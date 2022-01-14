Zorlu Enerji, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına hayata geçirdiği “Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi” ile sürdürülebilirlik ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının gerçekleşmesine katkı sunan kuruluşların ödüllendirildiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde “Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi” ile “iklim eylemi” kategorisinde gümüş başarı ödülü aldı.

“Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi” ile faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini sıfırlamayı amaçlayan Zorlu Enerji, 2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ve Mehmet Zorlu Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında 1,2 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Şirket ayrıca, Türkiye’nin orman varlığının geliştirilmesine ve 1,2 milyon ton karbondioksitin toprağa geri döndürülmesine katkıda bulunacak proje ile 2030 yılına kadar her yıl 90 bin fidan dikimi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Grup Müdürü Funda Küçükosmanoğlu, Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenileyici büyümesinin kolaylaştırıcısı olmayı hedefleyen şirketin sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde sosyal sorunlara çözümde bütünsel bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Zorlu Enerji olarak, tüm dünyada artan küresel iklim krizine karşı mücadele etmek amacıyla dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini benimsemenin yanı sıra faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon ayak izini sıfırlamayı hedefliyoruz. Bunun için geliştirdiğimiz stratejimizle onarıcı iş modeli ve değer zinciri yaratma alanına odaklanarak, sadece kendi operasyonlarımızın değil, ülkemizin de karbonsuzlaşması ve biyoçeşitliliğinin geliştirilmesi yolunda katkı sunmaya çalışıyoruz. İş yapış şeklimizin temeline oturttuğumuz ‘önce çevre ve insana saygı’ anlayışından hareketle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değer katan pek çok proje hayata geçirdik. Emeklerimizin bir karşılığı olarak da 10 yıl önce başlattığımız ve bu anlamlı ödülle taçlanan ‘Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi’ kapsamında bugüne kadar toplamda 330 binden fazla fidan diktik. Toprakla buluşturduğumuz her bir fidanımızla ülkemizin karbonsuzlaşma yolunda verdiği mücadeleye katkı sunmayı ve 2030 yılı için önümüze koyduğumuz karbon nötr bir şirket olma hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu yolda bugün olduğu gibi gelecek dönemde de hayata geçireceğimiz tüm kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle toplumun refahını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir bir dünya için faydalı işler ortaya koymaya devam edeceğiz.”