Sanayide Dönüşüm Buluşmaları’nın ilki Konya’da gerçekleştirildi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde Sanayide Dönüşüm Buluşmaları’nın ilki 27 Şubat’ta Konya’da gerçekleştirildi. Bu yıl altı ilde gerçekleştirilmesi planan etkinlik serisinin ilkinde, organize sanayi bölgelerinde bulunan işletmelerin dijital dönüşüm konusundaki bilgi seviyeleri ve farkındalıklarını artırarak, dijital dönüşüm süreçlerini daha sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak adına hedefler değerlendirildi.

Bankacılık, yazılım ve teknoloji dünyasından üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen konuşma ve panellerde, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine değer katacak bilgiler katılımcılara aktarıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Impacta Kurucu Ortağı Başar Ceylan, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ile OSBÜK ve Konya OSB Başkanı Memiş Kütükcü yaptı.

Kütükcü’den sanayicilere dönüşüm çağrısı

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen Sanayide Dönüşüm Buluşmaları'nda konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 67 bin fabrikanın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin üreten gücü olduğunu söyledi.

Kütükcü, konuşmasında dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm vurgusu yaparak, sanayicilere dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu: “Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm geleceğin sanayi politikasıdır. Tüm sanayicilerimize hem dijital dönüşüme hem de yeşil dönüşüme hızla hazırlanmaları çağrısında bulunuyorum. Bu sürece ne kadar hızlı adapte olabilirsek, o kadar rekabetçi oluruz.”

OSBÜK olarak bu dönüşüm sürecinde her zaman sanayicilerin yanında olacaklarını kaydeden Kütükcü, OSBÜKbulut, OSBÜK Enerji İzleme Sistemi, OSB’lerde Dijital Dönüşüm Programı gibi çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“OSB’lerin sürdürülebilir büyümesine teknolojimizle katkı sağlıyoruz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise konuşmasında, “Sanayide Dönüşüm Buluşmaları, organize sanayi bölgelerinin ve işletmelerin, dijital dönüşümü için atılan çok önemli bir adım. Biz de Vodafone Business olarak, bu etkinliğe liderlik eden paydaşlardan biri olup işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sanayide Dönüşüm Buluşmaları'yla amacımız, Anadolu’nun kilit noktalarında bulunan sanayicilerimizle bir araya gelerek, onları yeni teknolojik çözümler ve dijital trendlerle buluşturmak. Hedefimiz ise rekabet ortamında şirketlerimizin iş yapış süreçlerini dijital çağa uygun hale getirmek ve sanayi şirketlerimizin dijital dönüşümleri için sunduğumuz çözümlerle onların sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine katkı sağlamak. Vodafone Business olarak, OSB’lerde yer alan işletmelerimizin de dijital dönüşüm ortağı olmak için her zaman sanayicilerimizin yanlarında yer almayı sürdüreceğiz” dedi.

“OSB’ler için çözüm ortağı olmaya odaklanıyoruz”

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz konuşmasında, "Organize sanayi bölgelerimiz istihdam, ihracat ve üretim başta olmak üzere ülkemize büyük bir katma değer sağlıyor ve ülke kalkınmasına hizmet ediyor. Verimliliği ve rekabet avantajını beraberinde getiren dijital dönüşümü hızlandıracak çözümler ise OSB’lerin yarattığı bu değeri geleceğe taşıma potansiyeline sahip. Bu doğrultuda Akbank olarak sahip olduğumuz köklü finans deneyimi ve yenilikçi teknoloji altyapısıyla tüm OSB’ler için bir çözüm ortağı olmaya odaklanıyoruz. Aynı zamanda bu dönüşümün sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleşmesi için de bir danışman rolü üstleniyoruz. Böylece daha kalıcı ve köklü bir dönüşümle hem OSB’lerin güçlenmesinde hem de sürdürülebilir değerler yaratılmasında rol almaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda öncü OSB’ler arasında yer alan Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin dijital dönüşümü hızlandırma çalışmalarının da en güçlü destekçisiyiz. Bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuz Sanayide Dijital Dönüşüm buluşmamız da tüm tarafları bir araya getirerek hızlı ve güçlü bir dönüşüme hizmet etti. Bu çalışmalarımızı ve iş birliğimizi sürdürerek OSB’lerin güçlü dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.

“OSB firmaları için yeni bir dönem başlıyor”

Sanayide Dönüşüm Buluşmaları programının tanıtımı üzerine konuşma yapan Impacta Kurucu Ortağı Ümit Öncel, “Sanayide Dönüşüm Buluşmaları ile organize sanayi bölgelerinde yer alan firmaların dijital dönüşüm süreçlerinde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyoruz. İlk adımını ve temelini Konya’da attığımız bu programda iş dünyasının sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yıl boyunca Türkiye’nin farklı OSB’lerinde devam edecek olan program boyunca sanayi işletmelerinin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Dijital teknolojilerle büyüme, sürdürülebilir finansmanın önemi ve finansal işletmelerde dijitalizasyon, iş akış yönetiminde verimlilik, zaman ve maliyet üçgeninde kodsuz çözümler konulu oturumlarla devam eden etkinlik, Teknoloji Yazarı ve Trend Avcısı M. Serdar Kuzuloğlu’nun keynote oturumu ile sona erdi.