7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı

Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali geçtiğimiz yıl 200 firmanın katılımı ile gerçekleşmişti. Festival geçtiğimiz yıl şehre çok ciddi bir canlılık getirmiş, 200’ün üzerinde konuk, şef, kanaat önderi ve basın mensubu katılım göstermiş, 660 bin kişi de festivali ziyaret etmişti.

Geçtiğimiz yıl üç gün boyunca 261 bin 500 kilo et ve 196 bin 800 litre şalgamın tüketildiği etkinlikte 233.67 metre ile şişte et pişirme rekoru da kırılmış, 150 milyon Türk Liralık bir ekonomik gelir elde edilmişti.

1 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Bu yıl da festivale gösterilen ilgi daha şimdiden çok büyük bir boyut kazandı. Adana ve çevre illerdeki tüm oteller dolmuş durumda. 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ülkemizde düzenlenen en büyük gastronomi etkinliği olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Sadece Türkiye’de değil dünya ölçeğinde dikkatleri çeken festival için Türk Hava Yolları sefer sayılarını artırıyor. Bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret edeceği tahmin edilen festival için Seyhan Nehri kenarında yer alan Adana Merkez Park’ta 180 dönümlük geniş bir alan üzerinde alt yapı hazırlıklarını tamamladı.



