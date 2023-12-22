Enerjide 11,2 milyar dolarlık satın alma

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya tabi olan portföy, Wintershall'ın Norveç, Almanya, Danimarka, Arjantin, Meksika, Mısır, Libya ve Cezayir'deki tüm üretim varlıklarının yanı sıra Avrupa'daki karbon yakalama ve depolama lisanslarını içerirken Rusya'daki varlıkları kapsamıyor.

Düzenleyici kurumlar ve hissedarların onayının gerekli olduğu 11,2 milyar dolarlık satın alma işleminin 2024'ün 4. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harbour Energy Üst Yöneticisi Linda Z Cook, söz konusu anlaşmanın Harbour'ın 4. büyük satın alması olduğunu belirterek, "Bugünkü duyuru, benzersiz bir konuma sahip, büyük ölçekli, coğrafi çeşitliliği olan bağımsız bir petrol ve gaz şirketi kurma yolculuğumuzda şimdiye kadarki en büyük dönüşüm adımı. Wintershall Dea'nın varlıklarının bünyemize katılması, üretimimizi günlük 500 bin varil petrol eş değerinin üzerine çıkaracak, rezerv ömrümüzü uzatacak, marjlarımızı ve nakit akışımızı geliştirecek ve tüm bunlar uzun vadede hissedar getirilerinin artmasını destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Cook, satın almanın şirket portföyünü doğal gaza doğru kaydırarak sera gazı emisyon yoğunluğunu azaltacağını, karbon yakalama ve depolama teknolojileriyle enerji dönüşümü hedeflerini destekleyeceğini kaydetti.