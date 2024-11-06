Türkiye, finans sektörün dijitalleşmesi sürecinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Finansın dijitalleşmesi ve finans teknolojilerinin gelişimiyle ilgili beklentileri ise bugün Finansal Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi – 2024’te konuşuyoruz. Panelleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Program şöyle:

PROGRAM

09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Talip Yılmaz / Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni

Ömer Mert / FibaBanka Genel Müdürü

09:30 SERVİS BANKACILIĞININ GELECEĞİ

MODERATÖR

Gözde Yeniova Saylak / Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü

PANELİSTLER

Gökhan Ertürk / Fibabanka Genel Müdür Yardımcısı

Sinem Cantürk / KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri

Yasemin Evsahibioğlu / Aktif Ventures Genel Müdürü

Zafer Vatansever / Alternatif Bank, Genel Müdür Yardımcısı

10:45 NEOBANKALAR / DİJİTAL BANKACILIK

Murat Dinç / Burgan Bank Genel Müdürü

MODERATÖR

Talip Yılmaz/ Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni

PANELİSTLER

Galip Karagöz/ Hayat Finans Genel Müdürü

Halil Özcan / Burgan Bank Genel Müdür Yardımcısı

Mine Taşkaya / GTech CEO

Onur Özkan / Tom Bank Genel Müdürü

12: 00 ÖGLE YEMEĞİ ARASI

13:30 FİNANSTA YENİ TEKNOLOJİLER VE YAPAY ZEKA

Koray Bahar / Figopara Kurucu Ortak & CEO

MODERATÖR

Reyzi Devrim Pamir / EY Türkiye Danışmanlık Bölümü

Direktörü ve Yapay Zeka Hizmetleri Lideri

PANELİSTLER

Koray Bahar / Figopara Kurucu Ortak & CEO

Onur Faydacı / Mastercard Genel Müdür Yardımcısı

Semih Muşabak / Sipay CEO

Tuna Çetinkaya / Colendi Menkul Değerler Müdürü

14:45 Z KUSAĞI VE FİNANSAL TEKNOLOJİLER

MODERATÖR

Yeşim Karaca / TÖDEB Yönetim Kurulu Üyesi

PANELİSTLER

Fırat İşbecer / Commensis CEO

Hakan Karamanlı / Tam Faktoring Genel Müdürü

Ozan Bayülgen / Hepsipay Genel Müdürü

Yiğit Arslan / Metis Ventures Yönetici Ortak

16:00 KAPANIŞ