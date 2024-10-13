7. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 31 Ekim'de gerçekleştirilecek

Yatırımların ve ilginin her geçen gün arttığı yapay zeka dünyası, hayatın her alanında yenilikler sunmaya devam ediyor. Bu güçlü teknolojinin sunduğu fırsatları yakından takip etmek isteyenler için Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından ülkemizde ilk kez 7 yıl önce düzenlenmeye başlanan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi için geri sayım başladı. Bu yıl etkinlik “Yapay Zeka Çok Gerçek” teması ile 31 Ekim-1 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’de yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI), bu yıl yedincisini düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi “Yapay Zeka Çok Gerçek” temasıyla yapay zekanın farklı sektörlerdeki somut etkilerini, gerçek kullanım senaryolarını ve fırsatları derinlemesine ele alacak. Alanında uzman isimlerin, yapay zekanın dönüştürücü gücünü, inovasyon potansiyelini ve geleceğe dair öngörülerini paylaşacağı etkinlikte; katılımcılar, çeşitli yapay zeka eğitimleri ve atölye çalışmaları ile teknolojinin uygulamalı yönlerini de keşfetme fırsatı bulacak.

Yapay zekanın bugünkü ve gelecekteki etkileri konuşulacak

Yapay zeka alanınki güncel gelişmelerin ele alınacağı Türkiye Yapay Zeka Zirvesi "Yapay Zeka Çok Gerçek" teması ile katılımcılara yapay zekanın bugünkü ve gelecekteki etkilerini derinlemesine anlama ve tartışma alanı sunacak. Türkiye’nin en büyük yapay zeka zirvesinin ilk günü fiziksel olarak 31 Ekim’de Wyndham Grand İstanbul Levent'te, ikinci günü ise 1 Kasım’da online olarak gerçekleştirilecek.

Yenilikçi fikirlere ve iş birliklerine ev sahipliği yapacak

31 Ekim günü bin 300’den fazla kişinin katılım sağlayacağı etkinlik, Türkiye yapay zeka ekosisteminde yer alan girişimleri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Etkinliğin ilk günü fuaye alanında global ve yerli teknoloji şirketlerinin, yapay zeka girişimlerinin stant alanları yer alacak. Katılımcılar, yapay zeka kullanım alanları ve iş birlikleri bağlamında bu şirketler ile bir araya gelecek.

Programda yapay zekanın gerçek örnekleri, gerçek zorlukları ve gerçek senaryoları yer alacak. Zirve, TRAI Kurucusu Halil Aksu’nun “Yapay Zeka Çok Gerçek & Artık Aramızda” başlıklı konuşmasıyla başlayacak. Ardından TÜSİAD, TÜBİSAD gibi iş dünyasının önde gelen derneklerinin başkan ve temsilcilerinin katılımıyla Türkiye’nin yapay zekalı geleceği ele alınacak. 2021 yılında yayınlanan Türkiye’nin ulusal yapay zeka stratejisi ve Türkçe büyük dil modelleri gibi konuların konuşulduğu panele Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan isimler katılım sağlayacak. Türkiye’nin yapay zeka vizyonunun ele alındığı panellerin yanı sıra, Turkcell, Etiya, Yapı Kredi Teknoloji gibi yerli teknoloji şirketleri; Meta, Google, Microsoft, AWS, HPE, SambaNova gibi global teknoloji şirketleri Türkiye Yapay Zeka Zirvesi sahnesinde yerini alacak.

İnovasyon Sahnesi’nde TRAI’nin Meta ve Hello Tomorrow Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen hızlandırma programı Başlat LLM Etki Programı finalisti olan yapay zeka girişimleri Demo-Day etkinliğinde yatırımcı karşısına çıkacak. Etkinliğin odak alanlarından biri de kadınların yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde ve kullanılmasındaki temsiliyeti olacak.

Online olarak gerçekleştirilecek zirvenin İkinci gününde global pazarlara açılmış başarılı yapay zeka girişimcileri, akademisyenler ve küresel teknoloji şirketleri konuşmacı olarak yer alacak.

280 kurum ve 1300 katılımcı bekleniyor

2018 yılından bu yana her sene düzenli olarak gerçekleştirilen zirve, şimdiye kadar yaklaşık 600 konuşmacıya, online ve fiziksel olarak 100 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yaptı. Bu yıl 50+ oturum, 8 panel ve 5 eğitim oturumunun gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne 280 kurumun katılması bekleniyor.

