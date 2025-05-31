En Güçlü 50 Kadın Ceo Ödüllerini aldı

Bu yıl ilk kez Allianz Türkiye ve Koruncuk Vakfı iş birliği ile “En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek” adı ile gerçekleştirilen zirve ve ödül töreni iş dünyasının kadın liderlerini buluşturdu.

Ekonomist’in 11-24 Mayıs 2025 tarihli sayısından

Ekonomist dergisi tarafından düzenlenen “En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek” zirvesi ve ödül töreni, Türkiye iş dünyasının kadın liderlerini bir araya getirdi. Bu yıl 13’üncü kez gerçekleştirilen araştırma ile Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su belirlenirken, bu yıl ilk kez Allianz Türkiye ve Koruncuk Vakfı iş birliği ile “En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek” adını aldı. Allianz Türkiye’nin Koruncuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği “Bir Kız Gelecek” programı, Koruncuklu kız çocuklarını eğitimden kariyer yolculuklarına, her alanda desteklemeyi amaçlıyor.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, “Bugün Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin en değerli yüzü olan kadın CEO’larla ve geleceğin filizleri kızlarımızla birlikteyiz. 13’üncüsünü gerçekleştirdiğimizin araştırmamızın törenini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl farklı olarak Allianz Türkiye ve Koruncuk Vakfı ile birlikte ‘Bir Kız Gelecek’ diyoruz. Kadın CEO’lar olarak kızlarımızın, Türkiye’nin tüm genç kızları için rol modelsiniz. Sizlerin yol göstermeleri ile birlikte kızlarımız Türkiye’nin geleceği olacak” diye konuştu.

TALİP YILMAZ

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni

KADIN LİDERLER ‘LİDERLERİN AJANDASI’NI KONUŞTU

“En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek” araştırmasının ödül töreni öncesinde ‘Liderlerin Ajandası’ başlıklı panel Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde konuşan Indeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, “Türkiye genelinde 8 bin ortağımıza hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Verdiğimiz hizmetleri en iyi bir biçimde gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz 2025’te 40 milyar dolar ciroyu geçen bir teknoloji şirketi olmak. Orta vadede ciromuzu iki katına çıkarmak ve beş yıl içinde de bölgenin en büyük beş teknoloji şirketinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Özellikle gençlere hayata çok pozitif yönden bakmalarını tavsiye eden Sürek, şunları söyledi: “Yöneticiler olarak ekibin önündeki engelleri ortadan kaldıran yöneticiler olmalıyız. Türkiye’deki kadınların önündeki engelleri kaldırmaktan öteye geçerek Bilişim ve Eğitim Vakfı’nı hayata geçirdik; Türkiye’deki kadınlarımıza, gençlerimize ilham olmanın yanında destek olmak, katkıda bulunmak için çalışıyoruz.”

“2025 VERİMLİLİK YILI”

Türkiye’nin en büyük teknoloji merkezlerinden birine sahip olduklarını belirten Hepsiburada CEO’su Nilhan Önal Gökçetekin de şöyle devam etti: “2025 bizim için önemli yatırım yılı. Kaspi, bizimle gücünü birleştirerek dünyanın en iyi teknoloji şirketlerinden biri haline gelecek. 2025’in tüm sektörler için nakdine sahip çıkma ve verimlilik yılı. Teknolojiye yatırım yapıyoruz. TÜBİTAK’la birlikte yapay zeka merkezi kurduk. Türkiye’nin en hızlı teslimat şirketi HepsiJet. 2500 tane iş ortağımız var. En iyi ortaklarımız kadın girişimciler. 63 bin kadın girişimcimiz var hedefimiz 120 bin. Bu yıl yapacağımız altyapı yatırımlarımızla bu sayıyı büyüteceğiz.

Deprem bölgesinde üç merkez açtık ve kadın girişimci yetiştiriyoruz. Bir kadın 40 kişinin hayatına olumlu olarak dokunuyor.” Gökçetekin ayrıca, “2025 mesajlarımızdan biri kadın yöneticilerinize şans verin. Türkiye’de tüm şirketlerin kadın yönetici oranı yüzde 50’lerin üzerinde oranında olmalı” dedi.

Özlem Bay Yılmaz, Banu Sürek, Nilhan Onal Gökçetekin, Pamir Karagöz, Pelin Yelkencioğlu

“FİNANSAL OKURYAZARLIK ARTMALI”

Aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı olan QNB Invest Genel Müdürü Pamir Karagöz ise konuşmasında, “6,6 milyon yatırımcımız var. Geçmişte 1 milyon civarıydı 8 milyona ulaştı. Bunun yüzde 35’i kadınlar. 6,6 milyon kişinin yüzde 45’i 6 bin TL’nin altındaki sermayesini borsaya getiriyor. Çocuklarımızın ilkokul seviyesinden itibaren finansal okur yazarlıklarının geliştirilmesi lazım. Bizde insanların yüzde 23’ü finansal okur yazarlığı var. Bu seviyenin geliştirilmesi lazım” dedi.

Aracı kurumlardaki kadın yönetici oranı yüzde 18,7 olduğunu ve bu oranın yüzde 25’lerde olması gerektiğini vurgulayan Karagöz, “190 şirketimizde kadın yönetici yok. Yüzde 40’lık bir kadın kotası konulması gerekiyor bunu SPK’ya önerdik. Avrupa ülkelerinde sermaye piyasasındaki şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın yönetici oranı yüzde 40” diye konuştu.

1980’lerin-1990’ların cetvelli otoriter liderliğinin tarih olduğunu artık genç nesillerin yöneticileri ile birlikte yürümek istediğini söyleyen Karagöz, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni dünyanın global olarak etkileşimi çok yüksek. Bu nedenle kadınların dönemi başladı çünkü kadınlar etkileşime açık. Yeni nesil kendiyle hayatla barışık, yeniliklere açık. Artık üniversiteler de anlamını yitirmeye başladı, İngiltere’de üç yıla düştü. Girişimciler artık üniversite okumayı bırakıyor.”

YAPAY ZEKA VURGUSU

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu da “Yapay zeka bizim sektörümüzde yıkıcı inovasyonun kaynağı olacak” diyerek yapay zekanın etik değerlerle kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Ajandalarının başında teknoloji ve sürdürülebilirlik olduğunu belirten Yelkencioğlu, küresel ısınmadan tarıma etkisine kadar sürdürülebilirlik öne çıktığını, yeni neslin de sürdürülebilirliğe önem verdiğini söyledi.

2030’a kadar karbon emisyonlarını azaltmak için Türkiye dahil birçok projede yer aldıklarını vurgulayan Yelkencioğlu, şöyle devam etti: “Kendi teknoloji ekiplerimiz değerlendirmelerimizi yaparken müşterilerimizin de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamalıyız. Dünyamızın daha güvenli olması önemli. O nedenle çalışanlarımız bu amaçla yatağından kalkıyor. Meslek liseleri, üniversite üçüncü ve dördüncü sınıflara staj programları ve mentorluk yapıyoruz. İş hayatına hazırlanmaları bakımından bu çalışmalar önemli.”

Sözlerini “Güvenlik sektöründe erkek çalışan oranı çok yüksek. Teknik ekiplerde erkek ağırlığı yüksek ama yönetim kadrosunda kadın oranı yüzde 45’lerde” diyerek sürdüren Yelkencioğlu, tüm çalışanlara ve özellikle de kadın çalışanlar için fark yaratan çalışmalara, fırsatlara karşı hazırlıklı olmalarını önerdi.

“Cam tavan hiçbir kızımızın başında olmaması gereken bir şey” diyen Yelkencioğlu, şöyle devam etti: “Daha güçlü bir lider olmak üzere zorluklar daha mücadeleci olmayı sağlıyor. Severek yapabileceği bir işi seçmesi için 17-18 yaşında bunu yapmasını bekliyoruz. Lise stajı gerçekten önemli. Bir staj yapılacaksa belirli bir kapsamda ve birkaç farklı şirket bünyesinde olmalı ki işini seçebilsin. Artık tek iş yerinde çift kariyer yapılabilir. Tüm çalışanlar ve özellikle kadınlar konfor alanından çıkmak zorunda. Konfor alanından çıkmadığınızda başarılı olmanız mümkün değil.”

Ayşe Arman, Figen Samuray, Tolga Gürkan, Mesude Besni, Nurşen Aydın

‘BİZ KIZ GELECEK’ PANELİ

“En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek” ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen ikinci panelde ise “Bir Kız Gelecek” başlığı ile Allianz Türkiye ve Koruncuk Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen projenin detayları ele alındı. Moderatörlüğünü gazeteci Ayşe Arman’ın yaptığı panelin konuşmacıları; Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray ile Koruncuk Kızları Mesude Besni ve Nurşen Aydın oldu. Panelde konuşan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Bizim için eğitim ve çocuklar sosyal sorumluluk projelerimizde birinci sırada. Bunun için de Koruncuk’la birlikte çalışıyoruz. Depremden etkilenen 25 kızımızı Koruncuk Vakfı ile birlikte destekliyoruz. 2 bin 200 m2’lik yurt yatırımının temellerini attık. Hedefimiz finansal sektörde ya da nerede mutlu olurlarsa orada çalışmaları için desteklemek” dedi.

Türkiye’de kadının yönetimdeki oranının yüzde 20’lerde olduğunu hatırlatan Tolga Gürkan, bu konuda Türkiye’nin daha ileri gitmesi gerektiğini vurguladı. Tolga Gürkan, “Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması çok önemli. Bunun için Allianz olarak çalışıyoruz. Yönetim kurulunda kadın çalışan sayısı yüzde 30, bunda yüzde 50’ye kadar gidecek yerimiz var. Özellikle güçlü kadın lider adaylarımızı kendi içimizde yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Allianz Türkiye’nin desteklediği ‘Bir Kız Gelecek’ projesinden depremzede 25 kız çocuğu destek alırken, 17 Nisan’da İstanbul Bolluca’da bulunan Koruncukköy’deki yeni yurt binasının temeli atıldı.

ÇOCUKLARA UMUT OLUYOR

Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray da Koruncuk Vakfı olarak 2016’dan beri çalıştıklarını misyonlarının önüne fırsat verilmemiş çocukları desteklemek olduğunu vurguladı. 6 Şubat depreminden sonra misyonlarının derinleştiğine dikkat çeken Samuray, “Kaynaklarımızın büyük bir kısmını o bölgelerden gelen çocuklara ayırdık. Urla’da yurdumuz var ve oradaki kampüsümüzde ortaokul yurdumuzun temellerini Allianz ile birlikte attık. Ülkemizde kız çocukları sadece kendilerini değil tüm toplumu destekliyorlar. Bu projemiz insan odaklı tüm toplumu etkileyen bir dayanışma” diye konuştu.

Çocukların okulu bırakmalarının en önemli nedenlerinin ekonomik yoksunluk ve aile baskısı olduğunu belirten Samuray, “Sonrasında da erken evlilik yapmak zorunda kalıyorlar. Çocuklarımızı 10 yaşından itibaren alıp sonrasında da destekleyen bir kurumuz. Sadece bir yurt yapmak değil sonrasında da kız çocuklarımızı destekleyecek bir kurumun olması son derece önemli” dedi.

“Koruncuk Vakfı olarak özellikle kırsal alandan olan tüm başvurulara gidiyoruz, eğitimden kopmaları ve erken evlilikleri görüyoruz. Doğal hakları olan hiçbir hakka ulaşamıyorlar ne yazık ki” diyen Samuray, çalışmalarını şöyle özetledi: “Bu çocuklara mezuniyet kıyafetlerinden eğitimlerine kadar her şeylerini bir ebeveyn gibi bakıyoruz. 11 değişik okula giden çocuğumuz var. Dershanelerle anlaştık. Dershaneler bizim yurdumuza geliyor; orada küçük bir dershane kurduk. Başarı şansı aramıyoruz. Hiçbir başarı sağlayamayan çocuğun önüne aynı fırsatı verirseniz, o çocuk başarılı oluyor. Önemli olan kendi ayakları üzerinde durabilmeleri.” Samuray, Koruncuk’un arkasında bir aile, bir şirket olmadığını, Allianz’ın desteğinin Koruncuk için çok önemli olduğunu vurguladı. Figen Samuray, Bir Kız Gelecek programı çok önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, tüm kurumları bu projenin içinde olmaya davet etti.

KORUNCUK KIZLARI

Panelde konuşan Koruncuk Kızı Nurşen Aydın, 14 yaşından beri Koruncuk Vakfı’ndan destek aldığını ve bu aileden desteklenmekten mutluluk duyduğunu vurguladı. Aydın, “Figen hocama sorup destek alıyorum. Ben ileride buradaki kadın CEO’lar gibi örnek bir lider olmak, rol model olmak istiyorum. Şu anda bilgisayar mühendisliği okuyorum. Kendimi farklı alanlarda da geliştirmeye çalışıyorum. Koruncuk bana her zaman destek oluyor, arkamda böyle güçlü bir desteğin olması çok güzel” diye konuştu. Koruncuk Kızı Mesude Besni ise “6 Şubat depreminde Kahramanmaraş’taydım ve orayı bırakıp başka şehre gitmek zorunda kaldım, Koruncuk’ta dört ay kadar kaldım ama bana çok destek oldular. Koruncuk sizi bir kez aldığında asla bırakmıyor. Şu anda İngiliz Dili Edebiyatı okuyorum” dedi. Mesude Besni, yapay zekanın her şeyi ele aldığı günümüzde sanatı ele alıp bu konuda örnek ve öncü bir birey olmak istediğini de vurguladı.

KIZ ÇOCUKLARININ YAŞAM BOYU YANINDA

Allianz Türkiye, 2016 yılından bu yana yan yana yürüdüğü Koruncuk Vakfı ile olan iş birliğini, “Bir Kız Gelecek” programıyla bir adım öteye taşıdı. Son olarak 2 milyon Euro’yu aşan bir yatırımla inşa edilecek olan yurt binası için kolları sıvayan şirket, daha fazla kız çocuğunun hayatına dokunacak.

Cumhuriyet ile yaşıt bir kurum olarak çok katmanlı ve uzun soluklu bir kurumsal sosyal sorumluluk programına imza atan Allianz Türkiye, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı ile birlikte, temel ihtiyaçlara eğitime erişimi risk altındaki kız çocukları için “Bir Kız Gelecek” programını başlatmıştı. “Türkiye’nin Allianz’ı” olarak sürdürülebilir değer yaratma modeli kapsamında, toplumun iyiliği için gelecek nesilleri cesaretlendirmek amacıyla çalışan şirket, gelecek nesillere yaptığı tüm toplumsal yatırımların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na değer yaratması için çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

PROGRAM BİR ADIM İLERİYE TAŞINDI

“İklim eylemi”, “sağlık ve kaliteli yaşam”, “nitelikli eğitim”, “toplumsal cinsiyet eşitliği” ile “insana yakışır iş ve ekonomik büyüme” amaçlarına destek veren pek çok proje ve program yürüten Allianz Türkiye, 2016 yılından bu yana birlikte ilerlediği Koruncuk Vakfı ile olan iş birliğini hayata geçirdiği “Bir Kız Gelecek” programıyla bir adım öteye taşıdı. Son olarak programın “Kurum Odağı” kapsamında, Koruncuk Vakfı’nın kapasitesini artırmak amacıyla İstanbul Arnavutköy Bolluca’da inşa edilecek yeni yurt binasının temelleri atıldı.

DAHA FAZLA ÇOCUĞA YUVA OLACAK

Koruncuk Vakfı’nın İstanbul Arnavutköy’de bulunan Bolluca tesislerindeki Koruncukköy’de konumlanacak bina, toplamda 2 bin 230 metrekarelik bir alana sahip olacak. Bu alanın içinde kız çocuklarının kalacağı odalar, sosyal alanlar, dinlenme alanları, kütüphane ve yemekhane gibi bölümler yer alacak. Vakfın hizmet verdiği diğer kız öğrenci yurtlarında olduğu gibi yeni binada da sosyoekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümler ile çocuklara barınma, eğitime erişim, sosyokültürel aktiviteler ve danışmanlık gibi pek çok hizmet de sunulacak. Bir Kız Gelecek programının misyonu kapsamında, yeni yurt binası ile Koruncuk Vakfı’nın mevcut kapasitesinin artırılması ve daha fazla kız çocuğuna yuva olması hedefleniyor.

2 MİLYON EURO’YU AŞAN YATIRIM

Bu noktada sürdürülebilir kalkınma için toplumsal refahı artıran projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Bir Kız Gelecek programı da Türkiye’nin Allianz’ı olarak gelecek nesillere duyduğumuz sorumlulukla onları geleceğe hazırlamak için yaptığımız önemli toplumsal yatırımlardan biri. Programımızın özünde sürdürülebilirlik yaklaşımımız çerçevesinde nitelikle eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine verdiğimiz önem yatıyor. Uzun soluklu ve pek çok katmandan oluşan Bir Kız Gelecek programının “Kurum Odağı” katmanında Koruncuk Vakfı’nın daha fazla kız çocuğuna yuva olabilmesi için harekete geçiyoruz” diye konuşuyor. Gürkan, toplamda 2 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırımla temellerini attıkları yeni binayla birlikte daha fazla kız çocuğunun Koruncuk bünyesinde güvenle yaşamasına ve eğitim görmesine desteklerini sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ediyor.

HEDEF GENİŞ EKOSİSTEM

Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak, toplum için değer yaratmanın her zaman öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Gürkan, “Allianz, Türkiye’nin yarınları için çalışır” mottosuyla toplumda değer yaratacak projeler, programlar ve iş modelleri hayata geçirdiklerine dikkat çekti. “Sürdürülebilir değer yaratma vizyonuyla ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı ve gençlerimizi desteklemeyi önceliklendiriyoruz.

Gelecek nesillere daha iyi yaşam koşulları ve refah içinde bir hayat bırakabilmek adına sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olarak gördüğümüz insan odaklı, toplumsal refahı artıran projelere odaklanıyoruz. Eğitim, spor ve sanat yoluyla çocukların ve gençlerin hayatına dokunarak, TEGV ve Koruncuk Vakfı gibi ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte birçok uzun soluklu proje ve program hayata geçiriyoruz” diyen Gürkan, yürüttükleri proje ve programlarına geniş bir ekosistemi dahil ettiklerinin altını çizdi.

“PROJELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Allianz Türkiye olarak eğitimin en çok önemsedikleri alanların başında geldiğini hatırlatan Gürkan, bu alandaki yatırımlarına devam ettiklerini vurguladı. Bu noktada çalışanları ve acenteleriyle birlikte sosyal sorumluluk projelerine katılan ve bu alanda çalışan STK’larla güç birliği yaparak toplumsal farkındalık yaratan Allianz Türkiye, 2024 yılında da sadece gönüllülük çalışmalarına 3 bin 273 saat zaman ayırdı. “Yürüttüğümüz proje ve programlarımıza geniş ekosistemimizi de dahil ediyoruz. Çalışanlarımız ve acentelerimizle birlikte sosyal sorumluluk projelerine katılıyor, bu alanda çalışan STK’larla güç birliği yaparak toplumsal farkındalık yaratıyoruz. Allianz gönüllüleriyle geçtiğimiz yıl sadece gönüllülük çalışmalarına 3 bin 273 saat zaman ayırdık” diyen Gürkan, halihazırda devam eden programlarını ve projelerini hem sürdürülebilir hem de uzun soluklu olarak kurguladıkları için projeleriyle her yıl yüzlerce öğrenciye dokunmaya, eğitimlerine ve kariyer yolculuklarına katkı sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

TOLGA GÜRKAN / ALLIANZ TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKANI

“EĞİTİMDEN İSTİHDAMA HER ALANDA DESTEKÇİSİYİZ”

“Bir Kız Gelecek programımızın insan odağı katmanında 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklarımızı önceliklendirdik ve deprem bölgelerinden 25 kız çocuğumuzu Koruncuk Vakfı bünyesine kattık. Programın ‘Üniversite Odağı’ katmanında ise üniversiteyi kazanan tüm Koruncuk kızlarına üniversite öğrenimleri boyunca burs desteği sağlıyoruz. ‘Gelişim ve İstihdam Odağı’ katmanında ise Koruncuk kızlarının meslek sahibi olabilmelerine ve eğitim hayatından sonra kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Allianz çalışanlarından oluşan mentörlerimiz, üniversiteli Koruncuk kızlarına kariyer, akademik, profesyonel veya kişisel gelişim konularında rehberlik ediyor. Geçen yıl 15 kızımız mentörlük programına dahil oldu. Ayrıca Koruncuk kızlarına liseden sonra mesleki eğitimler veriyor, staj programlarımızda özel kontenjan ayırıyor, şirketimizde ya da dağıtım kanallarımız bünyesinde istihdam imkânı yaratıyoruz. Çocuklarımızın kendine güvenen, başarılı, topluma ve ülkemize faydalı bireyler olmasına desteğimizi sunmaktan onur duyuyoruz.”