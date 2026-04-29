KAP'a bildirdi: Enerji şirketi ABD pazarı için imzayı attı

Şirketten yapılan açıklamada, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen anlaşma kapsamında güçleri 150-286 megavolt-amper arasında değişen toplam 9 güç transformatörünün tedarikinin gerçekleştirileceği aktarıldı.

Toplam 51 milyon 531 bin dolar tutarındaki sözleşmenin, güncel kurla yaklaşık 2,32 milyar lira büyüklüğe ulaştığı ifade edilen açıklamada, teslimatların 2029'un ilk çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

ABD'de imzalanan yeni transformatör sözleşmesiyle şirketin Kuzey Amerika'daki büyüme stratejisini sürdürdüğü ve pazar konumunu güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Gerçekleştirilen bu yeni anlaşmanın, Astor Enerji’nin 2025 yıl sonu hasılatına oranının yüzde 6,57 seviyesinde olması, sözleşmenin finansal açıdan da şirket için anlamlı bir katkı sunduğunu ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

"ABD pazarındaki başarının arkasında üretim altyapısına yapılan uzun vadeli ve kararlı yatırımlar var"

Astor Enerji'nin ABD pazarındaki yükselişinin, uzun vadeli ve planlı bir stratejinin sonucu olarak dikkati çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirket, 2024 yılında IEEE ve ANSI gibi Amerikan teknik standartlarına tam uyum sağlayarak pazara giriş için kritik bir eşiği aşmıştı. Bu süreci, 2025 yılının son çeyreğinde imzalanan 41,4 milyon dolar ve 82,1 milyon dolar tutarındaki sözleşmeler izledi. 2026 yılının Mart ayında ise Astor Enerji, dört farklı ABD'li firma ile toplam 768,9 milyon dolarlık tarihi bir anlaşmaya imza atarak küresel ölçekte önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Son olarak duyurulan 51,5 milyon dolarlık yeni sözleşme, şirketin ABD'deki büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü ve adım adım güçlendirdiğini gösteriyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Olcay Doğan, ABD pazarında elde ettikleri başarının arkasındaki en kritik unsurun, üretim altyapısına yaptıkları uzun vadeli ve kararlı yatırımlar olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz kapasite artışlarıyla, üretim gücümüzü son iki yılda önemli ölçüde artırdık. Bu sadece bir büyüme değil, aynı zamanda küresel rekabette elimizi güçlendiren stratejik bir dönüşüm oldu. Hızlı üretim ve zamanında teslimatlarımızla ABD'li iş ortaklarımız için güvenilir bir çözüm ortağı haline geldik. Bu güvenin temelinde, geçmişte yaptığımız kapasite planlamaları ve rezervasyon anlaşmaları yatıyor. Geldiğimiz noktada, Amerika'daki iş hacmimizin önemli bir kısmını oluşturan bu yapı sayesinde güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme yakaladık. ABD, bizim için yalnızca bir ihracat pazarı değil, küresel büyüme vizyonumuzun merkezinde yer alan stratejik bir odaktır. Yüksek gerilim transformatörleri, dağıtım ve anahtarlama ürün gruplarındaki güçlü uzmanlığımızla bu pazarda uzun vadeli ve kalıcı bir oyuncu olmayı hedefliyoruz."