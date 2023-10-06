İş, inşaat ve istif makineleri sektörü İstanbul'da buluştu

3-4 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen zirveye, 40’a yakın üst düzey sponsor firma katıldı. Zirvede yer alan fuar alanında yeni nesil makina ve ekipmanlar da sergilendi. Dijital ve yeşil dönüşüm parolasıyla düzenlenen zirveye 55 ülkeden 500’ün üzerinde üst düzey yönetici katıldı.

Türk iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün öncü sektör kuruluşları İMDER ve İSDER, COVID-19 salgınının ardından ilk kez sektörün küresel markalarını İstanbul’da bir araya getirdi. İstanbul’da, Crowne Plaza Asia’da, düzenlenen zirveye sektörün uzman yöneticileri katıldı. Zirvede iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün gelecek hedefleri değerlendirildi.

Zirvenin ilk gününde Avrupa Müteahhitler Birliği (FIEC) Genel Direktörü Domenico Campogrande’nin moderatörlüğünde “İş ve İstif Makinalarında Dijitalleşme” başlıklı oturuma Asko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Haulotte Group CEO’su Alexandre Saubot, Jungheinrich Güney ve Doğu Avrupa Ülkelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christoph Doerpinghaus ve Hidromek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bozkurt katıldı.

“İş ve İstif Makinalarında Kiralama ve Sürdürülebilirlik” oturumunun moderatörlüğünü Avrupa Kiralama Derneği (ERA) Genel Sekreteri Michel Petitjean yaptı. Oturumda Jungheinrich Türkiye Genel Müdürü ve İSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Taşçı, Halk Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Coşkun Çabuk, FIEC Genel Direktörü Domenico Campogrande, Riwal Kiralama Yöneticisi Stefan Witte ve CNH Industrial Kiralama Müdürü Oscar Bravo konuşma yaptı. Avrupa İş Makinaları Komitesi (CECE) Genel Sekreteri Riccardo Viaggi’nin moderatörlüğünde “İş ve İstif Makinalarında Enerji Dönüşümü” başlıklı oturumda, ERA Genel Sekreteri Michel Petitjean, Sinoboom Küresel Marka Direktörü Tim Whiteman, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kurumsal Makine ve Ekipman Direktörü Taha Gündoğar, Nuh Çimento CEO Danışmanı Sabri Karabay ve Toyota Material Handling Europe Yönetici Danışmanı Willem Stehouwer yer aldı.

Zirvenin ikinci gününde “Dünya İş ve İstif Makinaları Ekonomi Forumu”nun moderatörlüğünü Off-Highway Research Genel Müdürü Chris Sleight yaptı. Panelistler arasında Çin İnşaat Makineleri Derneği (CCMA) Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Wu Peiguo, Avrupa İnşaat Makinaları Komitesi (CECE) Genel Sekreteri Riccardo Viaggi, Japonya İnşaat Makinaları Üreticileri Derneği (CEMA) Başkan Yardımcısı Hidehiko Matsui, Avrupa İstif Makinaları Federasyonu (FEM) Yönetim Kurulu Üyesi Rodolfo Occari ve İngiltere İnşaat Makinaları Derneği Kıdemli Teknik Danışmanı Dale Camsell katıldı.

Avrupa Ekonomi Basını Federasyonu (EBP) İcra Kurulu Üyesi Hakan Güldağ, “Ekonomik Görünüm ve Değerlendirme” oturumunda konuştu. Moderatörlüğünü İMDER-İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit’in yaptığı “Doğal Afet Öncesi ve Sonrasında İş ve İstif Makinalarının Kullanımının Önemi” başlıklı oturumda Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ninel Alver, Yüksek Mühendis, Mimar ve Deprem Uzmanı Yoshinori Morıwaki, İMDER Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ve Enka Pazarlama / Satın alma, Lojistik ve İthalat Direktörü Aytaç Demir yer aldı.

Zirve, İMDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit’in interaktif sektör değerlendirmesiyle başladı. Yiğit, katılımcılara çeşitli sorular sorarak sektörün 10 yıllık gelişimi hakkında bilgi verdi. İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün yaptığı açılış konuşmasında, “Katma değeri yüksek üretim gücümüz, yaklaşık 250 bin kişiye sağladığımız istihdamımız ve 2022'de yaklaşık 4 milyar dolar olan ciro rakamlarımızla birlikte 'Büyük Türkiye Vizyonu' doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam etmekteyiz” dedi.

“Sektörün yüzde 95’ini temsil ediyoruz”

Dünyanın önde gelen üretim ve ihracat güçlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'de böylesi büyük bir etkinliği hayata geçirdikleri için gururlu olduklarını sözlerine ekleyen Akgün, “İMDER 2002’de iş ve inşaat makinaları sektörünün ihtiyacına yönelik olarak dokuz firma tarafından kuruldu. Bugün sektörün yüzde 95'inden fazlasını temsil etme kabiliyetine sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Dünya enerji transformasyonu sürecinden geçiyor”

Dünya nüfusunda son yüzyılda yaşanan artışa dikkati çeken Akgün, “İnsanlığın önünde iki çok önemli soru var. Birisi enerjiyi üretmeye nasıl devam edeceğiz, ikincisi enerjiyi nasıl depolayacağız, fosil yakıtlarına ne kadar devam edeceğiz? Dünya bir enerji transformasyonu sürecinden geçiyor. Ne yöne gideceğine karar verecek bir dünya ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz de teknolojik olarak dünyanın gerisinde kalmamamız gerekiyor. Üreticilerimizin bu konuda farkındalığını artırması ve çok dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

“Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalıyız”

Türkiye’de toplam kurulu gücün 100 bin megavat olduğu söyleyen Akgün, Avrupa’da yüz ölçümü Türkiye’den çok daha küçük ve güneşi de çok daha az olan bir ülkenin kapasitesinin 70 bin megavat olduğunu vurguladı. Akgün, “Neredeyse tüm Türkiye’nin kurulu gücüne eşit. Özel sektör ve kamu tüm gücümüzle yenilenebilir enerjiye yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Nükleer enerjinin kullanımına da değinen İMDER Başkanı Nadir Akgün, “Nükleer bir kere kuruyorsunuz 5 bin-6 bin megavat enerji elde ediyorsunuz. Bazı riskler barındırdığı doğrudur, ancak temiz enerjidir” dedi.

“Bir an önce içten yanmalı motorlardan kurtulmalıyız”

3. Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi ve Kiralama Zirvesi kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen İMDER Başkanı Akgün, “Türkiye’nin iş makineleri sektöründe geleceğini belirleyen konuları seçtik. Elektrifikasyon çok önemli. Bir an önce hem dünyada hem de Türkiye’de kullanıcılarımızın dizel ve içten yanmalı motorlardan kurtulması gerekiyor. Yeşil enerjiye dönmemiz lazım. Dünyadan katılım çok yüksek. Bir an önce yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıp, enerji depolama tekniklerini geliştirmeliyiz. Yeni jenerasyon mühendislerimizden çok şey bekliyoruz. İnsanlık yolunu kaybetti ama tekrar bulacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Büyük Türkiye Yüzyılı’ Vurgusu

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş ise yaptığı açılış konuşmasında “Kendimize çizdiğimiz yolda her daim yenilikçiliği, yaratıcılığı ve rekabet edebilirliği destekleyerek ulusal ekonominin küreselleşmesine hizmet ediyoruz. Ortak başarı için çalışıyoruz” dedi.

Sektörün üretimden satış sonrası hizmetlere kadar tüm alt maddelerinde modernizasyonu amaçladıklarını aktaran Karataş, “Sektörümüz özelinde üyelerimize rehberlik etmeyi ve desteklemeyi esas alıyor, üyelerimizin iş birliği sağladığı kurum ve kuruluşlar ile arasında köprü oluyoruz. Türkiye’den tüm dünyaya erişim sağlıyoruz. Katma değeri yüksek üretim gücümüz, yaklaşık 130 bin kişiye sağladığımız istihdamımız ve 2022'de yaklaşık 2 milyar dolar olan ciro rakamlarımızla 'Büyük Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mesleki eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz”

İSDER Başkanı Karataş, istif makineleri sektörünün geleceğini “sürdürülebilirlik, dijitalizasyon, elektrifikasyon ve paylaşım ekonomisi” kavramlarının belirleyeceğini belirterek, “Kuruluşumuzdan itibaren her daim ülke genelinde birçok ufku geniş eğiticiye ve öğrenciye ulaşma misyonuyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzü emanet edeceğimiz parlak zihinler ancak bizlerin öncü olacağı alanlarda yeşerecektir. Bu yüzden mesleki eğitimi çok fazla önemsiyor, bu kapsamda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bugünlerde adını sıklıkla duyduğumuz ve günlük hayatımızın bir parçası haline gelen veri analitiği kavramı karşısında kayıtsız kalamazdık. Rekabet Kurulu Kararları çerçevesinde hayata geçirdiğimiz İSDER Online platformunda üyelerimiz ile aylık ve yıllık olarak yayınlanan raporlarımızla Türkiye istif makinaları sektöründeki durumu, tüm trendleri ve gelecek tahminlerini analiz edebiliyor; bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz” diye konuştu.

2023 yılının ilk sekiz ayında 10 bin 863 istif makinesi satıldı

Sektörün 2023 verilerine ilişkin bilgi de veren Karataş, ağustos ayı dahil toplam 10 bin 863 adet istif makinası satışı gerçekleştirildiğini aktardı. Karataş grafiklere yönelik değerlendirmesinde “Sektörümüz bu yılı iyi kapatacak” vurgusunu yaptı.

MAİB Başkanı Karavelioğlu: “Salgın sürecini en iyi değerlendiren ülke Türkiye oldu”

Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği​ (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu da açılış konuşmasında pandemi sürecine ilişkin makine sektörünü değerlendirdi. Karavelioğlu, “İstatistikler açıklıkla göstermektedir ki 3 yılı aşmış zorlu salgın sürecini makine sektörü, küresel üretim ve ticaretten alınan pay anlamında en iyi değerlendiren ülke Türkiye olmuştur. Türkiye’de makine teçhizat yatırımları son 3 yılda 73,5 milyar dolardan 127 milyar dolara yükselmiş. 3 yılda tam 313 milyar dolarlık yatırım yapılmış, reel artış yüzde 65-75 çıksa da dünya ortalaması yüzde 12 bu dönemde. Bu yatırımlar Türkiye’nin makine imalatının yüzde 60’tan fazla artırmış miktar olarak üretimimiz, 28 milyardan 48 milyar dolara çıkmış ama dünyadaki artış yüzde 12 dolayında kalmıştır. Makine ihracatımız 2019’dan 2022’ye yüzde 30'dan fazla artmış, 25,5 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya ortalaması yüzde 7’dir. Bu neticeler, Türkiye’nin en güçlü STK yapılanmasına sahip makine imalatı sektörümüzde zamanlarının büyük kısmını adayan, yurt içinde ve dışında temsil onuruna ulaşmış hiçbir arkadaşım için sürpriz veya şaşırtıcı olmamıştır” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye’nin ne kalite ne de teknoloji sorunu var”

Karavelioğlu Türkiye’nin kalite veya teknoloji sorunu olmadığını sözlerine ekleyerek, “Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 11'ini de uzun zamandır makine sektörü gerçekleştirmektedir. Makinalar yine uzun zamandır ülkenin en rekabetçi ürünleridir. 33 bin kadar işletmede 500 bine yakın istihdam sağlıyoruz” dedi.

İSDER Kiralama Komitesi Başkanı Taşçı: Türkiye’de kiralama kültürü artacak

İSDER Kiralama Komitesi Başkanı Emre Taşçı zirvenin birinci gününde öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü oturumu; “İş ve İstif Makinalarında Kiralama ve Sürdürülebilirlik” oturumunda yaptığı konuşma sonrası lityum ion pillerle ilgili düzenleme gelip gelmeyeceği ile ilgili bir soruya, “Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER) düzenleyicilerle çalışıyor. Önümüzdeki süreçte bu olabilir” dedi. İş, inşaat ve istif makineleri sektöründe Türkiye’deki kiralama davranışı üzerine gelen bir soruya da cevap veren Taşçı, “Kiralama noktasında farklı şehir ve ülkelerde kültür faktörü öne çıkıyor. Bazı noktalarda sahip olma kültürü önde duruyor. Türkiye’de kiralama sanki iyi bir şey değilmiş gibi algılanabiliyor. Başka bir kültür gayet normal görünebiliyor. Gelecekte böyle bir yaklaşımla karşılaşabiliriz. Kültür de değişebilir. Kiralama davranışı bence Türkiye’de artacak” ifadelerini kullandı.

FIEC Genel Direktörü Campogrande: Türk müteahhitleri bekliyoruz

Avrupa Müteahhitler Birliği (FIEC) Genel Direktörü Domenico Campogrande aynı oturumda yaptığı sunumda Türk müteahhitlerini birliklerine beklediklerini belirtti. Campogrande Avrupa’da nitelikli işçi açığı olduğunu belirterek, “Şirketlerde proje var ama insan kaynağına sahip değiller. Avrupa’da bir açık varsa bunu Türkiye’den firmalar kapatabilir” dedi. Campogrande, “Pandemi sürecinde hem yatırımcılar hem de müşteriler siparişlerini iptal ettiler. Bu da orta vadede sektöre etki etti. Son süreçte Ukrayna’nın yeniden inşası da önemli olacak” değerlendirmesini yaptı.

Zirvede, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın düzenlediği “Ekonomik Görünüm ve Değerlendirme” başlıklı oturumda, Güldağ küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeleri değerlendirildi. Güldağ, konuşmasında, “Artık sağa sola çimento dökerek zenginleşemeyeceğimiz ortada. Makine sektörümüze her alanda çok iş düşüyor. Sizlerden beklentimiz çok yüksek. Türkiye makina sektörünün, Türkiye’nin makinecilerinin üretimi çok kıymetli” dedi.

Zirvede inşaat makinalarında “hidrojen motoru” kullanımı değerlendirildi

Zirvede, moderatörlüğünü Off-Highway Research Genel Müdürü Chris Sleight’ın yaptığı “Dünya İş ve İstif Makinaları Ekonomi Forumu”nda, iş ve inşaat makinalarında geleceğin teknolojileri, sıfır karbon ve inşaat makinalarında hidrojen motoru kullanımı konusu ele alındı. Hidrojen yakıtla çalışabilecek araçlarla ilgili olumlu ve olumsuz yanları değerlendiren Camsell, “Hidrojen motoru ciddi bir saflık gerektiriyor. Ayrıca toz ve titreşimden korunaklı bir ortamda çalışması gerekli. Bunlar sistemin dezavantajlarından birkaçı” ifadelerini kullandı.

Ünlü deprem uzmanı Moriwaki’den uyarılar

“Doğal Afet Öncesi ve Sonrasında İş ve İstif Makinalarının Kullanımının Önemi” başlıklı oturumda, ünlü deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem gibi doğal afetlerde ortaya çıkan kayıp ve hasara ilişkin Türkiye ile Japonya arasındaki farklılıkların nedenlerini değerlendirdi. Moriwaki, Türkiye’deki binaların depreme karşı daha güçlü hale getirilmesi gerektiğinin altını çizerek hem sektör temsilcilerine hem de vatandaşlara çeşitli önerilerde bulundu. İMDER Başkan Yardımcısı Adnan Keskin de aynı oturumda 6 Şubat depremlerinde İMDER’in yaptığı çalışmalardan bahsetti. Keskin, depremin ardından hızla harekete geçtiklerini, kamu ve özel sektör iş birliğiyle bölgeye kısa sürede ulaştıklarını aktardı.