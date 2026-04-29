Savaş sonrası hangi sektörler öne çıkabilir?

Enflasyonun gıda öncülüğünde yeni yıla dirençli başlamasına ve artan jeopolitik tansiyona rağmen son yedi yılın en yüksek yabancı alımıyla 2026’nın parlayan yıldızı olmaya aday olan BİST-100, 16 Şubat’ta 14.339 ile zirve kapanışına imza atarak yüzde 27,3 değer kazanmıştı. Ancak şubat ayını 13.718’den tamamlayan BİST-100, ABD-İsrail/İran arasında başlayan savaşın etkisiyle ise şubat ayı kapanışına göre yüzde 9’a yakın değer kaybıyla 12.500’lere kadar sarktı ki bu düşüş zirveye göre de yaklaşık yüzde 13’lük bir değer kaybı demek.

Ekonomist’in 29 Mart - 11 Nisan 2026 tarihli sayısından

Yabancı yatırımcıların ocak ve şubat aylarında aldıkları pozisyonları önemli ölçüde azalttığı görülürken BİST’in özellikle defansif şirketlerin katkısıyla yılbaşından bu yana yüzde 15 yükselişle getirisini dengelediği de görülüyor.

“Bist'te temkinli seyir sürebilir”

Ortadoğu’daki gelişmeler varlık fiyatlarına yön veren ana konu başlığı olarak çalışmaya devam ediyor. ÜNLÜ & Co Araştırma Direktörü Murat Akyol, “Bu çerçevede bir yandan enerji fiyatlarını dikkatle takip eden yatırımcılar diğer yandan savaşın uzun mu süreceğini yoksa kısa sürede sona mı ereceğini anlamaya çalışıyor. Bu da doğal olarak haber akışına hassasiyetin yüksek seyretmesine ve hemen hemen tüm varlık gruplarında daha yüksek bir volatilite ile karşılaşmamıza neden oluyor” diyor.

Belirsizliklerin yüksek seyrini korumasının ve yatırımcıların daha somut bir gelişme görmeden risk almaya çok sıcak bakmamasının, BİST’te temkinli seyrin bir süre daha devam etmesine neden olabileceğine işaret eden Murat Akyol’a göre; fiyatlamalarda belirleyici olacak unsur ise savaşın süresi ve petrol fiyatları olacak.

‘Risk-on/risk-off’ ayrışması

Peki, savaşın başlamasıyla BİST’teki düşüşler hangi sektörlerde yoğunlaşırken hangileri güçlü kalmayı başardı? Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan; BİST-100’de savaş sonrası hareketlerin oldukça klasik bir risk-on/riskoff ayrışması yarattığı görüşünde.

Savaşın başlamasıyla en çok düşen sektörlerin başında, yabancıların en çok ve öncelikli sattığı bankacılığın geldiğini kaydeden M. Bilal Bircan, “CDS ve faiz hassasiyetinin yüksek olması bankacılığa sert satış getirdi. İnşaat ve gayrimenkul de yine faize duyarlılık nedeniyle en çok etkilenenlerden oldu” diyor. M. Bilal Bircan; iç talep, krediye bağlı büyüme ve tüketici güvenine duyarlı olan otomotiv ve dayanıklı tüketim ile havacılığın da sert satış yaşanan sektörler arasında yer aldığı bilgisini veriyor.

Güçlü duran sektörler

Bankacılığın, enflasyon beklentileri ve faiz indirimi hikayesinin bozulması, ayrıca yabancı yatırımcılar için en likit ve kolay çıkış yapılabilen alan olmasıyla bu süreçte en çok değer kaybeden sektörler arasında yer aldığına değinen Pusula Portföy Yönetimi Genel Müdürü Ayşe Aydın; kıymetli madenlerin fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak madencilik endeksinde de yüzde 20’ye yakın düşüşler görüldüğünü aktarıyor.

Diğer taraftan, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle finansal kiralama ve faktoring endeksinin yüzde 21’e yakın yükseldiğine işaret eden Ayşe Aydın, “Savunma sanayii şirketlerini içeren teknoloji endeksi de yüzde 10’luk getirisiyle bu süre zarfında en güçlü performansı gösteren endekslerden oldu” diyor. Ayşe Aydın’a göre; savaşın bittiği ve makroekonomik beklentilerin toparlandığı senaryoda, makul çarpanları ve yabancı yatırımcıların geri dönüşüyle birlikte bankacılık sektöründe hızlı bir toparlanma izlenebilir.

Bankacılıkta ana dinamikler

Borsanın dinamosu olan bankalarda beklenen toparlanmanın bağlı olduğu etkenler de önem arz ediyor. Hedef Portföy Portföy Yönetimi Müdürü Filiz Özcan, “Bankacılık endeksindeki toparlanma, enflasyonun düşüş patikası içerisine girmesi, buna paralel faiz indirimin sürecinin devam etmesi ve büyüme beklentileriyle ilişkiliydi” diyor.

Son yaşanan gelişmeler sonrasında petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyona ilişkin endişe yaratırken faiz indirim beklentilerinin de ötelenmesine neden olduğunun altını çizen Filiz Özcan’a göre; bankacılığın yeniden yükseliş trendine girmesi için bu dinamikler de tekrar eski seyrine dönmeli. Filiz Özcan, bu noktada petrol fiyatlarının hangi seviyede dengeleneceğinin ve faiz indirimlerinin seyrinin belirleyici olacağını da sözlerine ekliyor.

Savaş bittiğinde ne olur?

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, “Savaşın etkisi bazı hisselerde dirençli duruşu destekledi. Aselsan, Astor Enerji, Enerjisa, Tüpraş, BİM Mağazalar, en belirgin ayrışan hisselerdi” diyor. Savaşın başlamasıyla özellikle küresel akışlara bağımlı olan havacılık, turizm ve lojistik gibi alanlarda hem talep hem de operasyonel olarak risklerin arttığını, sanayide ise enerji maliyetlerindeki oynaklığın ve tedarik zinciri sorunlarının marjları baskıladığını vurgulayan Seda Yalçınkaya Özer’e göre; barış senaryosunda ise rotasyon en çok gerileyen sektör ve hisselerde olur, özellikle madencilik, sanayi ve ihracatçı şirketler ve havacılık ile lojistik şirketlerinde güçlenme izlenebilir. Seda Yalçınkaya Özer, bu sürecin BİST’te hikayesi olan şirketlerin kriz dönemlerinde nasıl ayrıştığını bir kez daha gösterdiğine de dikkat çekiyor.

Colendi Menkul Araştırma Uzmanı İbrahim Şişman, savaşın olumlu etkilediği sektörleri petrokimya, gübre, savunma sanayisi ve enerji, olumsuz etkilendiği sektörleri ise ulaştırma, bankacılık, madencilik ve turizm olarak sıralıyor. Savaşın sona erdiği senaryoda; yabancı yatırımcıların TL varlıklara yönelmesinin tahvil getirilerini aşağı çekmesini, artan TL likiditesi ile de bankacılık sektörünün pozitif ayrışmasını bekleyen İbrahim Şişman’a göre; benzer bir toparlanma eğilimi turizm ve ulaştırma endekslerinde de görülebilir, savaş sürecinde öne çıkan petrokimya ve savunma sanayisi şirketlerinde ise geri çekilmeler takip edilebilir.

Tarkan Akgül / İnfo Yatırım Genel Müdürü

“Fiyatlama-çarpan bazında bankalar ve holdingler için fiyatlar cazip yerlerde”