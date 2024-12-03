‘Gelecekte Kendine Özgü' temasıyla iş dünyasını buluşturdu

"Gelecekte Kendine Özgü" temasıyla düzenlenen etkinlik, aile işletmelerinin geleneksel değerlerinin geleceğin yenilikçi dünyasıyla nasıl harmanlayabileceğine ışık tuttu. Zirve iş dünyasında başarıya ulaşmış iş insanları ve global isimleri bir araya getirdi.

TAİDER Türkiye Aile İşletmeleri Derneği’nin aile işletmelerinin sürdürülebilir başarı ve büyüme yolundaki stratejilerini tartışmak amacıyla düzenlediği 12. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi başarıyla gerçekleştirildi. Bu yıl "Gelecekte Kendine Özgü" temasıyla düzenlenen zirvede, aile işletmelerinin köklerine sadık kalarak yeniliklere nasıl uyum sağlayabileceği, özgünlüklerini koruyarak nasıl modernleşebilecekleri ve uzun vadeli başarılarını nasıl güvence altına alabilecekleri konuları ele aldı. İkinci ve üçüncü kuşak aile temsilcilerinin de yoğun katılım gösterdiği zirve de köklere bağlılık ile modern iş modelleri arasında güçlü bir denge kurmanın önemine odaklanıldı.

İki gün boyunca süren oturumlar, yapay zeka TAİ ile başladı. “Aile İşinde Nesil ve Kültür Dönüşümü, Kadın Liderliği: Cam Tavanları ve Sınırlayıcı İnançları Yıkarak Tam Potansiyele Ulaşmak, Geleceği Şekillendiren Aile Şirketleri: Özgün Stratejiler Atölyesi, Ailelerin Özgün Etkisini Büyütmede Sürekli Yeniliğin Gücü, Gelenek ve Yenilik: Aile Şirketlerinin Kurumsal Girişimcilikte Dönüşümü, Aile İşletmeleri için Sıradışı Çözümler ve Gelecek Nesil: Özgürlükte İnovasyon” adlı toplamda 7 oturumdan oluşan zirvede, aile işletmelerinin değişim karşısında dayanıklılıklarını artırmaları ve yeni fırsatları değerlendirirken kendi benzersiz yapılarını koruyabilmeleri için stratejik adımlar detaylandırdı. QNB Invest, EY, AKOL/LAW’un destekleriyle düzenlenen zirve, katılımcılara hem ilham verici içerikler hem de iş birliği için değerli bir ağ oluşturma fırsatı sundu.

“Aile işletmeleri bir dönüşüm içinde olmalı”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan ve Türkiye’nin dört bir yanındaki aile işletmelerini temsil etmeyi hedeflediklerini belirten TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten “TAİDER olarak, 'Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik' mottosuyla bugün 12. Zirvemizi gerçekleştiriyoruz. Bizler 2012 yılında 40 kurucu üyemizle yola çıktık. Bugün ise yaklaşık 950 aile üyesi ve 300’e yakın aile işletmesiyle büyük bir aileye dönüştük. Derneğimizin üyeleri arasında yüzde 42 oranında şimdiki nesil, yüzde 34 oranında gelecek nesil ve yüzde 24 oranında diğer üyeler yer alıyor. Biz, 'Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik' mottomuzla, 35 yıllık bir geçmişe sahip uluslararası Family Business Network’ün (FBN) de Türkiye paydaşıyız. FBN, 65 ülkede yaklaşık 22 bin üyesiyle büyük bir küresel ailenin üyesiyiz. Kısa süre önce Japonya’da gerçekleşen FBN Ulusal Zirvesine 40 üyemizle katılarak Türkiye’yi temsil ettik. Japonya’nın bin yılı aşkın süredir varlığını sürdüren 21, 500 yılın üzerinde faaliyet gösteren 147 ve 100 yılın üzerinde var olan 25.321 aile işletmesi bulunuyor. Sürdürülebilirlikte Japonya’yı Amerika, İngiltere, İsviçre ve Fransa takip ediyor. Biz de Türkiye’deki aile işletmelerinde benzer bir sürdürülebilirlik başarısını görmek istiyoruz. TAİDER’in en önemli imza projelerinden biri de aile işletmelerinin sürdürülebilirlik açısından nerede olduklarını görmelerini sağlayan Kuzey Yıldızı Programı. Bu program hem işletmelerin hem de ailelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına rehberlik ediyor” dedi. “Hem yönetim kurulunda hem de komitelerde Kadın-erkek dengesi açısından da oldukça eşit bir yapıya sahip derneğimiz büyümeye devam ediyor” dedi.

“Değişimi teknoloji belirliyor”

Zirve açılış konuşmasını gerçekleştiren QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras şunları söyledi:

“Geçmişte birçok aile şirketi ve aile üyesiyle çalışma fırsatım oldu. TAİDER, 'Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik' misyonuna sahip bir dernek. Vizyonu ise ülkemizdeki aile işletmelerinin gelecek nesillere başarıyla devredilmesini sağlamak. Bu iki kavram birbiriyle yakından ilişkili. Ailede birlik için belirli ilkeler gerekirken, işletmede sürdürülebilirlik için de geleceği öngörmek şart. Günümüzün hızlı değişen dünyasında, geleceği görmeye çalışmazsak işimiz zorlaşır. Eski yöntemlerle devam edersek, bir noktadan sonra değişim kaçınılmaz olur. Kaçınılmaz değişimin önemli bir faktörünü de teknoloji sağladı. Bu durumu rakamlar da gözler önüne seriyor. Dünya genelindeki ekonomik değişimlere baktığımızda ise 1993’ten bu yana gayri safi milli hasıla dağılımında önemli kaymalar var. 1993’te ABD ve Avrupa’nın dünya GSMH’sindeki payı %26’ydı. Bugün ABD bu oranı korumaya çalışırken, Avrupa’nın payı %17’ye düşmüş durumda. Çin ise %2’den %17’ye yükseldi ve önümüzdeki dönemde Avrupa’yı geride bırakması muhtemel. Bu veriler, dünyada Avrupa’nın küçülmekte, Çin’in ise yükselmekte olduğunu gösteriyor. ABD ise mevcut pozisyonunu koruma çabasında. İlerleyen dönemde Çin’in ABD ile başa baş bir duruma gelmesi beklenebilir. Bu rakamlar son yıllarda teknolojiye yatırım yapan şirketlerin ülkelerin büyümesinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.”

“TAİDER’e geldiğimde Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin beşincisiydi”

Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin ilk kez beşincisine katıldığını belirten KİĞILI Giyim Mağazaları Zincirinin Kurucusu ve Sahibi Abdullah Kiğılı ise, “Bu işe markasız bir ortamda başladım. Babamın dükkanını devralarak kariyerime adım attım ve sektörde 60 yılı geride bırakan birkaç isimden biri oldum. 1869’dan beri faaliyet gösteren Beyoğlu’ndaki mağazamda, 1971’de Osman Boyner’le tanışarak Beymen ürünlerini satmaya başladım. 1973’te ortak olduk. Osman Bey’in desteği kariyerimde dönüm noktasıydı. 1980’de Beymen ortaklığından ayrılarak Kiğılı Konfeksiyon Fabrikası’nı kurdum. Bugünlere ulaşmaktan ve sektörümüze katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

“Yalnızca değişime ayak uyduranlar geleceğe kalabilir”

Teknolojiyle gelen değişime ayak uydurmanın öneminden bahseden TAİDER Zirve Komite Başkanı Şebnem Zeybek de konuşmasında şunları söyledi:

“Bu yılki ‘Gelecekte Kendine Özgü’ temayı oluştururken çıkış noktamız yapay ile sahicinin arasındaki farkın giderek anlaşılmasının zorlaştığı dünyada, yalnızca değişime ayak uyduranların geleceğe kalabileceği gerçeğiydi. Bu gerçekten yola çıkarken geleceğe kalabilmek için kopyalamak değil, özgün bir ben yaratmak gerektiğini düşündük. Bu noktada karşımıza bir sürü parametre çıkıyor. Teknolojiyle gelen değişime uyum, dünya ekonomisinin ülke gerçeklerine yarattığı değişikliklere uyum, belirsiz bir zeminde bu belirsizlikle karşı yılmaz bir tutumla sürdürülebilir politkalar geliştirmek ve tüm bunları yaparken özgür ve özgün kalabilmek. Bugün burada yapay zekadan inovasyona, liderlik becerilerinden nesiller arası geçişe uzmanlarla beraber bu konuları inceleme imkanı bulduk ve geleceğe nasıl başarılı özgün adımlar atabileceğimizi hep birlikte değerlendirdik.”

İki günlük zirve; Türkiye havacılık tarihine geçen, Türkiye’nin ilk Kadın F-16 Pilotu, Kaptan Pilot, TEDX Konuşmacısı Berna Şen Şenol, farklı konseptlerde birçok gastronomi markasını kazandıran Bigchefs Kurucu Ortak Gamze Cizreli, QNB Invest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Pamir Karagöz, gayrimenkul ve yatırım sektörlerinde öne çıkan Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu, kökeni Ayasoyfa’nın restorasyonunda görevli Fossati Kardeşlere dayanan Banca Sella Kredi Yönetimi ve FBN Yönetim Kurulu Üyesi Tommaso Fossati gibi alanında uzman kişilerin katılımıyla sona erdi.

