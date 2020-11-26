Bu yıl beşincisi gerçekleşen 40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nda yer alan genç liderler Ekonomist ve Capital dergilerinin düzenlediği online törenle ödüllerini aldı.
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan 40 Yaş Altı 40 CEO Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen online ödül töreninde bir araya geldi. Bu yıl beşincisi hazırlanan 40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nda yer alan üst düzey yöneticiler, online törenle ödüllerini aldı.
40 Yaş Altı 40 CEO araştırmamızda yer alan ve 58 milyar TL’lik ciro ile 76 bin kişiyi yöneten genç yöneticileri buluşturan ödül töreni Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin’in açılış konuşmasıyla başladı.
Karaca, Doğan Dış Ticaret, NGN ve Trump Towers’ın co- sponsor olduğu, Akfen Holding, Alapala Grup, AS Holding, Güral Porselen, Nef ve Sera Group’un destek sponsoru olduğu ödül töreni önemli bir oturuma da ev sahipliği yaptı.
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen "40 Yaş Altı 40 Genç CEO Ödül Töreni" @karaca @dogandisticaret @ngnturkey #trumptowersistanbul #40yaşaltı40CEO pic.twitter.com/o1V3XELde3
— Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) November 26, 2020
Ekonomist Dergisi Editörü Sibel Atik’in moderatörlüğünde yapılan Liderlikte Yeni Yaklaşımlar panelinde konuşmacı olan Nef CEO’su Erden Timur, Karaca CEO’su Fatih Karaca, Sera Group CEO’su Ozan Şener ve Akfen Holding CEO’su Selim Akın şirketteki yönetim prensiplerini, hedeflerini ve koronavirüs deneyimlerini paylaştı.
Karaca CEO’su Fatih Karaca, “Pandemi döneminde bizim için en önemlisi yılbaşında yaptığımız bütçeyi gerçekleştirmekti. En önemli kararımız ise üretimi durdurmamız oldu. E-ticarete yaptığımız yatırımları önceden tamamladığımız için şanslıydık. Mağazaları kapattığımız için yaşanan kaybı buradan karşıladık” dedi.
Sera Group CEO’su Ozan Şener, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, “İtalya bu süreçte kapandı, hiçbir malzeme getiremedik. Sonra bu süreçleri atlattık. Şantiyelerin devam etmesi gerekiyordu ancak çalışanlarımızın psikolojisini de düşünüp yönetmek gerekiyordu. Bunun için operasyon organize ettik. Zor bir dönemden geçtik. Farklı bir deneyim oldu” diye konuştu.
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen "40 Yaş Altı 40 Genç CEO Ödül Töreni" panelistlerin konuşmalarıyla devam ediyor.@karaca @dogandisticaret @ngnturkey #trumptowersistanbul #40yaşaltı40CEO pic.twitter.com/8JfngkFB0M
— Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) November 26, 2020
Akfen Holding CEO’su Selim Akın da, 2020 yılbaşındaki hedeflerden çok uzaklaşmadıklarını belirterek, “Pandemi süreci verimliliğimizi çok artırdı. Pandemi sürecinde daha yavaşladığımız fakat yeni bir iş yapma biçimi yapmayı öğrendiğimiz bir döneme girdik. Bu yıl mevcut yatırımlarımızı korumaya odaklandık” dedi.
Nef CEO’su Erden Timur ise, pandemi sürecine ilişkin şunları söyledi: “Önceden yapılmış hazırlıklar şans eseri avantaj oldu. Biz yurtdışı satış için online altyapımızı oluşturmuştuk. Onun güncellemelerini yapınca hazırdık. Bu dönemden çok farklı alanlarla çıkacağız. Şimdiden onun operasyonlarını başladık.”
İşte ödül alan 40 Yaş Altı 40 CEO
1 -Mehmet Tara / Enka İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
2- Enes Çizmeci / Hayat Kimya Genel Müdürü
3- Şerif Tosyalı / Tosçelik Profil ve SAC İcra Kurulu Yöneticisi
4- Demet Mutlu / Trendyol CEO
5- Eren Günhan Ulusoy / Ulusoy Un CEO
6- Fatih Karaca / Karaca CEO
7- Selim Akın / Akfen Holding CEO
8- Burak Ç. Kızılhan / AE Arma Elektropanç CEO
9- Erden Timur / NEF CEO
10- N.Sinem Öksüz / Dedebayraktar Kipaş Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü
11- Burak Ateş / Altın Ateş Kimya CEO
12- Egemen Döven / Reysaş Yatırım Holding CEO
13- Hasan A. Özkan / Elita Gıda CEO
14- Alp Öğücü / Lila Group CEO
15- Atasay Kamer / Atasay Kuyumculuk CEO
16- Yalçın Yeşilova / Yeşilova Holding CEO
17- Kemal Geçer / Lufthansa Türkiye Genel Müdürü
18- Dilara Altınkılıç Kutmangil / Detay Gıda CEO
19- A.Ozan Şener / Sera Group CEO
20- Ruhi Molay / Mopak CEO
21- Mehmet Önen / Dardanel Genel Müdürü
22- Kaan Altınkılıç / Kahve Dünyası CEO
23- Enes Öner / Oğuz İçecek CEO
24- Mehmet Babacan / Babacan Holding CEO
25- Umut Boz / Nova Fashion Grup CEO
26- Burçin Ekici / Ekici Peynir Genel Müdürü
27- Mert Kutlu / Lens Yapı Grup CEO
28- Görkem Alapala / Alapala Grubu CEO
29- İlker Sözdinler / Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO
30- İlknur Tükek Omay / Sertex Genel Müdürü
31- Önder Yiğit / Yiğit Group CEO
32- Hasan Kaytan / Hassan Elektrik CEO
33- Teoman Alper Yiğit / Fanuc Türkiye Genel Müdürü
34- Hande Çilingir / Insider CEO
35- Uğur Akkuş / A&S Holding CEO
36- Turgay Terzi / ART DESİNG mobilya CEO
37- Ahmed Faruk Karslı/ Papara CEO
38- Mert Uğurses / LMC Gıda CEO
39- Erkut Çavuş / CVS Havakent Yapı Kooperatifi CEO
40- Nuri Develi / Develi 1912 CEO
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