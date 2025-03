Vana çevrildi, ilk gaz akışı başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, canlı bağlantıyla katıldığı Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni öncesinde konuşan Bayraktar, hattın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembol projelerinden biri olduğunu söyledi.

- "Gönül bağlarını enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz"

Erdoğan ve Aliyev'in liderliğinde Türkiye ile Azerbaycan'ın hem Avrupa'nın hem de dünyanın arz güvenliğine katkı yapacak projelere devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP Boru Hattı projeleriyle Türkiye hem Azerbaycan ile birlikte dünyanın petrol arzı için hem de Avrupa'nın doğal gaz arzı için önemli bir görev ifade ediyor. İnşallah bugünkü projeyle Nahçıvan halkının tamamının doğal gaz ihtiyacı Iğdır üzerinden karşılanmış olacak. Sarsılmaz bu bağlarımızı, iki ülke arasındaki gönül bağlarını biz inşallah enerji bağlarıyla daha da güçlü hale getiriyoruz. Sizlerin liderliğinde ve bize çizdiğiniz vizyon doğrultusunda bir sonraki projemiz inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik iletim hattı olacak, inşallah bunu da hep birlikte hayata geçirebiliriz. Ben tekrar sizlere şükranlarımı arz ediyor. Bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise "Bu proje hem Nahçıvan hem de Iğdır halkı için hizmet edecektir, bu bölgelerin kalkınması için büyük rol oynayacaktır." diye konuştu. Bayraktar ve Şahbazov, boru hattının vanasını açarak ilk gaz akışını sağladı.

- Erdoğan ve Aliyev video konferans yöntemiyle bağlandı

Törende, konuşmaların ardından Erdoğan ve Aliyev, Iğdır Dilucu'ndaki BOTAŞ Doğal Gaz Ana Ölçüm İstasyonu'na video konferans yöntemiyle bağlandı. Burada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, talimatlar doğrultusunda gaz vanasını çevirerek Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nı hizmete açtı.

Burada konuşan Erdoğan, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Bu alanda, stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Azerbaycan ile tam bir uyum içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Erdoğan, "Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanındaki daha önceki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan ile kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır." diye konuştu.

- "Nahçıvan ile elektrik bağlantılarımızın güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz"

BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 kilometre uzunluğundaki, günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hattın özellikle Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi, kardeşimle birlikte ülkelerimize kazandırmış oluyoruz. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim; Türkiye ve Azerbaycan, barışın, huzurun ve refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bu amaçla şimdiye kadar birçok adım attık. Samimiyetimizi gösterdik. İnşallah bundan sonra da bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. 6 Şubat depremleri başta olmak üzere en zor günlerimizde nasıl can Azerbaycan'ı yanımızda bulduysak, biz de kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. İnşallah Nahçıvan ile elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirterek, bu önemli projelerin inşasında katkısı olanlara teşekkür etti. Erdoğan, projenin tüm bölgeye hayırlar getirmesini temenni etti.

Açılıştan sonra Erdoğan ile Aliyev, projede yer alan mühendis ve işçilerle aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmeye geçti.

- "Aliyev: Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de açılış töreninde konuşma yaptı.

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini 1,5 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan ile attıklarını anımsatan Aliyev, bugünün Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşlik tarihinde önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Aliyev, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan'ın dev projeler gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi petrol ve doğal gaz boru hatları projeleri, sadece ülkelerimizi birleştirmedi aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden giden gazın birçok ülkenin enerji güvenliğini sağladığına dikkat çeken Aliyev, "Geçen yıl Azerbaycan'ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe ulaştı. Bu rakamın yarısı Türkiye'ye olan ihracattır. Türkiye dışında 10 Avrupa ülkesi Azerbaycan gazıyla enerji güvenliğini pekiştiriyor." şeklinde konuştu.

Aliyev, açılışını gerçekleştirdikleri Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın da Nahçıvan'ın enerji güvenliğini sağlayacağını, Azerbaycan'dan Türkiye'ye, oradan da Nahçıvan'a iletilen gazın oranın enerji sorununu çözeceğini bildirdi.

- "Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var"

Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji projelerinin aynı zamanda ulaştırma projelerine de olanak sağladığını söyleyen Aliyev, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi Azerbaycan ile birleştiren Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hem ülkelerimiz hem de daha geniş coğrafya için çok güzel avantajlar sağlıyor. Özellikle Türk dünyasını birleştirmek için bu ulaştırma bağlantısının çok büyük anlamı ve faydası var. Doğal olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve kardeşlik Türk dünyasına büyük katkıdır. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var. Onun liderliğinde hem Türkiye'de büyük başarılar elde edildi hem de Türk dünyasının daha da sıkı birleşmesi için yeni fırsatlar oluştu. Azerbaycan da her zaman Türk dünyasının birleşmesine büyük önem veriyordu ve bu birliği sağlamak, ebedi kılmak ve ilişkileri ortak tarih ve ortak çıkarlar üzerinde kurmak için hiçbir çabadan kaçınmıyordu."

Aliyev, Nahçıvan'daki 500 bin soydaşın bugünkü töreni bayram gibi gördüklerini vurgulayarak, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. AA