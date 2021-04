Marketing Analytics & Cognitive (MAC) Zirvesi, “Shift Your Mind” mottosuyla 27 Nisan’da gerçekleşecek. Marketing Türkiye ve Deloitte tarafından düzenlenen zirvede yenilikçi teknolojiler etrafında şekillenen pazarlama trendleri konuşulacak.

Online olarak gerçekleşecek zirve, tüm izleyicilere açık olarak Marketing Türkiye web sitesiyle YouTube, Twitter ve Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Marketing Türkiye ve Deloitte Türkiye iş birliğiyle hazırlanan Marketing Analytics & Cognitive (MAC) zirvesi Google Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilecek. SAS’ın Resmi Sponsor olarak yer aldığı zirvenin destekçileri arasında Akbank, Turkcell, Arçelik, AXA Sigorta, Fiat, Adform, INFLOW, REM People, TVekstra, Edenred ve FutureBright Group yer alıyor…

Son dönemde öne çıkan çevik yönetim şekli şirketlerde sadece organizasyonları değil, pazarlama operasyonlarını da etkiledi. Tüketicinin değişen beklentilerine cevap verecek uzun vadeli pazarlama planlarında dinamizmi yakalamak için uygulanması gereken yöntemler masaya yatırılacak. Marketing Analytics & Cognitive (MAC) zirvesinde, verimli kanal yönetimiyle müşteri etkileşimini mümkün kılan ve veri analitiğiyle beslenen pazarlama stratejileri keşfedilecek.

Etkinlik ayrıca, başta CMO’lar olmak üzere tüm pazarlama profesyonelleri, veri analitiği uzmanları, akademisyenler ve öğrenciler için kapsamlı bir içgörü dünyasının kapısını aralayacak.

MAC’de neler konuşulacak?

Veri ve İçgörü “Data & Insights”

Günümüzde, başarılı bir pazarlama stratejisinin ilk adımı müşteriyi doğru anlamaktan ve beklentilerini karşılayacak çözümler sunmaktan geçiyor. Marketing Analytics & Cognitive’de de tüketiciyi daha iyi tanımak ve anlamak için şirket içi ve dışı kaynakların yönetimini; toplanan verileri anlamlandırmak ve hikayeleştirmek için kullanılabilecek çözümler konuşulacak. Data &

Insights kapsamında ele alınacak alt başlıklar şöyle:

1. Rewiring Marketing (Pazarlamayı Yeniden Kurgulamak)

2. New Ways of Insight (İçgörüde Bilinmeyen Sokaklar)

3. Myths & Facts About Data (Veri: Mitler ve Olgular)

4. The Way Forward to Marketing AI (Pazarlamada yapay zekâ)

Martech vs. Adtech

Sektörde birbirinin yerine sıklıkla kullanılan, hatta kimi zaman karıştırılan martech ve adtech kavramları, ideal uygulamada beraber çalışması gereken sistemlere işaret ediyor. Müşteri kazanma ve tutundurma süreçlerinde adtech/martech uygulamalarının rolünü ve kişiye özel iletişim opsiyonlarını konuşacağız. Medya planlamasında analitik uygulamaların yerini ve content/influencer marketing modellerinde başarılı örnekleri ele alınacak. Bu kategori aşağıdaki alt başlıklarla tartışılacak:

1. Martech vs. Adtech

2. Medya Planlama

3. Cloud, Cloud, Cloud (Bulut, Bulut, Bulut)

4. The Rise of Content & Influencer Marketing (İçerik Pazarlaması ve Influencer Pazarlaması’nın Yükselişi)

Pazarlama İnovasyonu

Değişen koşullar, tüketici alışkanlıklarında gerçekleşen farklılıklar ve inovasyon, pazarlama süreçlerinde yeni fırsatlar yaratıyor. Marketing Analytics & Cognitive’de katılım ekonomisi, üyelik bazlı iş modelleri, bankalaşan markalar gibi yenilikçi pazarlama uygulamalarını; müşterilerin yaşam boyu değerinin ölçümünde kullanılan analitik yaklaşımları tartışılacak.

1. Pave Your Own Path to Participation (Katılımdan Faydalanmak)

2. Customer Value Management (Müşteri Değer Yönetimi)

3. Precision Growth (Büyüme)

4. Tapping into Finance (Bankalaşan Markalar)

Pazarlama Operasyonları “Marketing Operations”

Pazarlama operasyonunun temelinde, pazarlanabilir bir ürün yaratımı, bu ürünün pazarlanacağı kanalların belirlenmesi ve bu kanalları etkin kullanabilecek profesyonellerin seçilmesi yatıyor. Tüketici beklentilerini dikkate alan ürünlerin tasarımında yapay zekanın kullanım alanlarını; değişen dünyada doğru kanal yönetimi uygulamalarını ve pazarlama organizasyonlarında ihtiyaç duyulan yeni yetkinlikleri aşağıdaki alt başlıklar özelinde konuşulacak.

1. State of Product Design (Ürün Tasarımı)

2. Customer Comes Through (İmdada Yetişen Müşteri)

3. Agile Marketing & Marketing Organization (Çevik Pazarlama)

4. Emphatic AI (Empati Sahibi Yapay Zekâ)

Güvenin Geleceği “Future of Trust”

Farkındalıktan siparişe uzanan pazarlama hunisinin tüm aşamaları, güven oluşturmak ve bu güveni devam ettirmek üzerine kurulu… Bu sebeple pazarlamanın geleceğini, güven kavramının geleceğinde aramak, isabetli öngörüler oluşturmanın yolunu açıyor. Marketing Analytics & Cognitive’de güven kavramının geleceğinde önemli rol oynayacak yapay zeka uygulamalarında etik konusunu ve siber tehditlerin müşteri davranışı üzerindeki etkileri konuşulacak.