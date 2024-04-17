Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu 28 Nisan'da koşulacak

Avrupa’da “Gold Label” kategorisinde yer alan dört yarı maratondan biri olan koşunun basın toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada parkurunda koşulacak.

“En Hızlı Yarı” sloganıyla start alacak maratona rekor başvuru oldu. Geçen yıl 12 bin kişi kayıt yaptırırken, sayı bu yıl 16 bini buldu.

Bu sene, 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunda koşulacak olan İstanbul Yarı Maratonu’nun tanıtım toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle’nin konuşmacı olarak katıldığı toplantıyı, çok sayıda davetli ve medya mensubu takip etti.

ONUR: YARI MARATON ARTIK “YENİ MARATON”

Toplantının açılışını yapan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yarı maratonların popülerliğinin son yıllarda hızla artığını belirterek, “Yarı maratona, dünyada artık ‘yeni maraton’ deniyor! 42K’ya göre bitirme şansının yüksekliği ve dinamik yapısı, her geçen gün ilgiyi artırıyor. Türkiye’de yarı maratonun büyüme hızı büyük maratonun 4 katı. Son 5 yılda yarı maratonu koşup bitirenlerin sayısı da yüzde 100’ün üstünde artış kaydetti. 2021 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası atletizm rekoruna sahne olan maratonumuz, bir ilke daha imza atacak. Türkiye’de ilk defa 16 yaş ve üstü çocuklar yarı maraton koşacak” dedi.

Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nun tarihi atmosferinin yanı sıra, rakımıyla da elit atletlere en iyi derecelerini yapma olanağı sunduğunu vurgulayan Onur, “Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl kişisel en iyi dereceleri 1:01:00’ın altında olan 21 erkek ve kişisel dereceleri 1:08:00’ın altında olan 9 kadın atlet katılacak. Geçen yılki Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nu kazanan Kenyalı Panuel Mkungo (Panuel Mıkungo), İstanbul Yarı Maratonu’nu da alarak, erkeklerde bunu başaran ilk atlet olmayı istiyor” dedi.

Onur, 28 Nisan’da koşulacak Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na tüm İstanbulluları beklediklerini de kaydederek, “Tahminlere göre güzel bir hava olacak. Bizi yine keyifli ve heyecanlı bir maraton bekliyor” dedi.

ÇİNTİMAR: “REKORLAR PARKURU” YOLUNDA İLERLİYOR

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nun Türkiye’deki en güzel yarı maraton parkuruna sahip olduğunu söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun ülkenin spor kültürüne yaptığı katkılara dikkat çekti. Çintimar, “Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en hızlı yarışlarından birisi olma unvanını hâlâ taşıyor. Sürekli yükselen dereceler sonunda artık ‘rekorlar parkuru’ olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. İstanbul Yarı Maratonumuz, aynı zamanda kotaya katkı veren yarışlardan birisidir. Bu yarışmaların sayısını artırmak ve büyütmek, ülkemizdeki spor kültürünün daha da gelişmesi için önemli bir etkendir” dedi.

LÜLE: “YAŞ SINIRININ 16’YA İNDİRİLMESİ GENÇLERİMİZİN SPORTİF DEĞERLERLE BULUŞMASI BAKIMINDAN DA KIYMETLİ”

Dünyada, iki kıtayı birleştiren tek maraton olan İstanbul Maratonu’ndan sonra İstanbul Yarı Maratonu’nun da isim sponsorluğunu üstlenen Türkiye İş Bankası’nın Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “Cumhuriyetten sadece bir yıl sonra kurulan, ülkemizin ilk milli bankası olarak bu yıl 100. kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılında başlattığımız iş birliğini bu yıl Bankamızın 100. yılında devam ettirmek bizler için çok anlamlı“ dedi. Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nun bir şenlik havasında geçeceğine inandığını söyleyen Lüle, “Bu yıl 18 yaş sınırının kaldırılarak ülkemizde ilk defa 16 yaş ve üstü gençlerin de Türkiye İş Bankası Yarı Maratonu’nda koşabilmesi, yaş sınırının 16’ya indirilmesi böylesine kitlesel etkinlikler vasıtasıyla gençlerimizin sporla ve sportif değerlerle buluşması bakımından da kıymetli” diye konuştu.

ÇAĞLAR: MARATONLARA 2027’Yİ DE EKLEDİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, ülke için çalışmanın da bir maraton gibi olduğunu belirterek, “Biz de hizmet maratonuna kaldığımız yerden aynı heyecan ve keyifle devam edeceğiz. Şimdi beraber Türkiye için koşma zamanı” dedi.

Aktif yaşam ve egzersizin bireysel ve toplumsal sağlık için elimizdeki en ucuz ve en iyi ilaç olduğunu vurgulayan Çağlar, “Fiziksel ve ruhsal travmalara karşı da faydaları bilimsel bir gerçektir. Biz de İstanbullular için sporu, bir ‘önleyici sağlık hizmeti’ olarak görüyoruz. Şehrimizde uluslararası prestije sahip iki maratonumuz mevcut. Şimdi buna ek olarak 2027 Avrupa Oyunları ile İstanbul’da ilk kez birden fazla branşı içeren bir spor organizasyonu düzenleyeceğiz. Tüm bu çalışmalar bize Olimpik ve Paralimpik Yaz Oyunları’nı İstanbul’a getirme yolunda da büyük tecrübe kazandıracak” dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu için tasarlanan tişörtler, bir dans şovla tanıtıldı. Toplantı, katılımcıların yarı maraton göğüs numaraları ve tişörtleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

TÜRKİYE’DE BİR İLKE DAHA SAHNE OLACAK

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich’in 1:04:02’lik derecesiyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye’de 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da tarihe geçecek. Önceki yıllarda yaş sınırı 18 ve üstüydü. Bu yıl yarı maratona Kanada, Malta ve Virjin Adaları’ndan ilk kez katılım olacak. Toplamdaysa 72 farklı ülkeden katılım sağlanacak.

YARI MARATON YENİKAPI’DAN 09.15’TE START ALACAK

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı’dan saat 09.15’te start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar ve Eminönü’nden Karaköy istikametine sapacak olan yarış, Galata köprüsünü geçecek. Karaköy’deki köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine “U” dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek.

10K yarışına ise Yenikapı’da saat 08.00’de start verilecek. Sarayburnu’ndan dönüş alacak olan koşu yine Yenikapı’da sona erecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1.5 saat, 21K içinse 3.5 saat olacak.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na dair tüm bilgilere yarışın resmi web sitesi https://istanbulyarimaratonu.com/ üzerinden de ulaşılabilecek.

İsim sponsorluğunu Türkiye İş Bankası’nın üstlendiği 19. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları One Bond, Züber, Tchibo, MG, Saf, Fomilk, Hamidiye, Kanyon, teknoloji sponsoru SoundCore ve medya sponsoru Karnaval’ın katkılarıyla yapılacak.

TÜRKİYE İŞ BANKASI 19. İSTANBUL YARI MARATONU YARIŞ PROGRAMI

04:30 : Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

08:00 : 10K Yarış Başlangıcı

09:15 : Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı

08:30 : 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

09:30 : 10K Yarışının Sona Ermesi

10:15 : 21K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10:45 : Ödül Töreni

10:50 : Güzergahın kademeli trafiğe açılması (Balat)

11:45 : Güzergahın kademeli trafiğe açılması (Sirkeci)

12:40 : 21K Yarışının Sona Ermesi

12:50 : Yaş Grupları Ödül Töreni

13:30 : Yenikapı’nın Trafiğe Açılması