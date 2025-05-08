Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen “Orman Benim" kampanyası, 2024 yılında da güçlü bir katılımla gerçekleşmişti bu yıl daha da güçlü bir katılımla etkinliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

9 Mayıs 2025 Cuma günü İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek kampanya etkinliklerinde, orman içi ve çevresindeki yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar, alt dal budamaları ve çevreye atılmış atıklar temizlenecek.

“Orman Benim" kampanyası ile ormanların herkesin ortak emaneti olduğunu tekrar hatırlatıyor, Yeşil Vatan sevdalısı vatandaşlarımızı 81 ilde 9 Mayıs Cuma günü hep birlikte '' Orman Benim '' etkinliğine davet ediyoruz.​

2025 Yılı '' Orman Benim '' etkinlik alanlarına buradan​ ulaşabilirsiniz.​

Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen ve büyük ilgi gören "Orman Benim" kampanyası, bu yıl da orman yangınlarının önlenmesi ve "yeşil vatan"ın çevresel atıklardan korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yeniden düzenleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilecek olan bu anlamlı etkinlik, 9 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak çeşitli faaliyetlerle kutlanacak.

"Orman Benim" Etkinliği 2025 Ne Zaman ve Nerede Gerçekleşecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası, 9 Mayıs 2025 Cuma günü ülke genelinde çeşitli etkinliklere sahne olacak.

İstanbul'daki ana etkinlik için Sarıyer İlçesi'ndeki Belgrad Ormanı Kömürcü Bend Mevkii belirlendi ve buradaki program saat 14:00'te başlayacak.

İzmir'de düzenlenecek olan merkezi etkinliğe ise Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı da bizzat katılarak kampanyaya destek verecek. Bakan Yumaklı'nın bu katılımı, ormanların korunması için sadece teknik önlemlerin değil, aynı zamanda vatandaşların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin ve çevreye duyarlı olmasının ne kadar kritik olduğunu vurgulayacak.

"Orman Benim" Kampanyası'nın Amacı Ne?

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınlarının oluşma riski giderek artarken, bu tür felaketlere karşı önleyici adımlar atmak büyük önem taşıyor. Son on yıllık orman yangını istatistikleri incelendiğinde, yangınların %90 gibi büyük bir çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu görülüyor. Bu nedenle, Türkiye de birçok ülke gibi orman yangınlarının önlenmesi ve sayısının azaltılmasına yönelik tedbirlere öncelik veriyor.

İşte bu bilinçle hayata geçirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında, 9 Mayıs'ta 81 ilde eş zamanlı olarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek. Etkinlikler çerçevesinde, ormanlık alanlarda ve bu alanların çevresinde bulunan çalılar ve diğer kolay yanıcı maddeler temizlenecek, orman yangınlarına neden olabilecek çöpler ise 7'den 70'e her yaştan gönüllü vatandaşların katılımıyla toplanacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımıyla İzmir'de gerçekleşecek olan bu anlamlı kampanya, tüm Türkiye'de ormanların korunması ve çevre bilincinin artırılması yönünde önemli bir adım olacak.