Türkiye, finans sektörün dijitalleşmesi sürecinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Finansın dijitalleşmesi ve finans teknolojilerinin gelişimiyle ilgili beklentileri ise bugün Finansal Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi – 2024’te konuşuyoruz. Panelleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Program şöyle:
PROGRAM
09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Talip Yılmaz / Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni
Ömer Mert / FibaBanka Genel Müdürü
09:30 SERVİS BANKACILIĞININ GELECEĞİ
MODERATÖR
Gözde Yeniova Saylak / Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü
PANELİSTLER
Gökhan Ertürk / Fibabanka Genel Müdür Yardımcısı
Sinem Cantürk / KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri
Yasemin Evsahibioğlu / Aktif Ventures Genel Müdürü
Zafer Vatansever / Alternatif Bank, Genel Müdür Yardımcısı
10:45 NEOBANKALAR / DİJİTAL BANKACILIK
Murat Dinç / Burgan Bank Genel Müdürü
MODERATÖR
Talip Yılmaz/ Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni
PANELİSTLER
Galip Karagöz/ Hayat Finans Genel Müdürü
Halil Özcan / Burgan Bank Genel Müdür Yardımcısı
Mine Taşkaya / GTech CEO
Onur Özkan / Tom Bank Genel Müdürü
12: 00 ÖGLE YEMEĞİ ARASI
13:30 FİNANSTA YENİ TEKNOLOJİLER VE YAPAY ZEKA
Koray Bahar / Figopara Kurucu Ortak & CEO
MODERATÖR
Reyzi Devrim Pamir / EY Türkiye Danışmanlık Bölümü
Direktörü ve Yapay Zeka Hizmetleri Lideri
PANELİSTLER
Koray Bahar / Figopara Kurucu Ortak & CEO
Onur Faydacı / Mastercard Genel Müdür Yardımcısı
Semih Muşabak / Sipay CEO
Tuna Çetinkaya / Colendi Menkul Değerler Müdürü
14:45 Z KUSAĞI VE FİNANSAL TEKNOLOJİLER
MODERATÖR
Yeşim Karaca / TÖDEB Yönetim Kurulu Üyesi
PANELİSTLER
Fırat İşbecer / Commensis CEO
Hakan Karamanlı / Tam Faktoring Genel Müdürü
Ozan Bayülgen / Hepsipay Genel Müdürü
Yiğit Arslan / Metis Ventures Yönetici Ortak
16:00 KAPANIŞ