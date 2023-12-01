Ekonomist ve Capital dergilerinin bu yıl ilkini düzenlediği Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2023'te finansın dijitalleşmesi ve finans teknolojilerinin gelişim beklentileri konuşuldu. Teknolojinin geliştiği günümüzde finans sektörünün dijitalleşmesi sürecinde Türkiye, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini alıyor. Ekonomist ve Capital dergilerinin bu yıl ilkini düzenlediği Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2023'te finansın dijitalleşmesi ve finans teknolojilerinin gelişimiyle ilgili beklentileri sektörün önde gelen isimleriyle konuşuldu.

Etkinliğin ana sponsoru Fibabanka, co-sponsorları Figopara, GTech ve Token, jenerik sponsoru Kobil oldu. Etkinliğin destek sponsorluğunu ise, Doğan Yatırım Bankası, HangiKredi, Hayat Finans, HepsiPay, İntegral Yatırım, NGN, Param, Sipay ve Tam Finans üstlendi. Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2023, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz'ın ve Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, finansın güvene dayalı bir iş olduğu için bu sektörde hatanın yeri olmadığını vurguladı. Son dönemde bankacılıktaki en yeni ve en kritik teknolojinin AI (yapay zeka) olduğunu belirten Mert, “Video bankacılık, bankacılık sektöründeki en yeni uygulamalardan biri oldu. Ayrıca servis bankacılığı da daha farklı bir açılım ile sektöre daha fazla oyuncuyu dahil edecek” dedi.

BANKACILIKTA DİJİTALLEŞME VİZYONU

Zirvenin ‘Bankacılığın Dijitalleşme Vizyonu' başlıklı ilk paneli, Deloitte Finans Endüstrisi Lideri Yaman Polat'ın moderatörlüğünde yapıldı. Panelistler; Fibabanka Eko-sistem ve Platform Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı

Gökhan Ertürk, Figopara Kurucu Ortağı Koray Gültekin Bahar, Hayat Finans Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ertem oldu.

Panelde konuşan Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, görünmez bankacılık, servis bankacılığı, açık bankacılığın önümüzdeki dönemde bankacılıktaki en önemli trendler olacağını vurguladı. Ertürk, “Bankacılık ve finans, müşterinin olduğu yere gitmeye başladı. Fibabanka olarak 100 bine yakın müşterimiz ve 40 şubemiz bulunuyor.

Şubelerin yanında hem 12 bin fiziksel noktada hem 100'ün üzerinde online platformda ve birçok cüzdanda varız. Teknolojiyle uzaktan müşteri ediniminde de oldukça iyi bir konumdayız” diye konuştu. Figopara Kurucu Ortağı Koray Gültekin Bahar da, ayda milyar TL'lere varan Figo-para'yı patronlarla buluşturduklarını söyledi.

Bugünün Türkiye'sinde ticari işletmelerin sevilen olmadığını belirterek, bu kitleyi hedef kitle olarak seçtiklerini belirten Bahar, “Şirketlerin nakit akışlarını tespit ederek kredi alabilmelerini sağlıyoruz. 20'den fazla kurumdan kaynak sağlıyoruz. Bu ay 3 bin KOBİ'ye kaynak sağladık gelecek yıl 200 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Hayat Finans Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ertem ise, Türkiye'nin ilk lisanslı bankası olduklarını söyledi. Türkiye'nin bankacılıkta çok önde olduğunu belirten Ertem, konvansiyonel bankanın operasyonel giderlerini azaltmak için dijitalleşmeye gideceklerine vurgu yaptı.

DİJİTALLEŞMENİN FİNANSA ETKİSİ

‘Dijitalleşmenin Finansa Etkisi’ başlıklı ikinci panel, EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı ve Teknoloji

Risk Hizmetleri Lideri Burak Baysal’ın moderatörlüğünde yapılırken, panelin konuşmacıları; Param Kurucusu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, KOBIL Group Kurucusu ve CEO'su İsmet Koyun, Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı ve GTech Kurucu Ortağı ve CEO'su Mine Taşkaya oldu.

Param Kurucusu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, fintech'lerin var olmak istiyorlarsa daha iyisini yapmak durumunda olduklarına dikkat çekerek, “Bankalar titanik gibi biz de motor yatlar gibiyiz” diye konuştu. Yılmaz, “Biz overload durumdayız. Herkesin bir IT kaynağı arayışı var. İnsan kaynağı bol değil” dedi.

KOBIL Group Kurucusu ve CEO'su İsmet Koyun ise, “KOBIL, 36yaşına geldi. IT sektöründe kaynak problemimiz var. Dijital kimlik olmasa iş ayakta duramaz, kaosa sürüklenir” uyarısında bulundu. Müşterinin tipik krebilitesini değil, anlık skorunu konuştuklarını belirten Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı da, “Çevik olmak çok önemli, bu kültürü oluşturmak önemli. Bunu yapabilenler başarılı oluyor” diye konuştu.

Karamanlı, “IT pahalı, teknolojiye yatırım yapmak pahalı. Dijitale hizmet vermek için altyapı sağlam olmalı. Çok kişiye hizmet vermek, ölçeğe ulaşmak kolay değil” dedi.

Faaliyete geçen dijital banka sayısının az olduğunu, yolda olanların bulunduğunu belirten GTech Kurucu Ortağı ve CEO'su Mine Taşkaya ise, banka kurulmadan çalışmaya başladıklarını vurguladı. Türkiye'de yeni ürün geliştirmede motivasyonun çok fazla olduğunu belirten Taşkaya, Türkiye'de rüştünü ispat edip dünyaya gitmek isteyen girişimler olduğunu, bunun olabileceğini düşündüğünü söyledi.

ÖDEME SİSTEMLERİ VE E-PARA

Zirvenin üçüncü paneli Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözde Yeniova Saylak’ın moderatörlüğünde

gerçekleşti. ‘‘Ödeme Sistemleri ve E-Para’ başlıklı panelin konuşmacıları; Token Ödeme Hizmetleri ve E-Para Genel Müdürü Hande Sarıdal, İyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, McKinsey Yönetici Ortağı Pınar Gökler ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kurulu Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Güngör oldu.

Bu yıl, Birlik olarak Money20/20'ye katıldıklarını belirten TÖDEB Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Güngör, “Bu tip etkinliklerle firmalarımızın Türkiye dışına açılması gibi bir hedefimiz var. Yurtdışına açılan şirketlerimiz var.

Özellikle Avrupa’da açığı kapatıyoruz” dedi. Fiziksel pazarda, online ve elektronik parada faaliyet gösterdiklerini belirten Token Ödeme Hizmetleri ve E-Para Genel Müdürü Hande Sarıdal da, “Regülasyonlara uyum sağlayacak şekilde ürünlerimizi geliştiriyoruz. Bu yıl pompa yazar-kasa çalışmamız oldu, yüzde 50 pazar payı dağıtımına sahibiz” diye konuştu.

Önümüzdeki üç yılda kredi kartı ve debit karttan farklı ödeme kanalları görüleceğini söyleyen iyzico CEO'su Orkun Sai-toğlu ise, “Açık bankacılığın getireceği yeni çözümler olacak. Fast, open banking kullanıcı deneyimlerini değiştirecek” dedi.

Globalde 2,2 trilyon dolar olan toplam ödeme sistemleri gelirlerinin 3,2 trilyon dolara çıkacağının öngörüldüğünü ifade eden McKinsey Yönetici Ortağı Pınar Gökler, “Beş yıl içinde dijital ödemelerin toplam ödemelerdeki payı ise iki kat artacak” dedi.



YENİ TEKNOLOJİLER FİNANSA NASIL YÖN VERECEK?

Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi 2023’te, ‘Yeni Teknolojiler Finans Nasıl Yön Verecek?’ başlıklı son panel, Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelistler; Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO'su Erkin Aydın, Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar ve Sipay CEO’su Semih Muşabak oldu.

Müşterilerin ödeme gücünü artırmaya yönelik çözümler sunduklarını söyleyen Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO’su Erkin Aydın, “Birçok iş ortağımız var. Bugün 6,6 milyon müşterinin 100 bin TL’ye kadar çıkan bir alışveriş limiti var. Kredi ve banka kartı tahsilatlarının verimli şekilde yapılmasında Hepsipay’in önemli bir rolü var. 13 milyon Hepsi-pay müşterisiyle ödemelerin dijitalleşmesine de destek oluyoruz” dedi.

Bin 500’ün üzerinde çalışanı ve 40’ın üzerinde çözüm ortağıyla hizmet veren bir platform olduklarını belirten Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar da, yaklaşık 100 işlemin 96 tanesinin dijital ortamda el değmeden sağlanabildiğini söyledi ve ekledi: “Dijital müşteri kazanımı, mobil bankacılık ve platform iş birlikleri gibi yatırımlar yaptık.”

Sektöre geç girişlerini bir avantaj olarak gördüklerini dile getiren Sipay CEO’su Semih Muşabak ise, sektördeki diğer oyuncuların parça parça verdikleri hizmetleri tek çatı altında sunduklarını kaydetti. Muşabak, “Faaliyetlerimize ‘finansal süpermarket’ hedefiyle başladık. Katma değerli hizmetler sunuyoruz. Sanal ve fiziksel POS, açık bankacılık, bireysel ve kurumsal müşterilere cüzdan hizmetlerimizi var” diye ekledi.

