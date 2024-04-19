"İş dünyasında büyümenin lokomotifi, bulut ve yapay zeka olacak"

Türkiye’deki SAP ekosisteminde yılın en büyük etkinliği 17 Nisan’da İstanbul’da binin üzerinde davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyümeyi hedefleyen şirketleri, bulut ve yapay zekanın gücünden yararlanmaya davet eden SAP Innovation Day etkinliğinde, iş dünyasının önde gelen liderleri bir araya geldi.

SAP EMEA Bölge Başkan Yardımcısı ve SAP Türkiye genel müdürünün açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik kapsamında, farklı sektörlerden CEO’ların yer aldığı “İnovasyonla fark yaratan yatırımlar” ve “Bulutta dönüşüme liderlik edenler” panellerinin ardından, gün boyunca 12 farklı oturum düzenlendi. Müşteri deneyimi, dijital tedarik zinciri, finans, perakende, insan kaynakları ve harcama yönetimi odaklı deneyim alanları kurulan SAP Innovation Day etkinliğinin kapanışı, Komedyen Gökhan Ünver’in performansıyla yapıldı.

“Türkiye’deki en büyük 20 şirketin 17’si SAP bulut çözümlerini kullanıyor”

Yazdıkları başarı öyküleriyle Türkiye’de ve globalde ödüllere layık görülen SAP müşterilerini kutlayarak etkinliğin açılışını yapan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Bugün ileri teknolojiler ile değişim, dönüşüm ve dijitalleşmeyi konuşacağız. Sizlerin dijital dönüşüm süreçlerinizdeki başarı hikayelerini sizlerden dinleyeceğiz. İnovasyon döngüleri gitgide kısalırken akıllı teknolojileri en iyi kullanan şirketler, geleceğe damga vuracak” dedi.

Türkiye’deki SAP müşterileri hakkında bilgiler veren Candan, şunları söyledi: “Ülkemizdeki en büyük şirketlerin %90’ı SAP kullanıyor. Türkiye’deki en büyük 500 şirketin ihracat faaliyetlerinin %85’i SAP sistemlerinden tetikleniyor. SAP ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) kullanan şirketler, kullanmayanlara göre çalışan başına 2,3 kat net ciro artış hızı elde ediyor.

Buluta son 10 yıldır yapılan yatırımların bugüne hazırlık niteliğinde olduğunu söyleyen Candan, “Artık buluta dokunmayan projemiz yok. Son 2 yılda Türkiye’deki bulut ERP projeleri yaklaşık 2,5 kat arttı” dedi.

“Müşterilerimiz toplam küresel ticaretin %87'sini oluşturuyor”

97 ülkeyi barındıran SAP EMEA Bölgesi’nin Operasyonlarından Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Hans-Peter Fülle ise “İş dünyası için eskiden olağan dışı olanlar, artık olağan” diyerek başladığı sunumunda “Dünyayı daha yaşanabilir kılmaya ve insan hayatını iyileştirmeye destek olmak amacıyla, her işletmenin en iyi yanını ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin geniş ölçekte çevikliğe ulaşmalarına, değer zinciri genelinde performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarına ve yeni nesil çözümlerle sürdürülebilirliği merkeze almalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

Fülle, SAP’nin dünya çapındaki müşterileri hakkında da şu bilgileri aktardı: “SAP’nin müşterileri toplam küresel ticaretin %87’sini oluşturuyor. Dünyanın en büyük 100 şirketinden 99'u SAP kullanırken, 85’i SAP S/4HANA’yı iş süreçlerinin merkezine yerleştiriyor. Dünyanın en yeşil 100 şirketinden 97’si de SAP’yi tercih ediyor.”

IDC’nin “İşletmelerin %85'i, organizasyonları genelinde öngörüyü artırmak için çalışanların uzmanlığını yapay zeka ile birleştirecek” tahminini paylaşan Fülle, yapay zekanın amaca  uygun (relevant), güvenilir (reliable) ve sorumlu (responsible) olması gerektiğine dikkat çekti. Fülle, SAP’nin yapay zeka destekli dijital asistanı Joule ve uygulama geliştirmeyi optimize eden SAP Build Code hakkında bilgi verdi ve katılımcıları 3-5 Haziran’da Orlando’da, 11-13 Haziran’da Barselona’da düzenlenecek SAP Sapphire etkinliklerine davet etti.

Doğru bulut dönüşümü önemli

“Yapay Zeka ile Günlük İş Rutinlerinizi Basitleştirin” başlıklı oturumda, SAP EMEA Bölgesi Cloud ERP COO’su Özgür Odabaşıoğlu ile birlikte Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve SAP Türkiye Endüstri ve İnovasyon Direktörü Çağatay Özak sahne aldı.

Dünya çapında 6 bin RISE with SAP müşterisi ile 100 bin üzerinde yönetilen ve bulut hizmeti olarak sunulan Cloud ERP sistemi olduğunu söyleyen Odabaşıoğlu, bulutun benimsenişinin çok hızlı olduğundan bahsederek, SAP CEO’su Christian Klein’ın “Vizyonumuzu gerçekleştirme stratejimiz buluttur” şeklindeki sözünü paylaşarak, bulut dönüşümünün değil, doğru bulut dönüşümünün önemli olduğunun altını çizdi. Yapay zeka konusunda dünyanın önde gelen üniversiteleriyle yaptıkları Ar-Ge çalışmalarını anlatan Odabaşıoğlu, Microsoft’un SAP’nin yakın çalıştığı büyük bir iş ortağı olduğunu söyledi.

Çağatay Özak da süreçlerin nasıl dönüştürüleceği konusunda yardımcı olan SAP Signavio ve içerisinde bulunan yapay zeka modeli LPM (Large Process Model ) ile süreç yönetimini veri ve yapay zeka destekli şekilde akıllı, sürdürebilir işletme dönüşümünün bugün daha güçlü olduğunu, dijital asistan Joule’ün Bulut ERP üzerindeki yeni gelecek yetkinleri, tedarik zincirinde oluşan sinyallerin aksiyona dönüşmesinde yapay zekanın rolü ve de büyük veriyi yapay zeka ile yönetmeyi sağlayan SAP Analytics Cloud hakkında bilgiler verdi.