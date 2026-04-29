Yapay zeka reklamları hızlandırdı, peki özgünlüğü zayıflattı mı?

Reklamcılık dünyası, yapay zekanın etkisiyle hızlanan ve dönüşen bir dönemin içinde ilerliyor. Bu dönüşüm, üretim süreçlerinin yanı sıra markaların tüketiciyle kurduğu ilişkinin doğasını da yeniden tanımlıyor. Artık mesele daha fazla içerik üretmekten çok, doğru anda ve doğru bağlamda anlamlı bir deneyim sunabilmek.

Yapay zekanın sektördeki rolünü, “Artık sadece bir araç değil; giderek daha fazla karar ortağı” şeklinde tanımlayan Dijifabrik Yönetici Ortağı Ahmet Beliktay, verinin yaratıcı süreçlerin arka planından çıkıp merkezine yerleştiğini vurguluyor.

Yapay zeka sektöre hangi sorunu getirdi?

Bugün, hangi içeriğin üretileceğinden hedef kitlenin nasıl belirleneceğine kadar birçok karar veriyle şekilleniyor. Bu durum, reklamcılıkta hem hız hem de ölçek açısından daha önce görülmemiş bir alan açıyor. Üretken yapay zekanın yaygınlaşması ise bu dönüşümün en kritik kırılma noktalarından biri. Artık teknoloji, bir yenilik olmaktan çıkıp iş süreçlerinin doğal bir parçası haline gelmiş durumda.

İçerik üretim maliyetlerinin düşmesi ve hiper kişiselleştirme imkanlarının artmasıyla birlikte reklamcılığın doğasının köklü biçimde değiştiğine de değinen Beliktay, şu değerlendirmede bulunuyor: “Yapay zeka yalnızca üretim yapmıyor; planlıyor, optimize ediyor ve aksiyon alabiliyor. Ancak bu hız ve verimlilik beraberinde yeni bir sorunu da getiriyor. O da ‘benzeşme’... İçerik üretimi arttıkça reklamlar birbirine daha çok benzemeye başlıyor. Kusursuzluk yükselirken özgünlük geriliyor.”

Veri güvenliği öne çıkıyor

Kişiselleştirme ise bu yeni dönemin en güçlü ama en hassas alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Doğru kullanıldığında tüketiciyle güçlü bir bağ kurarken, doz aşıldığında rahatsızlık yaratabiliyor. Tüketicinin artık verisinin farkında olduğunu ve bu verinin nasıl kullanıldığını sorguladığını belirten Beliktay, bu dengenin dikkatle yönetilmesi gerektiğini söylüyor.

Veri ve mahremiyet konusu da dönüşümün en kritik başlıklarından biri. Yapay zeka markalara büyük bir analiz gücü sunarken, aynı zamanda etik bir sınır çiziyor. Beliktay, rekabetin artık kimin daha fazla veriye sahip olduğunda değil, bu veriyi güveni zedelemeden kullanabilme becerisinde şekillendiğini belirtiyor.

"AI, yaratıcı düşüncenin yerine koyulmamalı"

Yaratıcılık tarafında ise çift yönlü bir etki dikkat çekiyor. Yapay zeka üretim süreçlerini hızlandırıyor ve alternatifleri çoğaltıyor. Ancak bu hızın, zaman zaman derinlik kaybını da beraberinde getirebileceğinin altını çizen Beliktay, bu noktada şu uyarıyı yapıyor: “Asıl mesele yapay zekayı kullanmak değil; onu yaratıcı düşüncenin yerine koymamak ile ilgili.”

Ajans yapıları da bu değişimle birlikte evriliyor. Kreatif ekipler artık yalnızca üretici değil; aynı zamanda seçici ve stratejik karar verici roller üstleniyor. Yapay zekayı etkin kullanan profesyoneller için ise daha geniş ve disiplinler arası bir gelişim alanı oluşuyor.

Türkiye özelinde ise dikkat çeken bir tablo var. Teknoloji üretiminde lider olmasa da adaptasyon hızında güçlü bir pazar olan Türkiye’de, yapay zeka daha çok içerik ve iletişim tarafında kullanılıyor. Global pazarlarda ise bu kullanımın iş modeli ve ürün geliştirme seviyesine taşındığı görülüyor. Bu durum Türkiye’yi hızlı uyum sağlayan ancak henüz yön veren tarafta olmayan bir noktaya yerleştiriyor.