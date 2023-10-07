7. Adana Lezzet Festivali başladı

Türkiye’nin en önemli lezzet duraklarının başında gelen Adana, dünya çapında bir gastronomi merkezi olma yolunda ilerliyor. Şehre bu büyük katkıyı sağlayan en önemli etkinlik ise bu yıl 7’ncisi düzenlenen Adana Lezzet Festivali. 6 Ekim’de Yeni Adana Müzesi Konferans Salonu’nda ‘’Bereketli Topraklar Üzerine Tarımdan Turizme’’ başlığı ile start alan festivalde 11.00-18.00 saatleri arasında değerli konukların katılımıyla, son derece önemli ve geleceğe yönelik etkin çalışmaları kapsayan başlıklarda oturumlarla devam edecek.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın konuşmalarıyla açılan 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde her biri gastronomi alanında başarılara imza atmış, çalışmalarıyla fark yaratmış, mutfak konusunda kanaat liderleri olarak anılan isimler bir araya geldi. Festivalin açılışını yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger festival ile ilgili şöyle konuştu:

‘’ADANA’DA İŞİNİ YAPAN HERKES GÜLERYÜZLE VE ÇOK İYİ YAPIYOR’’

‘’Bugün beklenen büyük gün geldi. Şanına yakışır bir şekilde festivalimize hızlı bir giriş yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Adana’nın ismine yakışır, geçmişine yakışır, kültürüne yakışır, 10 bin yıllık tarihine yakışır lezzetlerin sunulacağı üç günü birlikte yaşayacağız. Ben içinizde en yeni Adanalıyım. Adana ile ilgili ilk gözlemim şu, hemşerisi olmaktan onur duyduğum Mevlana diyor ki, “Yüzü sirke satan adamın balını yeme.” Adana’nın en güzel özelliği bütün bu işleri yapan, bu harika işleri çıkaran, bu lezzetleri yapan insanların bunu güler yüzle insanlara sunmaları. Her gittiğimiz yerde insanlar işlerini en güzel şekilde yaptıklarını ifade ederek o konuda da iddialarını sürdürerek, tevazu içinde mütevazı bir biçimde, güler yüzle yaptıkları işi sunuyorlar. Adana’yı belki de Adana kılan Adana lezzetlerini Adana lezzeti haline getiren budur bence. Adana’nın ayırt edici çok önemli tarafı bu.

İkinci bir husus biz iki şeyi çok iyi yapamayız. Bir standartize etmeyi pek beceremeyiz. İki standartize ettiğimiz bazı şeyleri de bunu sürdürmekte zorlanırız. Adana’da özellikle Adana kebabı hususunda bu standartizasyon sağlanmış. En ücra en salaş yerle en lüks yer arasında kalite farkı yok bunu gözlemledim. Bunu da iddialı bir şekilde sürdürüyorlar. Bu şehir gastronomi şehri olmaz da ne olur. Adana gastronomi şehri olmayı çoktan hak etmiş bir şehir. Sadece bir müessese, bir iş, yeri bir lokanta yapmıyor bu işi. Bütün Adana’da aynı standartta, aynı kalitede, aynı lezzette, aynı güler yüzlülükle sunum yapılıyor. O sebeple Adana’nın çoktan gelip geçmiş hakkını gerçekleştirmemiz lazım bunu gerçekleştirmek için gayret göstermemiz lazım. Bu lezzet festivalleri bunun kilometre taşlarıdır en kısa zamanda inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 8. festivalimizden önce gastronomi şehri unvanını alalım diyor, festivalimizin ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

İKLİMİ SICAK İNSANI SICAK

Açılışta konuşan Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şunları söyledi: Her yıl bu günlerde Adana’nın eşsiz güzelliklerini tanıtma fırsatı yakaladığımız için heyecanlanıyoruz. Adana çok özel bir kent. Olağanüstü zenginlikleri bir arada barındıran dünyadaki ender kentlerden biri. Binlerce yılın ve çok sayıda medeniyetin biriktirdiği yemek kültürü ve lezzeti de Adana’yı eşsiz yapan özelliklerden biri. İklimimiz güneşli, insanımız sıcak Adana’ya bir kez gelen zaten Adana’dan vazgeçemeyecektir. Bu yılki festivalin Cumhuriyetimizin 100. Yılına denk gelmesi de bizim için ayrı bir coşku ve sevinç kaynağı. Adana’ya gelin ciğerimi yiyin.

Büyük ilgi gören festival Adana Valisi ve Büyük Şehir Belediye Başkanı’nın konuşmalarının ardından resmen başlamış oldu.