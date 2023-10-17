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Özel sermaye fonu temsilcileri İstanbul'da buluşuyor

Globalturk Capital’in ev sahipliği ve Küresel Özel Sermaye Birliği’nin stratejik ortaklığıyla düzenlenen “Türkiye ve Çevresinde Yatırım Yapan Özel Sermaye Yatırım Fonları” konferansının beşincisi 19 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

17 Ekim 2023 | 20:03
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Özel sermaye fonu temsilcileri İstanbul'da buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin değerli destekleri ve katkılarıyla hayata geçecek olan bu yılki uluslararası organizasyonda, dünyanın birçok ülkesinden yönettikleri varlıkların toplamı 2 trilyon doları aşan yatırım fonlarının üst düzey temsilcileri konuşmacı olarak yer alacak. 

Birbirinden zengin içerikli panel ve bireysel konuşmacıların yer alacağı bu yılki konferansta, yeni küresel, bölgesel ve Türkiye’ye yönelik yatırım stratejilerinden özel kredi ve fintech araçlarının sunduğu alternatif finansman fırsatlarına, hızla gelişen teknoloji girişim sermayesi yatırımlarından Türkiye ve yurt dışında büyüyen kurumsal girişim sermayesi yatırımlarına, Borsa İstanbul’da hakla açılma fırsatlarından Türkiye ile Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasındaki Türkiye’ye yönelik ve sınır ötesi yatırım imkanlarına kadar birçok önemli konu ele alınacak. 

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