CEO’ların ikiz dönüşüm gündemi

Capital ve Ekonomist dergilerinin HSBC ile birlikte düzenlediği “HSBC Premier Sohbetleri”nin yenisi 27 Şubat’ta “Yeni Teknolojiler ve Sürdürülebilirlik” ana başlığında CEO’ların katılımıyla gerçekleşti.

İş dünyası liderlerini bir araya getiren etkinlikte sürdürülebilirlikte teknolojik uygulamalar masaya yatırıldı. Etkinliğe Uber Türkiye CEO’su Neyran Bahadırlı, Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Bölümü Genel Müdürü Kerim Oal konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğin açılış konuşmalarını Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, HSBC CEO’su Selim Kervancı ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yaptı.

Capital ve Ekonomist dergilerinin yayın direktörü Sedef Seçkin Büyük, sürdürülebilir bir ekonomik sisteme geçişin dünyanın karşı karşıya olduğu en acil meselelerden biri olduğunu vurguladı. Büyük, "Söz konusu olan gelecek nesillerin yaşam kalitesi ve hatta var oluşu. Dolayısıyla bu mesele ertelenemez" diyerek yeşil dönüşümün yeni bir yolun başlangıcı olduğunu ifade etti. Büyük, bu sürecin hem ekonomik hem sosyal bir dönüşüm içerdiğini, bazı işlerin ortadan kalkacağını ancak yeni iş imkanlarının da doğacağını dile getirdi.

1 TRİLYON DOLAR FİNANSMAN

HSBC Türkiye CEO'su Selim Kervancı, liderlerin gündeminde sürdürülebilirliğin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Kervancı, HSBC'nin bu konuyu stratejisinin dört ana sütunundan biri olarak belirlediğini ve artık sadece konuşmanın yeterli olmadığını, aksiyon almanın zamanının geldiğini ifade etti. 2030'a kadar sıfır karbon salımı hedeflediklerini ve 2050'ye kadar tüm portföyün sıfır karbon salımına sahip olmasını taahhüt ettiklerini dile getiren Kervancı, HSBC'nin sermaye piyasalarından aracılık edecekleri finansman da dahil 2030'a kadar müşterilerine 750 milyar ile 1 trilyon dolar arasında finansman sağlayacaklarını söyledi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM RÜZGARI

İkiz dönüşümün uluslararası sistemdeki güç dengesini belirleyeceğini ifade eden TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yeşil teknoloji ve sürdürülebilir yatırım piyasalarının 2030'a kadar yıllık yüzde 20'nin üzerinde büyüyerek 60 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Turan, birçok ülkenin yeşil dönüşüm rüzgarını arkasına aldığını, özellikle Avrupa Birliği'nin bu yönde attığı adımların önemli olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin lojistik avantajlarının, nitelikli iş gücünün, Ar-Ge etkinliklerinin rakiplere kıyasla avantaj sağlayacağını ve yenilenebilir enerji potansiyelinin dikkate alınması gerektiğini söyledi. İkiz dönüşümü ıskalamamak için dijital, teknik ve sosyal becerilere sahip, yabancı dillere hakim genç kuşaklar yetiştirmenin ve ülkede tutmanın gerektiğini, bunun da bilimsellik ve laiklik ilkeleri çerçevesinde eleştirel düşüncenin hakim olduğu bir ortamda fırsat eşitliği sağlanarak yapılması gerektiğini vurguladı.

800 MİLYON EURO’LUK FON AYIRDI

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Capital Dergisi Yazıişleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel’in yaptığı “Yeni Teknolojiler&Sürdürülebilirlik” başlıklı panelde Uber Türkiye ve Malta CEO’su Neyran Bahadırlı, Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Bölümü Genel Müdürü Kerim Oal yeni dönem teknoloji ve sürdürülebilirlik stratejilerini anlattı.

2023 yılında dünya genelinde 137 milyar dolarlık işlem hacmine ve 150 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan Uber, 2040 yılına kadar sıfır emisyonlu bir platform olmayı hedefliyor. Bunun için 800 milyon Euro’luk bir fon ayırdıklarını belirten Uber Türkiye ve Malta CEO’su Neyran Bahadırlı, dünya genelinde çeşitli yatırımlar ve şirketlerle iş birlikleri yaptıklarını söyledi. Türkiye’de şu anda sadece taksi plakalarıyla çalışan Uber, 11 şehirde faaliyet gösteriyor. İndirme sayısının 6 milyonu geçtiğini belirten Bahadırlı, “İki yılda hızlı büyüdük ve Türkiye Uber’in öncelikli ülkeleri artasında girdi. Türkiye’nin Uber için öncelikli ülke olması sayesinde yeni yatırımlara bakıyoruz. Uzun vadeli bir planla büyüme hedefliyoruz. İstanbul’u daha sürdürülebilir bir şehir haline getirme hedefinde Uber’in büyük katkısı olacaktır” diye konuştu.

Burada en önemli şeyin teknolojiyi geliştirmek ve yeni ürünler getirmek olduğunu belirten Bahadırlı, yakın zamanda rezervasyon özelliği getirdiklerini vurgulayarak, “Bu özellik yarım saate kadar istediğiniz saate, istediğiniz araç için rezervasyon yapabilme imkanı sunuyor” dedi.

PORTFÖY DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYOR

Tüm dünyada yenilenebilir enerji alanına yatırımların hız kazandığını söyleyen Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Türkiye’de de bu alana yönelik yatırımların arttığını belirtti. Ak, “Dağıtılan lisans 76 bin megawat. Sistemdekinin üç katı kadar lisans dağıtımı yapılmış durumda. Bu noktada finansal imkanlar ve kapasiteler gündeme geliyor. Yabancı yatırımcının Türkiye’ye daha farklı bir bakış açısı var. Biz de birkaç fonla görüşüyoruz. Bu alanda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Ak ayrıca, nisan-mayıs ayı gibi halka arz planladıklarını vurguladı. Portföy değişikliğine gittiklerini de dile getiren Ak, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Doğalgazdan uzaklaşıyoruz. İki yıl içinde doğalgaz santrallerini tamamen portföyümüzden çıkartmayı hedefliyoruz. Jeotermal, güneş, rüzgar gibi alanlarda büyüyeceğiz.”

Altı farklı ülkede iş yaptıklarını belirten Ak, önümüzdeki 6-7 yılda toplam yatırım hedeflerinin 1,5 milyar Euro olduğunu söyledi.

EKO TASARIMA ODAKLANIYOR

Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğin el ele gittiğini söyleyen Siemens Türkiye Dijital Endüstriler Bölümü Genel Müdürü Kerim Oal, “Karbon salımını azaltmak için yeni teknolojileri iyi kullanmak gerekiyor. Bu da bizim en önemli misyonumuz. Türkiye’de 2023’te 71 bin ton karbon emisyonunu azalttık” diye konuştu.

Burada en önemli konunun izlenebilirlik olduğunu ifade eden Oal, enerji verimliliğinde müşterilerine özel enerji analizi çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Maliyeti azaltırken enerji verimliliğini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Oal, birlikte çalıştıkları bir şirketle ilgili şu örnekleri verdi:

“Proje yaptığımız bir şirketin enerji kullanımını yüzde 68 düşürdük. 400 bin Euro’luk enerji maliyet avantajı sağladık. 4 bin ton karbon emisyonunu azalttık. Teknoloji ve endüstriyi bir araya getirdiğimizde başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor.”

Şirket olarak da önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Oal, tüm ürünleri eko tasarım yapmayı hedeflediklerini belirtti. Atıkların yüzde 90’ından fazlasını atık sahalarına ulaştırdıklarını söyleyen Oal, “2025’te hedefimiz yüzde 50 atıklarımızı azaltmak. 2030’a kadar sıfıra doğru indirmek. Eko tasarımda ciddi bir çalışmayı yürütüyoruz” dedi.

