4. büyük satın alması olduğunu belirterek, "Bugünkü duyuru, benzersiz bir konuma sahip, büyük ölçekli, coğrafi çeşitliliği olan bağımsız bir petrol ve gaz şirketi kurma yolculuğumuzda şimdiye kadarki en büyük dönüşüm adımı. Wintershall Dea'nın varlıklarının bünyemize katılması, üretimimizi günlük 500 bin varil petrol eş değerinin üzerine çıkaracak, rezerv ömrümüzü uzatacak, marjlarımızı ve nakit akışımızı geliştirecek ve tüm bunlar uzun vadede hissedar getirilerinin artmasını destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Cook, satın almanın şirket portföyünü doğal gaza doğru kaydırarak sera gazı emisyon yoğunluğunu azaltacağını, karbon yakalama ve depolama teknolojileriyle enerji dönüşümü hedeflerini destekleyeceğini kaydetti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1943,76 1,44%
  • ALTIN ONS 2069,35 1,23%
  • BIST 100 7585,52 -2,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,217 0,2157%
  • EURO/TURK LIRASI 32,251 0,1904%
  • EURO/USD 1,1039 0,3226%
  • INGILIZ STERLINI 1,27426 0,43547%
  • JAPON YENI 141,936 -0,208%
  • KANADA DOLARI 1,32584 -0,16754%
  • RUS RUBLESI 92,413 -0,4975%
Günün En Çok Okunanları
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler (22.12.2023)
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
X (twitter) platformu çöktü mü?
X (twitter) platformu çöktü mü?
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Bestyle, Katy Perry ayakkabılarının Türkiye distribütörü oldu
Bestyle, Katy Perry ayakkabılarının Türkiye distribütörü oldu
Turizm sektöründe yılbaşı beklentisi
GERİ
İLERİ
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler (22.12.2023)
Altın fiyatları bugün ne kadar?
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
X (twitter) platformu çöktü mü?
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
Altın fiyatları bugün ne kadar?
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
X (twitter) platformu çöktü mü?
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
Dolar- euroda günün ilk rakamları
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
X (twitter) platformu çöktü mü?
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Bestyle, Katy Perry ayakkabılarının Türkiye distribütörü oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL