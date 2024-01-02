TÜGİAD Ankara'dan "100. Yıl ve Yeni Yıl Balosu"

Kokteylle başlayan gece, TÜGİAD Ankara ailesinin yeni üyelerine ve gecenin sponsorlarına plaket takdimiyle devam etti. Yeni yıl pastasının da kesildiği gecede ünlü şarkıcı Ziynet Sali sevilen şarkılarını seslendirdi ve ardından DJ performansı sergilendi.

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Aykut Çakmaklı, gecenin açılışında yaptığı konuşmasında, “Bu özel gece sadece bir kutlama değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da habercisi. Ülkemiz ve tüm dünya için barış, huzur ve sevgi dolu bir 2024 yılı temenni ediyorum. Yaşamanın sevmek gibi gönülden olacağı, mucizeleri, güzellikleri, iyilikleri bol bir yıl diliyorum” dedi.

‘TÜGİAD Yüz Yüze’ başlıyor

TÜGİAD Ankara’nın yeni yönetimi olarak, Ankara'nın ekonomik potansiyeline katkı verecek “imza projeler” üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Çakmaklı, “TÜGİAD Ankara imza projelerle gelecek nesillere değer katacak. Ayrıca yeni yılın ilk aylarında yeni binamıza taşınacağız. Dernek binamızı Yönetim Kurulu üyelerimiz, onursal üyelerimiz ve değerli üyelerimizin sponsorluğunda inşa ettik. Bir ‘buluşma noktası’ olmasını arzuladığımız yeni dernek binamızda, TÜGİAD Ankara şubesi olarak “TÜGİAD Yüz Yüze” adlı özel bir etkinlik başlatıyoruz. Etkinliğimizde üniversite öğrencileri dâhil olmak üzere lider iş insanlarını ve girişimcileri konuk edeceğiz” diye konuştu. TÜGİAD Ankara’nın çok güçlü bir aile olduğunu söyleyen Çakmaklı, “Komisyonlarımızı kurduk ve çalışmaya başladık. Çok çalışacağız, çok üreteceğiz” diyerek, gelecek hedeflerine dair kararlılıklarını yineledi. Türkiye ekonomisinin yüzde 20’sini temsil eden, 100’ü aşkın ülkeye yaptıkları ihracatla yıllık 58 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmış büyük bir kuruluşun üyeleri olduklarına işaret eden Çakmaklı, “Türkiye’mizin potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirmek ve yeni bir destan yazabilmek için azimliyiz, kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Değişim yeniyi inşa ederek gelir”

Çakmaklı, 2023 yılının zorluklarına rağmen, TÜGİAD Ankara’nın yeni umutlar ve başlangıçlarla dolu olduğunu kaydederek, “Değişim, enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklandığınızda gerçekleşiyor” dedi. TÜGİAD Ankara Şubesi olarak, kısa süre önce yaptıkları genel kurulda yönetime geldiklerini ve tek yürek halinde hareket ettiklerini belirten Çakmaklı, TÜGİAD Ankara için şimdiye kadar emeği geçen tüm başkanlara ve üyelere teşekkürlerini sundu.

TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım da konuşmasında, Cumhuriyetin 100. yılını tamamlayarak ikinci yüzyıla, Türkiye yüzyılına adım attığını söyleyerek, “Biz de TÜGİAD olarak 37 yılı geride bıraktık ve 38. yılımızın içerisindeyiz. Tam 38 yıldır Cumhuriyetin kazanımlarını, felsefesini ve önemini Türk gençlerine anlatıyoruz. Türk genç iş insanının önce ülkemizde sesi olduk, daha sonra Avrupa temsilini ve tüm dünyadaki temsilinin temellerini attık. Türkiye’nin 4 farklı bölgesindeki temsiline, Doğu ve Batı Avrupa’daki konfederasyon üyeliklerimizi ekledik. Kısa süre içerisinde bu üyeliklerimizi başkanlık yaparak taçlandırdık” dedi.

Yıldırım, şöyle konuştu: “TÜGİAD’lıların ortak bir özelliği var, içimizdeki vatan sevgisi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Atamızın fikirlerine olan bağlılığımız, Türk gençleri olarak devletimizin politikalarına vermiş olduğumuz destek. Biz TÜGİAD’lılar geleneğimiz ile geleceğimizi inşa eden yüksek karakterli iş insanlarıyız, zeki, ahlaklı ve çalışkan Türk gençleriyiz. 2024 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, Türkiye’nin tamamında bölgesel çalışmalarımızı tamamlayıp önümüzdeki senenin sonunda tüm 7 bölgeyi kapsayan resmi kuruluş işlemlerimizi tamamlayacağız. 2023 yılı tüm dünya için zor bir yıl oldu. 2024 yılından en büyük beklentimiz çocukların, kadınların, masum insanların ölmediği, barışın ve huzurun hâkim olduğu bir dünyada yaşayabilmek.”

Büyük resimde “Güçlü TÜGİAD, Güçlü TÜRKİYE” var

“100. Yıl ve Yeni Yıl” balosuna katılan her konuğa gecenin başlangıcında bir yapbozun parçaları zarflar içinde dağıtıldı. Gecenin sonunda birleştirilen yapboz parçaları, Cumhuriyetimizin 100. yılının simgesi ile TÜGİAD’ın sloganı olan “Güçlü TÜGİAD, Güçlü TÜRKİYE” büyük resmini oluşturdu. Yapbozun parçalarının birleşimiyle ortaya çıkan bu anlamlı tablo daha sonra TÜGİAD Ankara Şubesi’nin dernek merkezinde sergilenecek