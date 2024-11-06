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Canlı Yayın I Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2024

Ekonomist ve Capital dergilerinin bu yıl ikincisini düzenlediği Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2024 başladı. Zirveyi, Ekonomist Plus Youtube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

06 Kasım 2024 | 09:37
Son Güncellenme: 06 Kasım 2024 | 15:34
Canlı Yayın I Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2024

Türkiye, finans sektörün dijitalleşmesi sürecinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Finansın dijitalleşmesi ve finans teknolojilerinin gelişimiyle ilgili beklentileri ise bugün Finansal Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi – 2024’te konuşuyoruz. Panelleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Program şöyle:

PROGRAM

09:00  AÇILIŞ KONUŞMALARI
Talip Yılmaz / Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni
Ömer Mert / FibaBanka Genel Müdürü

09:30 SERVİS BANKACILIĞININ GELECEĞİ

MODERATÖR
Gözde Yeniova Saylak / Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü

PANELİSTLER
Gökhan Ertürk / Fibabanka Genel Müdür Yardımcısı
Sinem Cantürk / KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri
Yasemin Evsahibioğlu / Aktif Ventures Genel Müdürü
Zafer Vatansever / Alternatif Bank, Genel Müdür Yardımcısı

10:45 NEOBANKALAR / DİJİTAL BANKACILIK

Murat Dinç / Burgan Bank Genel Müdürü

MODERATÖR
Talip Yılmaz/ Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni

PANELİSTLER
Galip Karagöz/ Hayat Finans Genel Müdürü
Halil Özcan / Burgan Bank Genel Müdür Yardımcısı
Mine Taşkaya / GTech CEO
Onur Özkan / Tom Bank Genel Müdürü

12: 00  ÖGLE YEMEĞİ ARASI

13:30  FİNANSTA YENİ TEKNOLOJİLER VE YAPAY ZEKA
Koray Bahar / Figopara Kurucu Ortak & CEO

MODERATÖR
Reyzi Devrim Pamir / EY Türkiye Danışmanlık Bölümü
Direktörü ve Yapay Zeka Hizmetleri Lideri

PANELİSTLER
Koray Bahar / Figopara Kurucu Ortak & CEO
Onur Faydacı / Mastercard Genel Müdür Yardımcısı 
Semih Muşabak / Sipay CEO
Tuna Çetinkaya / Colendi Menkul Değerler Müdürü

14:45  Z KUSAĞI VE FİNANSAL TEKNOLOJİLER

MODERATÖR
Yeşim Karaca / TÖDEB Yönetim Kurulu Üyesi

PANELİSTLER
Fırat İşbecer / Commensis CEO
Hakan Karamanlı / Tam Faktoring Genel Müdürü
Ozan Bayülgen / Hepsipay Genel Müdürü
Yiğit Arslan / Metis Ventures Yönetici Ortak

16:00  KAPANIŞ

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