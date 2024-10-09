Teknoloji ve yatırım dünyası buluştu

Ankara girişimcilik ekosisteminin en önemli etkinliklerinden biri olan Invest-Up Ankara, bu yıl üçüncü kez Ankara TEKMER ve LEAP Investment iş birliğiyle, 13 Eylül Cuma günü Ankara TEKMER UP’ta geniş bir katılımla gerçekleşti. Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, iş dünyası, teknoloji sektörü ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Altın sponsor Aktif Ventures ile teknoloji partnerleri Google Cloud ve Global IT, girişimcilere sundukları teknik ve stratejik katkılarla büyüme süreçlerine destekte bulundu. Medya sponsoru Webrazzi ise etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak ekosistemin güçlenmesine önemli katkılarda bulundu. ,Invest-Up Ankara, girişimcilik ekosisteminin en güncel konularının ele alındığı paneller, özel sohbet oturumları ve yatırımcı konuşmaları ile katılımcılara ilham verdi. Girişimciliğin güncel zorluklarından teknoloji odaklı yatırımlara, yapay zeka uygulamalarından alternatif finansman modellerine kadar pek çok konuda uzmanlar ve sektör liderleri bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde, Google Cloud ve Global IT teknoloji partnerliğinde düzenlenen AI ve Gaming Teknik Panelleri, seçkin erken aşama girişimcilere özel olarak kapalı oturumlar şeklinde gerçekleşti.

Teknik panellerin ardından gerçekleşen Açık Oturum’da katılımcılar, sektördeki en güncel gelişmeler ve yenilikler hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı buldu. 500’ün üzerinde ekosistem oyuncusunun katılım sağladığı Invest-Up Ankara, yatırımcıların sahnede olduğu Reverse Pitching oturumuyla başladı. Yatırım arayan girişimler için fırsat niteliğindeki bu oturumda yatırımcılar, 3’er dakikalık asansör sunumlarıyla yatırım stratejilerini ve yatırım süreçlerinde girişimlerde aradıkları özellikleri aktardı.

KAMU PERSPEKTİFİ ÖZEL OTURUM

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Çoştu ile Ankara TEKMER & LEAP Investment CEO’su İmran Gürakan moderatörlüğünde etkinliğin ilk özel oturumu gerçekleştirildi. Çoştu, Bakanlığın teknoloji girişimlerine yönelik gelecek stratejilerini ve girişimcilik sermayesine sağlanacak potansiyel destekleri dinleyicilerle paylaştı. Ardından, hızla ilerleyen TURCORN 100 Programı ve Türkiye’nin unicorn potansiyeli taşıyan girişimleri için bu programın stratejik önemi hakkında konuştu.” Çoştu, 30 üyeden oluşan Teknogirişim Konseyi’nde ülkemizde girişimcilik ekosistemine dair tüm sorunların ele alındığından ve kamu öncülüğünde sektör liderleri ve STK’larla birlikte çözüm önerileri üzerinde çalışıldığından bahsetti. Ayrıca, Çoştu, “Atatürk Havalimanı’nı dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezlerinden biri yapmayı hedefliyoruz. Projeyle, girişimcilik ekosistemine dinamizm katacağız” dedi.

TÜRKIYE İŞ BANKASI ÖZEL OTURUM

Invest-Up Ankara ana sponsoru Türkiye İş Bankası, Dijital Bankacılık Müdürü Emre Ölçer’in katılımıyla gerçekleşen oturumda, girişimcilik ekosistemi, alternatif finansman kaynakları ve fintek dünyasındaki gelişmeler masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü LEAP Investment YK Üyesi ve Toplum Çalışmaları Enstitüsü YK Başkanı Osman Ertürk Özel’in üstlendiği oturumda, teknoloji odaklı şirketlerin ülke kalkınması için kritik olduğunun ve ekosistem birlikteliklerinin başarıyı hızlandıran önemli fırsatlar sunduğunun altı çizildi.

GOOGLE CLOUD & AI ÖZEL OTURUM

Invest-Up Ankara sahnesinde, Google Cloud Türkiye Ülke Müdürü Önder Güler, melek yatırımcı Burak Dayıoğlu moderatörlüğünde Google’ın start up ekosistemine desteğini, yatırım fırsatlarını ve AI vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Oturumda, özellikle GenAI dünyasındaki gelişmeler ve global çapta büyük başarılar kazanan Türk GenAI girişimlerine Google’ın katkıları vurgulandı.

TÜRKIYE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

Invest-Up Ankara sahnesinde, Ankara TEKMER & LEAP Investment CEO’su İmran Gürakan, Webrazzi Kurucu & CEO Arda Kutsal ile Türkiye girişimcilik ekosisteminin gelişimi, girişimcilerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkma stratejileri ve ekosistemdeki exit imkanlarından bahsedildi.

Oturumda, Türkiye girişimcilik ekosisteminin başarı hikayeleri ve zorlukları ele alınırken, ekosistemin dayanıklılığını artırmak için ekosistem paydaşlarının yapabileceği katkılar üzerine içgörü paylaşımları yapıldı. Ayrıca, ekonomik zorlukların girişimciler üzerindeki etkileri ve bu süreçte girişimcilerin hayatta kalma stratejileri üzerinde duruldu. Son olarak, yapay zekanın içerik üretimine etkileri ve bu alandaki hukuki gelişmeler konuşuldu.

VENTURE BUILDER PANELİ

Bu yıl Invest-Up Ankara sahnesinde Aktif Ventures altın sponsorluğunda global ekosisteme göre Türkiye’de daha yeni bir kavram olan Venture Builder modeline yer verildi. Türkiye’de venture builder modelini uygulayan ilk kuruluşlardan biri olan Aktif Ventures Genel Müdürü Yasemin Evsahibioğlu, girişimlerin nasıl inşa edildiğini ve bu modelin avantajlarını paylaştı. Ayrıca, Apilion markasıyla yeni dönemdeki hedeflerinden bahsetti.

LEAP Investment Yatırım Kurulu Üyesi Begüm Öztan moderatörlüğünde, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayraktar Aksakal ve Kozon Partners Yönetici Ortağı Özer Fırat katkılarıyla gerçekleşen panelde, savunma sanayi ve dual-use teknolojilerindeki fırsatlar, üretken yapay zeka ile indie girişimlerin yükselişine dair içgörü paylaşımları yapıldı.

VC PANELİ: STRATEJİK FIRSATLAR VE GELECEK VİZYONLARI

Günün üçüncü oturumu olan VC Paneli’nde, girişimcilik ekosisteminde hem yerel hem global ölçekte önemli fırsatlar ve stratejik hamleler tartışıldı. Webrazzi İçerikten Sorumlu GMY A. Buğra Ferah moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Revo Capital Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Berkin Toktaş, Kalkınma Girişim Sermayesi Genel Müdürü ve YK Üyesi Dr. Elif Altuğ, CFA, TIBAS Ventures Genel Müdürü Erkan Yağcıoğlu, StartupFon Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı, DOMiNO Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk ve ScaleX Ventures Yatırım Yöneticisi Şafak Tüfekçi, yatırım ekosisteminin geleceği, teknoloji trendleri ve yatırım fonlarının stratejileri gibi önemli konuları masaya yatırdı.

MELEK YATIRIMCILIK PANELİ

Türkiye’deki melek yatırımcılık ekosisteminin güçlü ve zayıf yönlerine dair görüşlerin paylaşıldığı panel, Galata Business Angels Genel Müdürü Ata Uzunhasan moderatörlüğünde tamamlandı. Galata Business Angels YK Üyesi Cem Soysal, Galata Business Angels ağından melek yatırımcı Emrah Ünal ve Arya Ventures Yönetici Ortağı Özlem Tümer Eke’nin katkılarıyla gerçekleşen panelde, melek yatırımcılığın sunduğu avantajlar, kadın girişimci ve yatırımcılara sunulan fırsatlar, gelecekte ekosistemde beklenen gelişmeler ve Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği’ndeki olası yeniliklerin sağlayacağı değişiklikler tartışıldı.

Panellerin ardından Invest-Up Ankara 2024, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen katılımcıların yeni bağlantılar kurmasına olanak sağlayan kokteyl etkinliğiyle sona erdi.