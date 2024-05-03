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Gençlerin yatırım okuryazarlığına teknolojik destek

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından 9’uncu kez düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı sanal yatırım yarışması Investimate'in sonuçları açıklandı.

03 Mayıs 2024 | 17:11
Gençlerin yatırım okuryazarlığına teknolojik destek

Yatırım teknolojileri alanında 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren ForInvest’in teknolojik altyapısıyla hayata geçen ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen Investimate’te kazananlar belli oldu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen ve geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen ödül töreninde, genç yatırımcılara destek vermekten mutlu olduklarını belirten ForInvest Pazarlama ve Büyüme Direktörü Çağlar Sak, “Genç yetenekleri risksiz bir şekilde finans dünyasına adım atmaya teşvik eden, yatırım kültürünü yaygınlaştırmayı ve finansal okuryazarlığı artırmayı hedefleyen bu yarışmanın teknoloji sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. ForInvest olarak misyonumuz, yatırım okuryazarlığını destekleyerek yatırımın her seviyede ulaşılabilir, erişilebilir ve anlaşılabilir olmasını sağlamak. Bu doğrultuda geleceğin liderleri olarak genç yeteneklere istihdam sağlıyor ve finansal bağımsızlık yolunda onları cesaretlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı. 

FİNANS DÜNYASININ GELECEĞİNİ GENÇ YETENEKLER ŞEKİLLENDİRECEK 

“Yatırımın gücünü kavramak ve sermayelerini akıllıca yönetmek, gençlerimizin gelecekteki başarıları için kritik bir beceridir” diyen Sak, “Eskiden yatırım sadece profesyoneller içindi. Her alanda olduğu gibi yatırımda da ezberler bozuluyor, alışkanlıklar değişiyor. Artık finansal bilgi kaynağı çok fazla ve bilginin erişilebilir ulaşılır olması yatırım dünyasına demokratikleşme getiriyor. Biz de ForInvest olarak, finans dünyasının geleceğini şekillendirecek genç yetenekleri istihdam ediyor, yatırım okuryazarlığının ve finansal bilincin artırılması için gençleri desteklemekten gurur duyuyoruz.” dedi. Toplam 6 hafta boyunca süren yarışmanın jüri üyeleri arasında Murat Sağman, Eralp Aslankurt, Nuri Sevgen, Berra Doğaner, Barış Esen, Jülide Yiğittürk ve Cüneyt Paksoy yer aldı. Yarışmada dereceye giren ilk iki yarışmacıya nakit ödül verildi.  

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