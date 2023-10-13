"6 Şubat öncesine dönene kadar buradayız"

Aydın Doğan Vakfı, UNICEF, UNFPA ve UN Women iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerin katılımıyla Hatay'da gerçekleşti.

Gazeteci Afşin Yurdakul’un sunuculuğunda ve moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta, Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, “Uzun yıllardır kız çocuklarının güçlendirilmesi odağında çalışmalar yapan kurumlar olarak, ülkemizde ve küresel ölçekte kaydedilen gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte tıpkı pandemi ve deprem süreçlerinde olduğu gibi, yaşanan derin ve beklenmedik toplumsal olaylar, öncelikle ve en çok kız çocukları ve kadınları etkiliyor. 6 Şubat’ta yaşadığımız acı afetin ilk anlarından itibaren sahada, kız çocuklarımızın ve kadınların sesini duymak ve duyurmak için çalışıyoruz. ‘Kız çocukları geleceği yeniden inşa ederken’, karşılaştıkları sorunları anlamak ve bunlara karşı yeni çözüm ve destek mekanizmaları yaratmak için Hatay’dayız. Güvenlik, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından bir süre de olsa mahrum kalmalarına rağmen, hayata sımsıkı tutunan, daha iyi bir dünya hayalinden vazgeçmeyen kız çocukları, bugünün ve bu dönüşüm yolculuğunun gerçek liderleridir. Bugün de onların isteklerini, beklentilerini ve hedeflerini duyacak, onların hayallerinin yanında yer alacağız. Böylece kız çocukları hak ettikleri güçlü ve güzel yarınları inşa ederken, toplumumuz ve dünyamız da aydınlığa ve refaha kavuşacak” dedi.

Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami ve UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova’nın katıldığı ortak oturumda ise 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yapılan değerlendirmeler ışığında kız çocukları ve genç kadınların yaşadıkları sorunlar ve karşı karşıya oldukları tehditler masaya yatırıldı.

Aydın Doğan Vakfı olarak depremi haber aldıkları ilk andan itibaren bölgeye yardım ve destek için seferber olduklarını söyleyen Yalçındağ, “Aydın Doğan Vakfı olarak deprem bölgesinde hayat yeniden 6 Şubat öncesine dönene kadar, tüm ekosistemimizle birlikte burada olacağız. Hayata devam, eğitime devam diyeceğiz. Başta çocuklar ve genç kızlar, gençler olmak üzere buradaki insanların hayatlarına dokunmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, “Dünya Kız Çocukları Günü’nde ‘Kız Çocukları Geleceği İnşa Ediyor’ temasıyla bir araya geldik; gençlerin sesini duyduk; daha iyi, güçlü, genç dostu ve toplumsal cinsiyete duyarlı şehirler inşa etmek için onların ihtiyaçlarını ve hayallerini dinledik. UNICEF olarak ortaklarımız ile birlikte, deprem sonrası yeniden toparlanma döneminde, gençlerin bu sürece katılımına yatırım yapmak yönündeki taahhütümüzü yineledik. İşte bu önemli günde tam da bu sebeple, kız çocuklarının kendi toplumlarındaki liderlik rolüne odaklanıyoruz. UNICEF, kız çocuklarının güçlendirilmesinin önemine güçlü bir şekilde inanmaktadır ve toplumsal katılımlarının arttırılması için çalışmaya devam edecektir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ortak vizyonu için gençlerle işbirliklerini genişletmek üzere herkesi bu günde bize katılmaya davet ediyorum.” dedi.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, “Ergenlik çağındaki kız çocukları doğal afetlerin meydana geldiği dönemlerde göz ardı ediliyor. Travma geçirmiş, gelenekler tarafından kısıtlanmış, okul ve aile yapılarından ve tanıdık sosyal ağlardan koparılmış bu kız çocukları, kalabalıklar içinde görünmez kalabiliyor. Korunmaya ilişkin riskler yükselirken çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, sömürü ve istismarın arttığına dair raporlar bulunmakta. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ihtiyaçlarını karşılamak ve haklarına saygı duymak amacıyla afetlerden sonra da kız çocuklarının hayatlarını yeniden inşa etmek için etkili müdahale yöntemlerini takip etmeye ve sahada ihtiyaç duyulan ve en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam edecek: kadınların ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı ihtiyaçlarına ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten korunma taleplerine de yanıt vermeye devam edecek.” şeklinde konuştu.

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, “Uluslararası Kız Çocukları Günü’nde yıkıcı depremlerin ardından farklı zorluklarla karşı karşıya kalan ergenlik çağındaki kız çocuklarının ve genç kadınların gösterdiği olağanüstü dayanıklılığı takdirle karşılıyoruz. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetten, çocuk yaşta erken evlilik tehdidine kadar artan riskler karşısında, kadınların deprem sonrası toparlanmanın tüm aşamalarına tam ve etkin katılımını savunmak hayati bir önem taşıyor. Kız çocuklarının haklarına ve liderliğine öncelik vererek dirençli ve eşitlikçi bir geleceğe stratejik olarak yatırım yapıyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı iyileştirme yaklaşımımız, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesinin, dönüştürücü geçim kaynaklarının teşvik edilmesinin ve afet iyileştirmesine katılımın artırılmasının önemini vurguluyor. Kız çocuklarının ve genç kadınların güçlendirilmesinin canlı ve gelişen şehirler yaratmak için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Onları yeniden inşa çabalarına kilit aktörler ve liderler olarak dahil etmek, topluluklar içinde olumlu bir değişimi teşvik edecektir. Kız çocuklarına olan bağlılığımız acil yardımın ötesinde olmalı; çünkü bu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumsal refahın temel taşı haline geldiği bir geleceğe yatırım.” ifadelerini kullandı.

Gençlerden çağrı var…

Her yıl Dünya Kız Çocukları Günü öncesinde yapılan gençlik çalıştaylarının altıncısı bu yıl ‘eşitlikçi kentler için yeniden yapılanma’ temasıyla toplandı. Gençler, özellikle deprem sonrasına oluşan ihtiyaçları ve yeniden inşa edilen şehirlere ilişkin beklentilerini dile getirdi. Gençlerin konferans öncesi gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan film tüm konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Yine gençlerin dile getirdiği ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hazırlanan Gençlik Bildirgesi de Eşitlik İçin Gençlik Grubu Koordinatörlüğü görevini yürüten Eda Yabancı ve Erce Bilgen tarafından okundu. “Hepimiz ülke olarak çok zor bir dönemden geçtik. Bu süreçte en çok gençler ve çocuklar etkilendi. Bizler bundan sonraki tasarım ve inşa sürecinde elimizi taşın altına koymaya hazırız. Unutmayın ki her zaman en yakın çalışma ortaklarınız olarak buradayız. Bize güvenin ve yatırım yapın. Ancak bu sayede kapsayıcı, erişilebilir ve eşitlikçi kentler inşa edilebilir” diyen gençler, “Ergeniz, genciz, değerliyiz, güçlüyüz ve buradayız” diyerek bildirgeyi tamamladı.

İlham veren kadınlarla gençlerin sohbet ettiği, Gözde Atasoy’un moderatörlüğünde gerçekleşen özel bölümün konukları ise Afşin Yurdakul ile Dünya Rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen oldu.