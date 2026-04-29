Anne-babalar dikkat! Bakanlık, çocuklar için üretilen o ürünü yasakladı

Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyabilecek ürünlerin yer aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne yeni ürünler dahil etti. Bugün güncellenen listeye bir markanın yazlık çocuk terliği eklendi.
1 Çocuk terliğinde kimyasal riski
Defa Terlik Ayakkabı Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye ait yazlık çocuk terliğinin, kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzı yasaklandı ve ürünün toplatılmasına karar verildi.
Ürünün güvensizlik riskiyle ilgili yapılan açıklamada, "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Kanunu Ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan kimyasal özellik-toplam “kurşun tayini” testinden ve kısmından kaldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
2 Oyuncakta boğulma ve yaralanma riski
9 Nisan 2026 tarihinde yapılan güncellemede de, Gramsci Mekanik Medikal Elektrik Ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.'ne ait model ahşap deniz canlıları manyetik yakalama oyuncağının boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi) ve yaralanmalara neden olacağı gerekçesiyle listeye eklenmişti.
Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verilmişti.
Güvensizlik nedeni olarak, "ilgili ürünün olta ucunda bulunan ipin uzunluğunun 920 mm olarak limit değerin üzerinde ölçülmesi" gösterilmişti.